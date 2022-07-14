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02279 雍禾醫療
即時 按盤價 跌8.570 -0.180 (-2.057%)
大手異動

14/07/2022 09:34

《異動股》雍禾醫療（０２２７９）升逾７％，報９﹒５元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》雍禾醫療（０２２７９）升７﹒１％，報９﹒５元，最高價
９﹒８５元，最低價８﹒７３元；成交２﹒６萬股，成交金額２３﹒４５萬元；主動買沽比率
２８：７２，資金淨主動賣出１０﹒０２萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額７２７５
元，加權平均成交價９﹒２０６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２﹒８５萬元
，加權平均成交價９﹒５元。
　　現時，恒生指數報２０７５１，跌４６點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１３６，跌
９點或０﹒１３％；恒生科技指數報４５７４，升２６點或０﹒５９％；主板成交６５﹒２２億
元。
　　上證綜合指數報３２７１，跌１２點或０﹒４％，成交２８２﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９５，跌１２點或０﹒１％，成交１８３﹒８８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　９﹒５００　變動　　　　＋７﹒１０％
　　最高價　　　　９﹒８５０　最低價　　　　８﹒７３０
　　成交股數　　　２﹒６萬股　成交金額　　２３﹒４５萬
　　１０天平均　　９﹒６２２　歷史波幅％　３８﹒５４５
　　２０天平均　　９﹒９２８　加權平均價　　９﹒０２１
　　５０天平均　１０﹒２６９　ＲＳＩ１４　４３﹒４２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出１０﹒０２萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雍禾醫療（０２２７９）　　９﹒５０　＋７﹒１０
　　華潤醫療（０１５１５）　　４﹒９７　＋０﹒８１
　　固生堂（０２２７３）　　３６﹒９５　＋０﹒８２
　　希瑪（０３３０９）　　　　４﹒５６　＋０﹒６６
　　康健（０３８８６）　　　　０﹒５１　＋５﹒１５
　　海吉亞（０６０７８）　　４７﹒９５　＋０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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