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00780 同程旅行
即時 按盤價 跌15.260 -0.340 (-2.179%)
大手異動

14/07/2022 09:03

《大手成交》同程旅行一手約７０萬股市前交易，涉資１０９０萬元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》同程旅行（００７８０）於市前９：０２ａｍ錄得１手
７０﹒２萬股市前交易，每股造１５﹒５２元，與上日收市價相同，涉資１０８９﹒５萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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