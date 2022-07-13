《異動股》弘陽地產（０１９９６）挫逾１３％，報２元

《經濟通通訊社１３日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１３﹒０４％，報２元，最低價
１﹒８元，創５２周新低，最高價２﹒３２元；成交１２２﹒８萬股，成交金額２７５﹒１１萬
元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入８９﹒３萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克
萊亞洲，金額１３﹒７３萬元，加權平均成交價２﹒２０３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀
，金額９０﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒２７元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
２３﹒３７％。
現時，恒生指數報２０８４９，升４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報７１６７，跌
２３點或０﹒３３％；恒生科技指數報４５６０，升３６點或０﹒８％；主板成交９１８﹒０３
億元。
上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒０００ 變動 －１３﹒０４％
最高價 ２﹒３２０ 最低價 １﹒８００
成交股數 １２２﹒８萬股 成交金額 ２７５﹒１１萬
１０天平均 ２﹒４６８ 歷史波幅％ ３３﹒７５１
２０天平均 ２﹒４８７ 加權平均價 ２﹒２４０
５０天平均 ２﹒５１５ ＲＳＩ１４ ２１﹒１８９
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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入８９﹒３萬元；暫連跌４
日，累計跌幅２３﹒３７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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弘陽地產（０１９９６） ２﹒００ －１３﹒０４
中海外（００６８８） ２３﹒２５ －３﹒１２
旭輝（００８８４） ２﹒５７ －１３﹒１８
龍湖（００９６０） ３１﹒４０ －４﹒１２
潤地（０１１０９） ３５﹒３０ －１﹒５３
長實（０１１１３） ５５﹒８０ ＋０﹒３６
建發（０１９０８） １７﹒６２ －４﹒５５
碧桂園（０２００７） ３﹒６７ －８﹒４８
萬科（０２２０２） １８﹒１２ －１﹒８４
綠城（０３９００） １６﹒２０ －３﹒５７
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（ｅｄ）
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