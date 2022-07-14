《異動股》世茂服務（８７３）微升惟曾創新低，報２﹒８２元

《經濟通通訊社１４日專訊》世茂服務（００８７３）升０﹒３６％，報２﹒８２元，最高

價２﹒８５元，最低價２﹒７６元，創上市新低；成交６６﹒９萬股，成交金額１８５﹒５萬元

；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１７９﹒２８萬元。現時最大淨被動買入券商為中國

投資信息，金額２﹒５８萬元，加權平均成交價２﹒８元。

現時，恒生指數報２０８１４，升１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報７１６０，升

１５點或０﹒２１％；恒生科技指數報４５６８，升２１點或０﹒４６％；主板成交２８﹒１６

億元。

上證綜合指數報３２７７，跌６點或０﹒２１％，成交２９﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２４７９，跌２９點或０﹒２４％，成交１８﹒９９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒８２０ 變動 ＋０﹒３６％

最高價 ２﹒８５０ 最低價 ２﹒７６０

成交股數 ６６﹒９萬股 成交金額 １８５﹒５萬

１０天平均 ３﹒１８３ 歷史波幅％ ５９﹒６９８

２０天平均 ３﹒５２９ 加權平均價 ２﹒７７３

５０天平均 ４﹒１２２ ＲＳＩ１４ １０﹒９５９

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率１：９９，資金淨主動賣出１７９﹒２８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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世茂服務（００８７３） ２﹒８２ ＋０﹒３６

華潤萬象（０１２０９） ３５﹒８５ －０﹒５５

融創服務（０１５１６） ３﹒５１ －１﹒１３

新城悅（０１７５５） ７﹒２９ －０﹒２７

旭輝永升（０１９９５） ７﹒１０ ＋１﹒５７

中海物業（０２６６９） ８﹒７２ －０﹒８０

綠城服務（０２８６９） ８﹒２０ －０﹒４９

雅生活（０３３１９） ９﹒８９ －０﹒１０

保利物業（０６０４９） ４８﹒６０ 無升跌

碧桂園服務（０６０９８） ２５﹒３０ 無升跌

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（ｅｄ）

