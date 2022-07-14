《經濟通通訊社１４日專訊》同程旅行（００７８０）於市前９：０２ａｍ錄得１手
７０﹒２萬股市前交易，每股造１５﹒５２元，與上日收市價相同，涉資１０８９﹒５萬元。
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14/07/2022 09:03
《大手成交》同程旅行一手約７０萬股市前交易，涉資１０９０萬元
《經濟通通訊社１４日專訊》同程旅行（００７８０）於市前９：０２ａｍ錄得１手
７０﹒２萬股市前交易，每股造１５﹒５２元，與上日收市價相同，涉資１０８９﹒５萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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