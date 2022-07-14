《異動股》雍禾醫療（０２２７９）升逾７％，報９﹒５元

《經濟通通訊社１４日專訊》雍禾醫療（０２２７９）升７﹒１％，報９﹒５元，最高價
９﹒８５元，最低價８﹒７３元；成交２﹒６萬股，成交金額２３﹒４５萬元；主動買沽比率
２８：７２，資金淨主動賣出１０﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額７２７５
元，加權平均成交價９﹒２０６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２﹒８５萬元
，加權平均成交價９﹒５元。
現時，恒生指數報２０７５１，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１３６，跌
９點或０﹒１３％；恒生科技指數報４５７４，升２６點或０﹒５９％；主板成交６５﹒２２億
元。
上證綜合指數報３２７１，跌１２點或０﹒４％，成交２８２﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２４９５，跌１２點或０﹒１％，成交１８３﹒８８億元人民幣。
基本資料
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現價 ９﹒５００ 變動 ＋７﹒１０％
最高價 ９﹒８５０ 最低價 ８﹒７３０
成交股數 ２﹒６萬股 成交金額 ２３﹒４５萬
１０天平均 ９﹒６２２ 歷史波幅％ ３８﹒５４５
２０天平均 ９﹒９２８ 加權平均價 ９﹒０２１
５０天平均 １０﹒２６９ ＲＳＩ１４ ４３﹒４２１
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股份狀態：主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出１０﹒０２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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雍禾醫療（０２２７９） ９﹒５０ ＋７﹒１０
華潤醫療（０１５１５） ４﹒９７ ＋０﹒８１
固生堂（０２２７３） ３６﹒９５ ＋０﹒８２
希瑪（０３３０９） ４﹒５６ ＋０﹒６６
康健（０３８８６） ０﹒５１ ＋５﹒１５
海吉亞（０６０７８） ４７﹒９５ ＋０﹒５２
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（ｅｄ）
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