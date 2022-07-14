《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾５％，報２４元

《經濟通通訊社１４日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒１４％，報２４元，最低價

２４元，創１個月新低，最高價２５﹒５元；成交３１７﹒２１萬股，成交金額７７６５﹒４２

萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２４８５﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券

商為富途證券國際，金額３８５﹒２４萬元，加權平均成交價２４﹒３６６元；現時最大淨被動

賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額６１０﹒７８萬元，加權平均成交價２４﹒３６１元。以現

價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２６﹒４９％。

現時，恒生指數報２０７８５，跌１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報７１４８，升

２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４５８８，升４１點或０﹒９１％；主板成交９５﹒７３億

元。

上證綜合指數報３２６９，跌１４點或０﹒４５％，成交４３８﹒１５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，跌不足１點，成交２７４﹒３４億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４﹒０００ 變動 －５﹒１４％

最高價 ２５﹒５００ 最低價 ２４﹒０００

成交股數 ３１７﹒２１萬股 成交金額 ７７６５﹒４２萬

１０天平均 ３０﹒４０５ 歷史波幅％ ９０﹒１９９

２０天平均 ３１﹒３１０ 加權平均價 ２４﹒４８０

５０天平均 ３０﹒１５３ ＲＳＩ１４ ２９﹒８０３

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２４８５﹒７２萬元；暫

連跌４日，累計跌幅２６﹒４９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２４﹒００ －５﹒１４

世茂服務（００８７３） ２﹒７７ －１﹒４２

華潤萬象（０１２０９） ３４﹒８５ －３﹒３３

融創服務（０１５１６） ３﹒４８ －１﹒９７

新城悅（０１７５５） ７﹒１５ －２﹒１９

旭輝永升（０１９９５） ６﹒６７ －４﹒５８

中海物業（０２６６９） ８﹒７１ －０﹒９１

綠城服務（０２８６９） ７﹒９０ －４﹒１３

雅生活（０３３１９） ９﹒７６ －１﹒４１

金科服務（０９６６６） １５﹒７８ －１﹒７４

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（ｅｄ）

