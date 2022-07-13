《異動股》弘陽地產（０１９９６）挫近１１％，報２﹒０５元

《經濟通通訊社１３日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１０﹒８７％，報２﹒０５元，最

低價１﹒８元，創５２周新低，最高價２﹒３２元；成交１２４﹒３萬股，成交金額

２７８﹒１９萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入９２﹒３７萬元。現時最大淨被

動買入券商為巴克萊亞洲，金額１３﹒７３萬元，加權平均成交價２﹒２０３元；現時最大淨被

動賣出券商為美銀，金額９０﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒２７元。以現價計，該股暫連跌

４日，累計跌幅２１﹒４６％。

現時，恒生指數報２０８４８，升３點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報７１６６，跌

２５點或０﹒３６％；恒生科技指數報４５６０，升３６點或０﹒８１％；主板成交

９１９﹒４８億元。

上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒０５０ 變動 －１０﹒８７％

最高價 ２﹒３２０ 最低價 １﹒８００

成交股數 １２４﹒３萬股 成交金額 ２７８﹒１９萬

１０天平均 ２﹒４７３ 歷史波幅％ ３３﹒７５１

２０天平均 ２﹒４９０ 加權平均價 ２﹒２３８

５０天平均 ２﹒５１６ ＲＳＩ１４ ２２﹒４７３

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股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入９２﹒３７萬元；暫連跌

４日，累計跌幅２１﹒４６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘陽地產（０１９９６） ２﹒０５ －１０﹒８７

中海外（００６８８） ２３﹒２５ －３﹒１２

旭輝（００８８４） ２﹒５８ －１２﹒８４

龍湖（００９６０） ３１﹒３０ －４﹒４３

潤地（０１１０９） ３５﹒２５ －１﹒６７

長實（０１１１３） ５５﹒８５ ＋０﹒４５

建發（０１９０８） １７﹒６２ －４﹒５５

碧桂園（０２００７） ３﹒６７ －８﹒４８

萬科（０２２０２） １８﹒１２ －１﹒８４

綠城（０３９００） １６﹒２０ －３﹒５７

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（ｅｄ）

