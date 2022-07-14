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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 跌22.800 -1.950 (-7.879%)
大手異動

14/07/2022 09:37

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌逾５％，報２４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌５﹒１４％，報２４元，最低價
２４元，創１個月新低，最高價２５﹒５元；成交３１７﹒２１萬股，成交金額７７６５﹒４２
萬元；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２４８５﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券
商為富途證券國際，金額３８５﹒２４萬元，加權平均成交價２４﹒３６６元；現時最大淨被動
賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額６１０﹒７８萬元，加權平均成交價２４﹒３６１元。以現
價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２６﹒４９％。
　　現時，恒生指數報２０７８５，跌１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報７１４８，升
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４５８８，升４１點或０﹒９１％；主板成交９５﹒７３億
元。
　　上證綜合指數報３２６９，跌１４點或０﹒４５％，成交４３８﹒１５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，跌不足１點，成交２７４﹒３４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２４﹒０００　變動　　　　　　－５﹒１４％
　　最高價　　　　　２５﹒５００　最低價　　　　　２４﹒０００
　　成交股數　　３１７﹒２１萬股　成交金額　　７７６５﹒４２萬
　　１０天平均　　　３０﹒４０５　歷史波幅％　　　９０﹒１９９
　　２０天平均　　　３１﹒３１０　加權平均價　　　２４﹒４８０
　　５０天平均　　　３０﹒１５３　ＲＳＩ１４　　　２９﹒８０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率３１：６９，資金淨主動賣出２４８５﹒７２萬元；暫
連跌４日，累計跌幅２６﹒４９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　２４﹒００　－５﹒１４
　　世茂服務（００８７３）　　　２﹒７７　－１﹒４２
　　華潤萬象（０１２０９）　　３４﹒８５　－３﹒３３
　　融創服務（０１５１６）　　　３﹒４８　－１﹒９７
　　新城悅（０１７５５）　　　　７﹒１５　－２﹒１９
　　旭輝永升（０１９９５）　　　６﹒６７　－４﹒５８
　　中海物業（０２６６９）　　　８﹒７１　－０﹒９１
　　綠城服務（０２８６９）　　　７﹒９０　－４﹒１３
　　雅生活（０３３１９）　　　　９﹒７６　－１﹒４１
　　金科服務（０９６６６）　　１５﹒７８　－１﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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13/07/2022 11:58  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近５％，報２５﹒８元

13/07/2022 10:01  《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報２６﹒４元

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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