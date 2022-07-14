《中概異動》京東集團（０９６１８）升近３％，報２４４元

《經濟通通訊社１４日專訊》京東集團（０９６１８）升２﹒６９％，報２４４元，較

ＡＤＲ收市高出０﹒７６％，最高價２４４﹒８元，最低價２４１﹒８元；成交６５﹒５２萬股

，成交金額１﹒５９億元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２３２４﹒７９萬元。現

時最大淨被動買入券商為瑞銀，金額９０５﹒７２萬元，加權平均成交價２４３﹒５３７元；現

時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額２１５﹒２１萬元

，加權平均成交價２４３﹒５４１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒７２％。

現時，恒生指數報２０７４２，跌５５點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報７１２５，跌

２０點或０﹒２８％；恒生科技指數報４５７４，升２６點或０﹒５９％；主板成交

１２４﹒０２億元。

上證綜合指數報３２６６，跌１７點或０﹒５４％，成交６０８﹒４３億元人民幣。

深證成份指數報１２５０８，跌不足１點，成交３９１﹒０７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２４４﹒０００ 變動 ＋２﹒６９％

最高價 ２４４﹒８００ 最低價 ２４１﹒８００

成交股數 ６５﹒５２萬股 成交金額 １﹒５９億

１０天平均 ２４６﹒５４０ 歷史波幅％ ５３﹒８８７

２０天平均 ２４９﹒７２０ 加權平均價 ２４２﹒５０４

５０天平均 ２３２﹒２５９ ＲＳＩ１４ ５０﹒４６９

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股份狀態：主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２３２４﹒７９萬元；暫連升２日，累計

升幅５﹒７２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２４４﹒００ ＋２﹒６９

騰訊（００７００） ３３５﹒６０ ＋０﹒０６

小米（０１８１０） １２﹒８８ ＋０﹒６２

理想汽車（０２０１５） １５０﹒４０ ＋２﹒３８

美團（０３６９０） １８３﹒００ ＋１﹒３８

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９０﹒５０ －１﹒８０

百度（０９８８８） １４２﹒００ ＋０﹒２１

攜程（０９９６１） ２０５﹒８０ ＋５﹒８１

阿里（０９９８８） １０８﹒３０ ＋０﹒８４

網易（０９９９９） １３８﹒５０ －０﹒２９

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（ｅｄ）

