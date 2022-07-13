《中資異動》郵儲行挫逾５％失守２５０天線，報５﹒３９元

《經濟通通訊社１３日專訊》郵儲行（０１６５８）跌５﹒１１％，報５﹒３９元，跌穿

２５０天線（５﹒５２６元），最低價５﹒３９元，創１個月新低，最高價５﹒７元；成交

６３７１﹒０２萬股，成交金額３﹒５１億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出

４６９９﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１５６３﹒５３萬元，

加權平均成交價５﹒５０９元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３４４７﹒２１萬

元，加權平均成交價５﹒４７９元。

現時，恒生指數報２０８４４，跌不足１點；恒生中國企業指數報７１６６，跌２５點或

０﹒３５％；恒生科技指數報４５６２，升３８點或０﹒８５％；主板成交９３８﹒３８億元。

上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒３９０ 變動 －５﹒１１％

最高價 ５﹒７００ 最低價 ５﹒３９０

成交股數 ６３７１﹒０２萬股 成交金額 ３﹒５１億

１０天平均 ５﹒７５０ 歷史波幅％ １８﹒９２５

２０天平均 ５﹒６８８ 加權平均價 ５﹒５０２

５０天平均 ５﹒６５５ ＲＳＩ１４ ３４﹒５１０

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出

４６９９﹒４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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郵儲行（０１６５８） ５﹒３９ －５﹒１１

建行（００９３９） ５﹒０６ －１﹒１７

中信銀行（００９９８） ３﹒３２ －１﹒４８

農行（０１２８８） ２﹒６０ －１﹒５２

工行（０１３９８） ４﹒１５ －１﹒６６

民行（０１９８８） ２﹒６４ －０﹒７５

中銀（０２３８８） ２８﹒５５ －０﹒８７

交銀（０３３２８） ４﹒６８ －１﹒６８

招行（０３９６８） ４４﹒００ －６﹒３８

中行（０３９８８） ２﹒７９ －１﹒４１

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（ｅｄ）

