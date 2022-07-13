《異動股》弘陽地產（０１９９６）挫近１１％，報２﹒０５元

《經濟通通訊社１３日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌１０﹒８７％，報２﹒０５元，最
低價１﹒８元，創５２周新低，最高價２﹒３２元；成交１２４﹒３萬股，成交金額
２７８﹒１９萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入９２﹒３７萬元。現時最大淨被
動買入券商為巴克萊亞洲，金額１３﹒７３萬元，加權平均成交價２﹒２０３元；現時最大淨被
動賣出券商為美銀，金額９０﹒８９萬元，加權平均成交價２﹒２７元。以現價計，該股暫連跌
４日，累計跌幅２１﹒４６％。
現時，恒生指數報２０８４８，升３點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報７１６６，跌
２５點或０﹒３６％；恒生科技指數報４５６０，升３６點或０﹒８１％；主板成交
９１９﹒４８億元。
上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２﹒０５０ 變動 －１０﹒８７％
最高價 ２﹒３２０ 最低價 １﹒８００
成交股數 １２４﹒３萬股 成交金額 ２７８﹒１９萬
１０天平均 ２﹒４７３ 歷史波幅％ ３３﹒７５１
２０天平均 ２﹒４９０ 加權平均價 ２﹒２３８
５０天平均 ２﹒５１６ ＲＳＩ１４ ２２﹒４７３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創５２周新低；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入９２﹒３７萬元；暫連跌
４日，累計跌幅２１﹒４６％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
弘陽地產（０１９９６） ２﹒０５ －１０﹒８７
中海外（００６８８） ２３﹒２５ －３﹒１２
旭輝（００８８４） ２﹒５８ －１２﹒８４
龍湖（００９６０） ３１﹒３０ －４﹒４３
潤地（０１１０９） ３５﹒２５ －１﹒６７
長實（０１１１３） ５５﹒８５ ＋０﹒４５
建發（０１９０８） １７﹒６２ －４﹒５５
碧桂園（０２００７） ３﹒６７ －８﹒４８
萬科（０２２０２） １８﹒１２ －１﹒８４
綠城（０３９００） １６﹒２０ －３﹒５７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動