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08219 恆偉集團控股
即時 按盤價 跌0.560 -0.030 (-5.085%)
大手異動

14/07/2022 09:39

《異動股》恆偉漲２０％突破２５０天線，報０﹒６６元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恆偉（０８２１９）升２０％，報０﹒６６元，升穿２５０天
線（０﹒５７４元），最高價０﹒６６元，創５２周新高，最低價０﹒５５元；成交５２萬股，
成交金額３２﹒１６萬元；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入２５﹒０６萬元。現時最
大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２﹒０５萬元，加權平均成交價０﹒５８６元；現時最
大淨被動賣出券商為ＧＲＡＮＳＩＮＧ　ＳＥＣ，金額１９﹒１５萬元，加權平均成交價
０﹒６１８元。
　　現時，恒生指數報２０７４８，跌４９點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報７１３２，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４５７６，升２９點或０﹒６５％；主板成交
１１０﹒２９億元。
　　上證綜合指數報３２６５，跌１８點或０﹒５６％，成交５２７﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０３，跌５點或０﹒０５％，成交３３２﹒７８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒６６０　變動　　　　＋２０﹒００％
　　最高價　　　０﹒６６０　最低價　　　　　０﹒５５０
　　成交股數　　　５２萬股　成交金額　　　３２﹒１６萬
　　１０天平均　０﹒５２４　歷史波幅％　１５８﹒１４２
　　２０天平均　０﹒４９８　加權平均價　　　０﹒６１８
　　５０天平均　０﹒４４６　ＲＳＩ１４　　７９﹒０５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入
２５﹒０６萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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