《異動股》恆偉漲２０％突破２５０天線，報０﹒６６元

《經濟通通訊社１４日專訊》恆偉（０８２１９）升２０％，報０﹒６６元，升穿２５０天

線（０﹒５７４元），最高價０﹒６６元，創５２周新高，最低價０﹒５５元；成交５２萬股，

成交金額３２﹒１６萬元；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入２５﹒０６萬元。現時最

大淨被動買入券商為富途證券國際，金額２﹒０５萬元，加權平均成交價０﹒５８６元；現時最

大淨被動賣出券商為ＧＲＡＮＳＩＮＧ ＳＥＣ，金額１９﹒１５萬元，加權平均成交價

０﹒６１８元。

現時，恒生指數報２０７４８，跌４９點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報７１３２，跌

１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４５７６，升２９點或０﹒６５％；主板成交

１１０﹒２９億元。

上證綜合指數報３２６５，跌１８點或０﹒５６％，成交５２７﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２５０３，跌５點或０﹒０５％，成交３３２﹒７８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒６６０ 變動 ＋２０﹒００％

最高價 ０﹒６６０ 最低價 ０﹒５５０

成交股數 ５２萬股 成交金額 ３２﹒１６萬

１０天平均 ０﹒５２４ 歷史波幅％ １５８﹒１４２

２０天平均 ０﹒４９８ 加權平均價 ０﹒６１８

５０天平均 ０﹒４４６ ＲＳＩ１４ ７９﹒０５２

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股份狀態：升穿２５０天線，創５２周新高；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入

２５﹒０６萬元



（ｅｄ）

