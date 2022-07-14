《異動股》雍禾醫療（０２２７９）升逾７％，報９﹒５元

《經濟通通訊社１４日專訊》雍禾醫療（０２２７９）升７﹒１％，報９﹒５元，最高價

９﹒８５元，最低價８﹒７３元；成交２﹒６萬股，成交金額２３﹒４５萬元；主動買沽比率

２８：７２，資金淨主動賣出１０﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額７２７５

元，加權平均成交價９﹒２０６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２﹒８５萬元

，加權平均成交價９﹒５元。

現時，恒生指數報２０７５１，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１３６，跌

９點或０﹒１３％；恒生科技指數報４５７４，升２６點或０﹒５９％；主板成交６５﹒２２億

元。

上證綜合指數報３２７１，跌１２點或０﹒４％，成交２８２﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２４９５，跌１２點或０﹒１％，成交１８３﹒８８億元人民幣。



基本資料

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現價 ９﹒５００ 變動 ＋７﹒１０％

最高價 ９﹒８５０ 最低價 ８﹒７３０

成交股數 ２﹒６萬股 成交金額 ２３﹒４５萬

１０天平均 ９﹒６２２ 歷史波幅％ ３８﹒５４５

２０天平均 ９﹒９２８ 加權平均價 ９﹒０２１

５０天平均 １０﹒２６９ ＲＳＩ１４ ４３﹒４２１

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股份狀態：主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出１０﹒０２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雍禾醫療（０２２７９） ９﹒５０ ＋７﹒１０

華潤醫療（０１５１５） ４﹒９７ ＋０﹒８１

固生堂（０２２７３） ３６﹒９５ ＋０﹒８２

希瑪（０３３０９） ４﹒５６ ＋０﹒６６

康健（０３８８６） ０﹒５１ ＋５﹒１５

海吉亞（０６０７８） ４７﹒９５ ＋０﹒５２

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（ｅｄ）

