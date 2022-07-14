《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾５％，報２４元

《經濟通通訊社１４日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒１４％，報２４元，最低價
２４元，創１個月新低，最高價２５﹒５元；成交３１７﹒２１萬股，成交金額７７６５﹒４２
萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２４８５﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券
商為富途證券國際，金額３８５﹒２４萬元，加權平均成交價２４﹒３６６元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額６１０﹒７８萬元，加權平均成交價２４﹒３６１元。以現
價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２６﹒４９％。
現時，恒生指數報２０７８５，跌１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報７１４８，升
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４５８８，升４１點或０﹒９１％；主板成交９５﹒７３億
元。
上證綜合指數報３２６９，跌１４點或０﹒４５％，成交４３８﹒１５億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，跌不足１點，成交２７４﹒３４億元人民幣。
基本資料
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現價 ２４﹒０００ 變動 －５﹒１４％
最高價 ２５﹒５００ 最低價 ２４﹒０００
成交股數 ３１７﹒２１萬股 成交金額 ７７６５﹒４２萬
１０天平均 ３０﹒４０５ 歷史波幅％ ９０﹒１９９
２０天平均 ３１﹒３１０ 加權平均價 ２４﹒４８０
５０天平均 ３０﹒１５３ ＲＳＩ１４ ２９﹒８０３
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２４８５﹒７２萬元；暫
連跌４日，累計跌幅２６﹒４９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） ２４﹒００ －５﹒１４
世茂服務（００８７３） ２﹒７７ －１﹒４２
華潤萬象（０１２０９） ３４﹒８５ －３﹒３３
融創服務（０１５１６） ３﹒４８ －１﹒９７
新城悅（０１７５５） ７﹒１５ －２﹒１９
旭輝永升（０１９９５） ６﹒６７ －４﹒５８
中海物業（０２６６９） ８﹒７１ －０﹒９１
綠城服務（０２８６９） ７﹒９０ －４﹒１３
雅生活（０３３１９） ９﹒７６ －１﹒４１
金科服務（０９６６６） １５﹒７８ －１﹒７４
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（ｅｄ）
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