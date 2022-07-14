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09909 寶龍商業
即時 按盤價 跌4.180 -0.300 (-6.696%)
大手異動

14/07/2022 09:35

《異動股》寶龍商業（９９０９）跌近５％創新低，報４﹒２１元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》寶龍商業（０９９０９）跌４﹒７５％，報４﹒２１元，最低
價４﹒１８元，創上市新低，最高價４﹒２２元；成交７﹒９萬股，成交金額３３﹒０８萬元；
主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出２６﹒９８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金
額３﹒３６萬元，加權平均成交價４﹒２０３元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務
，金額２﹒５１萬元，加權平均成交價４﹒１９元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
１４﹒４３％。
　　現時，恒生指數報２０７５３，跌４４點或０﹒２２％；恒生中國企業指數報７１３５，跌
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４５７６，升２９點或０﹒６５％；主板成交７４﹒４２
億元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌１６點或０﹒４９％，成交３３６﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８８，跌２０點或０﹒１６％，成交２１７﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　４﹒２１０　變動　　　　－４﹒７５％
　　最高價　　　４﹒２２０　最低價　　　　４﹒１８０
　　成交股數　　７﹒９萬股　成交金額　　３３﹒０８萬
　　１０天平均　４﹒８１６　歷史波幅％　６４﹒８４８
　　２０天平均　５﹒５０８　加權平均價　　４﹒１８７
　　５０天平均　５﹒９２１　ＲＳＩ１４　２６﹒１０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率８：９２，資金淨主動賣出２６﹒９８萬元；暫連跌４日
，累計跌幅１４﹒４３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寶龍商業（０９９０９）　　　４﹒２１　－４﹒７５
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒７６　－１﹒７８
　　華潤萬象（０１２０９）　　３５﹒０５　－２﹒７７
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒４７　－２﹒２５
　　旭輝永升（０１９９５）　　　６﹒７５　－３﹒４３
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒７１　－０﹒９１
　　綠城服務（０２８６９）　　　７﹒９１　－４﹒００
　　雅生活（０３３１９）　　　　９﹒７８　－１﹒２１
　　碧桂園服務（０６０９８）　２４﹒２０　－４﹒３５
　　金科服務（０９６６６）　　１５﹒７２　－２﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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07/06/2022 09:31  《異動股》大地等４家公司上午９：３０異動

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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