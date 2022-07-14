《異動股》商湯（０００２０）跌逾１％創新低，報２﹒３６元

《經濟通通訊社１４日專訊》商湯（０００２０）跌１﹒２６％，報２﹒３６元，最低價
２﹒３６元，創上市新低，最高價２﹒３６元；成交２５７６﹒７萬股，成交金額
５８６２﹒９４萬元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅９﹒２３％。
現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或０﹒１％；恒生中國企業指數報７１６２，升
１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４５６４，升１７點或０﹒３８％；主板成交２５﹒７５
億元。
基本資料
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現價 ２﹒３６０ 變動 －１﹒２６％
最高價 ２﹒３６０ 最低價 ２﹒３６０
成交股數 ２５７６﹒７萬股 成交金額 ５８６２﹒９４萬
１０天平均 ２﹒５９２ 歷史波幅％ ２３５﹒０６９
２０天平均 ４﹒２３８ 加權平均價 ２﹒２７５
５０天平均 ４﹒７５８ ＲＳＩ１４ ２３﹒７６８
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股份狀態：創上市新低；暫連跌５日，累計跌幅９﹒２３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒３６ －１﹒２６
金蝶（００２６８） １７﹒５８ －１﹒０１
明源雲（００９０９） ８﹒６５ ＋０﹒２３
金山軟件（０３８８８） ２７﹒９０ －０﹒７１
辰罡（０８１３１） ０﹒１３ ＋１﹒５６
赤子城（０９９１１） ２﹒５５ 無升跌
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（ｅｄ）
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