《異動股》世茂服務（８７３）微升惟曾創新低，報２﹒８２元

《經濟通通訊社１４日專訊》世茂服務（００８７３）升０﹒３６％，報２﹒８２元，最高
價２﹒８５元，最低價２﹒７６元，創上市新低；成交６６﹒９萬股，成交金額１８５﹒５萬元
；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１７９﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國
投資信息，金額２﹒５８萬元，加權平均成交價２﹒８元。
現時，恒生指數報２０８１４，升１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報７１６０，升
１５點或０﹒２１％；恒生科技指數報４５６８，升２１點或０﹒４６％；主板成交２８﹒１６
億元。
上證綜合指數報３２７７，跌６點或０﹒２１％，成交２９﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１２４７９，跌２９點或０﹒２４％，成交１８﹒９９億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒８２０ 變動 ＋０﹒３６％
最高價 ２﹒８５０ 最低價 ２﹒７６０
成交股數 ６６﹒９萬股 成交金額 １８５﹒５萬
１０天平均 ３﹒１８３ 歷史波幅％ ５９﹒６９８
２０天平均 ３﹒５２９ 加權平均價 ２﹒７７３
５０天平均 ４﹒１２２ ＲＳＩ１４ １０﹒９５９
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１７９﹒２８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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世茂服務（００８７３） ２﹒８２ ＋０﹒３６
華潤萬象（０１２０９） ３５﹒８５ －０﹒５５
融創服務（０１５１６） ３﹒５１ －１﹒１３
新城悅（０１７５５） ７﹒２９ －０﹒２７
旭輝永升（０１９９５） ７﹒１０ ＋１﹒５７
中海物業（０２６６９） ８﹒７２ －０﹒８０
綠城服務（０２８６９） ８﹒２０ －０﹒４９
雅生活（０３３１９） ９﹒８９ －０﹒１０
保利物業（０６０４９） ４８﹒６０ 無升跌
碧桂園服務（０６０９８） ２５﹒３０ 無升跌
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（ｅｄ）
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