《異動股》虎視傳媒（０１１６３）漲１５％破頂，報１﹒８４元

《經濟通通訊社１３日專訊》虎視傳媒（０１１６３）升１５％，報１﹒８４元，最高價

１﹒８４元，創上市新高，最低價１﹒６１元；成交４１２﹒７５萬股，成交金額７１０﹒７６

萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入４１５﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商

為富途證券國際，金額１０﹒５１萬元，加權平均成交價１﹒７４２元；現時最大淨被動賣出券

商為富昌證券，金額８５﹒７５萬元，加權平均成交價１﹒７２８元。以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅１８﹒７１％。

現時，恒生指數報２０７９７，跌４６點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報７１４５，跌

４５點或０﹒６４％；恒生科技指數報４５４７，升２２點或０﹒５１％；主板成交

１０８３﹒９６億元。

上證綜合指數報３２８４，升２點或０﹒０９％，成交３９４１﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，升６９點或０﹒５６％，成交２７１８﹒３７億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒８４０ 變動 ＋１５﹒００％

最高價 １﹒８４０ 最低價 １﹒６１０

成交股數 ４１２﹒７５萬股 成交金額 ７１０﹒７６萬

１０天平均 １﹒３７９ 歷史波幅％ １０７﹒９１９

２０天平均 １﹒１７９ 加權平均價 １﹒７２２

５０天平均 ０﹒８９８ ＲＳＩ１４ ８６﹒４６５

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入４１５﹒７８萬元；暫連升

２日，累計升幅１８﹒７１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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虎視傳媒（０１１６３） １﹒８４０ ＋１５﹒００

ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０） ０﹒９００ 無升跌

寶力科技（００１６４） ０﹒２１９ －０﹒４５

文化傳信（００３４３） ０﹒２５０ 無升跌

筆克（００７５２） １﹒１２０ 無升跌

兌吧（０１７５３） ０﹒９７０ ＋１﹒０４

ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒５４０ －２﹒５８

云想（０２１３１） １﹒６８０ －２﹒３３

ＵＴＳ（０６１１３） １﹒１６０ －１﹒６９

世大（０８００３） ０﹒５９０ ＋３﹒５１

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（ｅｄ）

