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01163 虎視傳媒
即時 按盤價 跌1.780 -0.010 (-0.559%)
大手異動

13/07/2022 16:09

《異動股》虎視傳媒（０１１６３）漲１５％破頂，報１﹒８４元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》虎視傳媒（０１１６３）升１５％，報１﹒８４元，最高價
１﹒８４元，創上市新高，最低價１﹒６１元；成交４１２﹒７５萬股，成交金額７１０﹒７６
萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入４１５﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商
為富途證券國際，金額１０﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒７４２元；現時最大淨被動賣出券
商為富昌證券，金額８５﹒７５萬元，加權平均成交價１﹒７２８元。以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅１８﹒７１％。
　　現時，恒生指數報２０７９７，跌４６點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報７１４５，跌
４５點或０﹒６４％；恒生科技指數報４５４７，升２２點或０﹒５１％；主板成交
１０８３﹒９６億元。
　　上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１﹒８４０　變動　　　　＋１５﹒００％
　　最高價　　　　　　１﹒８４０　最低價　　　　　１﹒６１０
　　成交股數　　４１２﹒７５萬股　成交金額　　７１０﹒７６萬
　　１０天平均　　　　１﹒３７９　歷史波幅％　１０７﹒９１９
　　２０天平均　　　　１﹒１７９　加權平均價　　　１﹒７２２
　　５０天平均　　　　０﹒８９８　ＲＳＩ１４　　８６﹒４６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入４１５﹒７８萬元；暫連升
２日，累計升幅１８﹒７１％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　虎視傳媒（０１１６３）　　　　　　１﹒８４０　＋１５﹒００
　　ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０）　０﹒９００　　　　無升跌
　　寶力科技（００１６４）　　　　　　０﹒２１９　　－０﹒４５
　　文化傳信（００３４３）　　　　　　０﹒２５０　　　　無升跌
　　筆克（００７５２）　　　　　　　　１﹒１２０　　　　無升跌
　　兌吧（０１７５３）　　　　　　　　０﹒９７０　　＋１﹒０４
　　ＵＪＵ　ＨＬＤＧ（０１９４８）　　４﹒５４０　　－２﹒５８
　　云想（０２１３１）　　　　　　　　１﹒６８０　　－２﹒３３
　　ＵＴＳ（０６１１３）　　　　　　　１﹒１６０　　－１﹒６９
　　世大（０８００３）　　　　　　　　０﹒５９０　　＋３﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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