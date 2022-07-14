《異動股》寶龍商業（９９０９）跌近５％創新低，報４﹒２１元

《經濟通通訊社１４日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌４﹒７５％，報４﹒２１元，最低

價４﹒１８元，創上市新低，最高價４﹒２２元；成交７﹒９萬股，成交金額３３﹒０８萬元；

主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出２６﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金

額３﹒３６萬元，加權平均成交價４﹒２０３元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務

，金額２﹒５１萬元，加權平均成交價４﹒１９元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

１４﹒４３％。

現時，恒生指數報２０７５３，跌４４點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報７１３５，跌

１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４５７６，升２９點或０﹒６５％；主板成交７４﹒４２

億元。

上證綜合指數報３２６８，跌１６點或０﹒４９％，成交３３６﹒１４億元人民幣。

深證成份指數報１２４８８，跌２０點或０﹒１６％，成交２１７﹒５７億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒２１０ 變動 －４﹒７５％

最高價 ４﹒２２０ 最低價 ４﹒１８０

成交股數 ７﹒９萬股 成交金額 ３３﹒０８萬

１０天平均 ４﹒８１６ 歷史波幅％ ６４﹒８４８

２０天平均 ５﹒５０８ 加權平均價 ４﹒１８７

５０天平均 ５﹒９２１ ＲＳＩ１４ ２６﹒１０８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出２６﹒９８萬元；暫連跌４日

，累計跌幅１４﹒４３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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寶龍商業（０９９０９） ４﹒２１ －４﹒７５

世茂服務（００８７３） ２﹒７６ －１﹒７８

華潤萬象（０１２０９） ３５﹒０５ －２﹒７７

融創服務（０１５１６） ３﹒４７ －２﹒２５

旭輝永升（０１９９５） ６﹒７５ －３﹒４３

中海物業（０２６６９） ８﹒７１ －０﹒９１

綠城服務（０２８６９） ７﹒９１ －４﹒００

雅生活（０３３１９） ９﹒７８ －１﹒２１

碧桂園服務（０６０９８） ２４﹒２０ －４﹒３５

金科服務（０９６６６） １５﹒７２ －２﹒１２

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（ｅｄ）

