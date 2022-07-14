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00873 世茂服務
即時 按盤價 跌2.670 -0.140 (-4.982%)
大手異動

14/07/2022 09:30

《異動股》世茂服務（８７３）微升惟曾創新低，報２﹒８２元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》世茂服務（００８７３）升０﹒３６％，報２﹒８２元，最高
價２﹒８５元，最低價２﹒７６元，創上市新低；成交６６﹒９萬股，成交金額１８５﹒５萬元
；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１７９﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額２﹒５８萬元，加權平均成交價２﹒８元。
　　現時，恒生指數報２０８１４，升１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報７１６０，升
１５點或０﹒２１％；恒生科技指數報４５６８，升２１點或０﹒４６％；主板成交２８﹒１６
億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌６點或０﹒２１％，成交２９﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７９，跌２９點或０﹒２４％，成交１８﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２﹒８２０　變動　　　　＋０﹒３６％
　　最高價　　　　２﹒８５０　最低價　　　　２﹒７６０
　　成交股數　　６６﹒９萬股　成交金額　　１８５﹒５萬
　　１０天平均　　３﹒１８３　歷史波幅％　５９﹒６９８
　　２０天平均　　３﹒５２９　加權平均價　　２﹒７７３
　　５０天平均　　４﹒１２２　ＲＳＩ１４　１０﹒９５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１７９﹒２８萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒８２　＋０﹒３６
　　華潤萬象（０１２０９）　　３５﹒８５　－０﹒５５
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒５１　－１﹒１３
　　新城悅（０１７５５）　　　　７﹒２９　－０﹒２７
　　旭輝永升（０１９９５）　　　７﹒１０　＋１﹒５７
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒７２　－０﹒８０
　　綠城服務（０２８６９）　　　８﹒２０　－０﹒４９
　　雅生活（０３３１９）　　　　９﹒８９　－０﹒１０
　　保利物業（０６０４９）　　４８﹒６０　　　無升跌
　　碧桂園服務（０６０９８）　２５﹒３０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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