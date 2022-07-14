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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌236.600 -7.400 (-3.033%)
大手異動

14/07/2022 09:41

《中概異動》京東集團（０９６１８）升近３％，報２４４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》京東集團（０９６１８）升２﹒６９％，報２４４元，較
ＡＤＲ收市高出０﹒７６％，最高價２４４﹒８元，最低價２４１﹒８元；成交６５﹒５２萬股
，成交金額１﹒５９億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２３２４﹒７９萬元。現
時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額９０５﹒７２萬元，加權平均成交價２４３﹒５３７元；現
時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額２１５﹒２１萬元
，加權平均成交價２４３﹒５４１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒７２％。
　　現時，恒生指數報２０７４２，跌５５點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７１２５，跌
２０點或０﹒２８％；恒生科技指數報４５７４，升２６點或０﹒５９％；主板成交
１２４﹒０２億元。
　　上證綜合指數報３２６６，跌１７點或０﹒５４％，成交６０８﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０８，跌不足１點，成交３９１﹒０７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２４４﹒０００　變動　　　　　＋２﹒６９％
　　最高價　　　２４４﹒８００　最低價　　　２４１﹒８００
　　成交股數　　６５﹒５２萬股　成交金額　　　　１﹒５９億
　　１０天平均　２４６﹒５４０　歷史波幅％　　５３﹒８８７
　　２０天平均　２４９﹒７２０　加權平均價　２４２﹒５０４
　　５０天平均　２３２﹒２５９　ＲＳＩ１４　　５０﹒４６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２３２４﹒７９萬元；暫連升２日，累計
升幅５﹒７２％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２４４﹒００　＋２﹒６９
　　騰訊（００７００）　　　３３５﹒６０　＋０﹒０６
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８８　＋０﹒６２
　　理想汽車（０２０１５）　１５０﹒４０　＋２﹒３８
　　美團（０３６９０）　　　１８３﹒００　＋１﹒３８
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９０﹒５０　－１﹒８０
　　百度（０９８８８）　　　１４２﹒００　＋０﹒２１
　　攜程（０９９６１）　　　２０５﹒８０　＋５﹒８１
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒３０　＋０﹒８４
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒５０　－０﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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