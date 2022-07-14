《異動股》平保（０２３１８）跌逾３％，報４９﹒２５元

《經濟通通訊社１４日專訊》平保（０２３１８）跌３﹒０５％，報４９﹒２５元，最低價

４９﹒２５元，最高價５０﹒８５元；成交８０２﹒５８萬股，成交金額４﹒０２億元；主動買

沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７５８﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金

額９５０﹒１５萬元，加權平均成交價４９﹒８２４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，

金額１９４１﹒２８萬元，加權平均成交價４９﹒７９６元。以現價計，該股暫連跌４日，累計

跌幅６﹒８１％。

現時，恒生指數報２０７３７，跌６０點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７１２２，跌

２３點或０﹒３３％；恒生科技指數報４５７２，升２５點或０﹒５６％；主板成交

１３６﹒０２億元。

上證綜合指數報３２６２，跌２１點或０﹒６５％，成交６８９﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１２５０１，跌７點或０﹒０６％，成交４５２﹒８５億元人民幣。



基本資料

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現價 ４９﹒２５０ 變動 －３﹒０５％

最高價 ５０﹒８５０ 最低價 ４９﹒２５０

成交股數 ８０２﹒５８萬股 成交金額 ４﹒０２億

１０天平均 ５２﹒０７０ 歷史波幅％ ３６﹒７２３

２０天平均 ５２﹒２３５ 加權平均價 ５０﹒１４５

５０天平均 ４９﹒１６３ ＲＳＩ１４ ４０﹒８３６

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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７５８﹒７８萬元；暫連跌４日，累計

跌幅６﹒８１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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平保（０２３１８） ４９﹒２５ －３﹒０５

匯控（００００５） ４８﹒９５ －０﹒３１

港交所（００３８８） ３６１﹒６０ ＋０﹒２２

騰訊（００７００） ３３５﹒６０ ＋０﹒０６

建行（００９３９） ５﹒０１ －０﹒９９

中移動（００９４１） ４９﹒５０ －０﹒１０

友邦（０１２９９） ８３﹒００ －１﹒１９

藥明生物（０２２６９） ７７﹒００ ＋１﹒６５

美團（０３６９０） １８２﹒８０ ＋１﹒２７

阿里（０９９８８） １０８﹒２０ ＋０﹒７４

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（ｅｄ）

