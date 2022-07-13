《異動股》虎視傳媒（０１１６３）漲１５％破頂，報１﹒８４元

《經濟通通訊社１３日專訊》虎視傳媒（０１１６３）升１５％，報１﹒８４元，最高價
１﹒８４元，創上市新高，最低價１﹒６１元；成交４１２﹒７５萬股，成交金額７１０﹒７６
萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入４１５﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商
為富途證券國際，金額１０﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒７４２元；現時最大淨被動賣出券
商為富昌證券，金額８５﹒７５萬元，加權平均成交價１﹒７２８元。以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅１８﹒７１％。
現時，恒生指數報２０７９７，跌４６點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報７１４５，跌
４５點或０﹒６４％；恒生科技指數報４５４７，升２２點或０﹒５１％；主板成交
１０８３﹒９６億元。
上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒８４０ 變動 ＋１５﹒００％
最高價 １﹒８４０ 最低價 １﹒６１０
成交股數 ４１２﹒７５萬股 成交金額 ７１０﹒７６萬
１０天平均 １﹒３７９ 歷史波幅％ １０７﹒９１９
２０天平均 １﹒１７９ 加權平均價 １﹒７２２
５０天平均 ０﹒８９８ ＲＳＩ１４ ８６﹒４６５
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入４１５﹒７８萬元；暫連升
２日，累計升幅１８﹒７１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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虎視傳媒（０１１６３） １﹒８４０ ＋１５﹒００
ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０） ０﹒９００ 無升跌
寶力科技（００１６４） ０﹒２１９ －０﹒４５
文化傳信（００３４３） ０﹒２５０ 無升跌
筆克（００７５２） １﹒１２０ 無升跌
兌吧（０１７５３） ０﹒９７０ ＋１﹒０４
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒５４０ －２﹒５８
云想（０２１３１） １﹒６８０ －２﹒３３
ＵＴＳ（０６１１３） １﹒１６０ －１﹒６９
世大（０８００３） ０﹒５９０ ＋３﹒５１
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（ｅｄ）
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