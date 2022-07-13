《中資異動》郵儲行挫逾５％失守２５０天線，報５﹒３９元

《經濟通通訊社１３日專訊》郵儲行（０１６５８）跌５﹒１１％，報５﹒３９元，跌穿
２５０天線（５﹒５２６元），最低價５﹒３９元，創１個月新低，最高價５﹒７元；成交
６３７１﹒０２萬股，成交金額３﹒５１億元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
４６９９﹒４萬元。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額１５６３﹒５３萬元，
加權平均成交價５﹒５０９元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額３４４７﹒２１萬
元，加權平均成交價５﹒４７９元。
現時，恒生指數報２０８４４，跌不足１點；恒生中國企業指數報７１６６，跌２５點或
０﹒３５％；恒生科技指數報４５６２，升３８點或０﹒８５％；主板成交９３８﹒３８億元。
上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒３９０ 變動 －５﹒１１％
最高價 ５﹒７００ 最低價 ５﹒３９０
成交股數 ６３７１﹒０２萬股 成交金額 ３﹒５１億
１０天平均 ５﹒７５０ 歷史波幅％ １８﹒９２５
２０天平均 ５﹒６８８ 加權平均價 ５﹒５０２
５０天平均 ５﹒６５５ ＲＳＩ１４ ３４﹒５１０
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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
４６９９﹒４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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郵儲行（０１６５８） ５﹒３９ －５﹒１１
建行（００９３９） ５﹒０６ －１﹒１７
中信銀行（００９９８） ３﹒３２ －１﹒４８
農行（０１２８８） ２﹒６０ －１﹒５２
工行（０１３９８） ４﹒１５ －１﹒６６
民行（０１９８８） ２﹒６４ －０﹒７５
中銀（０２３８８） ２８﹒５５ －０﹒８７
交銀（０３３２８） ４﹒６８ －１﹒６８
招行（０３９６８） ４４﹒００ －６﹒３８
中行（０３９８８） ２﹒７９ －１﹒４１
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（ｅｄ）
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