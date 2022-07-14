《異動股》商湯（０００２０）跌逾１％創新低，報２﹒３６元

《經濟通通訊社１４日專訊》商湯（０００２０）跌１﹒２６％，報２﹒３６元，最低價

２﹒３６元，創上市新低，最高價２﹒３６元；成交２５７６﹒７萬股，成交金額

５８６２﹒９４萬元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅９﹒２３％。

現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報７１６２，升

１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４５６４，升１７點或０﹒３８％；主板成交２５﹒７５

億元。



基本資料

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現價 ２﹒３６０ 變動 －１﹒２６％

最高價 ２﹒３６０ 最低價 ２﹒３６０

成交股數 ２５７６﹒７萬股 成交金額 ５８６２﹒９４萬

１０天平均 ２﹒５９２ 歷史波幅％ ２３５﹒０６９

２０天平均 ４﹒２３８ 加權平均價 ２﹒２７５

５０天平均 ４﹒７５８ ＲＳＩ１４ ２３﹒７６８

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股份狀態：創上市新低；暫連跌５日，累計跌幅９﹒２３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ２﹒３６ －１﹒２６

金蝶（００２６８） １７﹒５８ －１﹒０１

明源雲（００９０９） ８﹒６５ ＋０﹒２３

金山軟件（０３８８８） ２７﹒９０ －０﹒７１

辰罡（０８１３１） ０﹒１３ ＋１﹒５６

赤子城（０９９１１） ２﹒５５ 無升跌

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（ｅｄ）

