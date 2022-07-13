  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01996 弘陽地產
即時 按盤價 跌1.810 -0.230 (-11.275%)
大手異動

13/07/2022 15:25

《異動股》弘陽地產（０１９９６）挫近１１％，報２﹒０５元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１０﹒８７％，報２﹒０５元，最
低價１﹒８元，創５２周新低，最高價２﹒３２元；成交１２４﹒３萬股，成交金額
２７８﹒１９萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入９２﹒３７萬元。現時最大淨被
動買入券商為巴克萊亞洲，金額１３﹒７３萬元，加權平均成交價２﹒２０３元；現時最大淨被
動賣出券商為美銀，金額９０﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒２７元。以現價計，該股暫連跌
４日，累計跌幅２１﹒４６％。
　　現時，恒生指數報２０８４８，升３點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報７１６６，跌
２５點或０﹒３６％；恒生科技指數報４５６０，升３６點或０﹒８１％；主板成交
９１９﹒４８億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２﹒０５０　變動　　　　－１０﹒８７％
　　最高價　　　　　２﹒３２０　最低價　　　　　１﹒８００
　　成交股數　　１２４﹒３萬股　成交金額　　２７８﹒１９萬
　　１０天平均　　　２﹒４７３　歷史波幅％　　３３﹒７５１
　　２０天平均　　　２﹒４９０　加權平均價　　　２﹒２３８
　　５０天平均　　　２﹒５１６　ＲＳＩ１４　　２２﹒４７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入９２﹒３７萬元；暫連跌
４日，累計跌幅２１﹒４６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘陽地產（０１９９６）　　２﹒０５　－１０﹒８７
　　中海外（００６８８）　　２３﹒２５　　－３﹒１２
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒５８　－１２﹒８４
　　龍湖（００９６０）　　　３１﹒３０　　－４﹒４３
　　潤地（０１１０９）　　　３５﹒２５　　－１﹒６７
　　長實（０１１１３）　　　５５﹒８５　　＋０﹒４５
　　建發（０１９０８）　　　１７﹒６２　　－４﹒５５
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒６７　　－８﹒４８
　　萬科（０２２０２）　　　１８﹒１２　　－１﹒８４
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒２０　　－３﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰15/07/2022 16:00  《異動股》弘陽地產（０１９９６）挫逾７％，報１﹒８９元

下一篇新聞︰13/07/2022 15:24  《異動股》弘陽地產（０１９９６）挫逾１３％，報２元

其他大手異動
More

11/07/2022 13:09  《異動股》弘陽地產跌近１０％失守２５０天線，報２﹒２６元

17/03/2022 10:44  《異動股》先機等２家公司上午１０：４３異動

17/02/2022 14:40  《大手成交》弘陽地產一手２４５０萬股非自動對盤，涉５７３３萬

24/01/2022 09:01  《大手成交》美團等７家公司上午９：００市前大手交易

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金