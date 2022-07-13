《異動股》弘陽地產（０１９９６）挫逾１３％，報２元

《經濟通通訊社１３日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１３﹒０４％，報２元，最低價

１﹒８元，創５２周新低，最高價２﹒３２元；成交１２２﹒８萬股，成交金額２７５﹒１１萬

元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入８９﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克

萊亞洲，金額１３﹒７３萬元，加權平均成交價２﹒２０３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀

，金額９０﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒２７元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

２３﹒３７％。

現時，恒生指數報２０８４９，升４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報７１６７，跌

２３點或０﹒３３％；恒生科技指數報４５６０，升３６點或０﹒８％；主板成交９１８﹒０３

億元。

上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２﹒０００ 變動 －１３﹒０４％

最高價 ２﹒３２０ 最低價 １﹒８００

成交股數 １２２﹒８萬股 成交金額 ２７５﹒１１萬

１０天平均 ２﹒４６８ 歷史波幅％ ３３﹒７５１

２０天平均 ２﹒４８７ 加權平均價 ２﹒２４０

５０天平均 ２﹒５１５ ＲＳＩ１４ ２１﹒１８９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入８９﹒３萬元；暫連跌４

日，累計跌幅２３﹒３７％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

弘陽地產（０１９９６） ２﹒００ －１３﹒０４

中海外（００６８８） ２３﹒２５ －３﹒１２

旭輝（００８８４） ２﹒５７ －１３﹒１８

龍湖（００９６０） ３１﹒４０ －４﹒１２

潤地（０１１０９） ３５﹒３０ －１﹒５３

長實（０１１１３） ５５﹒８０ ＋０﹒３６

建發（０１９０８） １７﹒６２ －４﹒５５

碧桂園（０２００７） ３﹒６７ －８﹒４８

萬科（０２２０２） １８﹒１２ －１﹒８４

綠城（０３９００） １６﹒２０ －３﹒５７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

