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00020 商湯－Ｗ
即時 按盤價 跌2.160 -0.130 (-5.677%)
大手異動

14/07/2022 09:22

《異動股》商湯（０００２０）跌逾１％創新低，報２﹒３６元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》商湯（０００２０）跌１﹒２６％，報２﹒３６元，最低價
２﹒３６元，創上市新低，最高價２﹒３６元；成交２５７６﹒７萬股，成交金額
５８６２﹒９４萬元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅９﹒２３％。
　　現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報７１６２，升
１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４５６４，升１７點或０﹒３８％；主板成交２５﹒７５
億元。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　２﹒３６０　變動　　　　　　－１﹒２６％
　　最高價　　　　　　２﹒３６０　最低價　　　　　　２﹒３６０
　　成交股數　　２５７６﹒７萬股　成交金額　　５８６２﹒９４萬
　　１０天平均　　　　２﹒５９２　歷史波幅％　　２３５﹒０６９
　　２０天平均　　　　４﹒２３８　加權平均價　　　　２﹒２７５
　　５０天平均　　　　４﹒７５８　ＲＳＩ１４　　　２３﹒７６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；暫連跌５日，累計跌幅９﹒２３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　２﹒３６　－１﹒２６
　　金蝶（００２６８）　　　１７﹒５８　－１﹒０１
　　明源雲（００９０９）　　　８﹒６５　＋０﹒２３
　　金山軟件（０３８８８）　２７﹒９０　－０﹒７１
　　辰罡（０８１３１）　　　　０﹒１３　＋１﹒５６
　　赤子城（０９９１１）　　　２﹒５５　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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