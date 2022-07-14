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02688 新奧能源
即時 按盤價 跌122.600 -3.700 (-2.930%)
大手異動

14/07/2022 09:42

《大手成交》新奧能源一手４０萬股交叉盤，涉資５１０２萬元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》新奧能源（０２６８８）於９：４１ａｍ錄得１手４０萬股交
叉盤，每股造１２７﹒５５元，較上日收市價低０﹒１２％，涉資５１０２萬元。
　　新奧能源現價跌０﹒６３％，報１２６﹒９元；成交６０﹒８３萬股，成交金額
７７５７﹒０２萬元，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入２９３﹒６２萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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