《中概異動》京東集團（０９６１８）升近３％，報２４４元

《經濟通通訊社１４日專訊》京東集團（０９６１８）升２﹒６９％，報２４４元，較
ＡＤＲ收市高出０﹒７６％，最高價２４４﹒８元，最低價２４１﹒８元；成交６５﹒５２萬股
，成交金額１﹒５９億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２３２４﹒７９萬元。現
時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額９０５﹒７２萬元，加權平均成交價２４３﹒５３７元；現
時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額２１５﹒２１萬元
，加權平均成交價２４３﹒５４１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒７２％。
現時，恒生指數報２０７４２，跌５５點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７１２５，跌
２０點或０﹒２８％；恒生科技指數報４５７４，升２６點或０﹒５９％；主板成交
１２４﹒０２億元。
上證綜合指數報３２６６，跌１７點或０﹒５４％，成交６０８﹒４３億元人民幣。
深證成份指數報１２５０８，跌不足１點，成交３９１﹒０７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２４４﹒０００ 變動 ＋２﹒６９％
最高價 ２４４﹒８００ 最低價 ２４１﹒８００
成交股數 ６５﹒５２萬股 成交金額 １﹒５９億
１０天平均 ２４６﹒５４０ 歷史波幅％ ５３﹒８８７
２０天平均 ２４９﹒７２０ 加權平均價 ２４２﹒５０４
５０天平均 ２３２﹒２５９ ＲＳＩ１４ ５０﹒４６９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２３２４﹒７９萬元；暫連升２日，累計
升幅５﹒７２％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
京東集團（０９６１８） ２４４﹒００ ＋２﹒６９
騰訊（００７００） ３３５﹒６０ ＋０﹒０６
小米（０１８１０） １２﹒８８ ＋０﹒６２
理想汽車（０２０１５） １５０﹒４０ ＋２﹒３８
美團（０３６９０） １８３﹒００ ＋１﹒３８
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９０﹒５０ －１﹒８０
百度（０９８８８） １４２﹒００ ＋０﹒２１
攜程（０９９６１） ２０５﹒８０ ＋５﹒８１
阿里（０９９８８） １０８﹒３０ ＋０﹒８４
網易（０９９９９） １３８﹒５０ －０﹒２９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動