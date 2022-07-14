《異動股》平保（０２３１８）跌逾３％，報４９﹒２５元

《經濟通通訊社１４日專訊》平保（０２３１８）跌３﹒０５％，報４９﹒２５元，最低價
４９﹒２５元，最高價５０﹒８５元；成交８０２﹒５８萬股，成交金額４﹒０２億元；主動買
沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７５８﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金
額９５０﹒１５萬元，加權平均成交價４９﹒８２４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，
金額１９４１﹒２８萬元，加權平均成交價４９﹒７９６元。以現價計，該股暫連跌４日，累計
跌幅６﹒８１％。
現時，恒生指數報２０７３７，跌６０點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７１２２，跌
２３點或０﹒３３％；恒生科技指數報４５７２，升２５點或０﹒５６％；主板成交
１３６﹒０２億元。
上證綜合指數報３２６２，跌２１點或０﹒６５％，成交６８９﹒７７億元人民幣。
深證成份指數報１２５０１，跌７點或０﹒０６％，成交４５２﹒８５億元人民幣。
基本資料
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現價 ４９﹒２５０ 變動 －３﹒０５％
最高價 ５０﹒８５０ 最低價 ４９﹒２５０
成交股數 ８０２﹒５８萬股 成交金額 ４﹒０２億
１０天平均 ５２﹒０７０ 歷史波幅％ ３６﹒７２３
２０天平均 ５２﹒２３５ 加權平均價 ５０﹒１４５
５０天平均 ４９﹒１６３ ＲＳＩ１４ ４０﹒８３６
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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７５８﹒７８萬元；暫連跌４日，累計
跌幅６﹒８１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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平保（０２３１８） ４９﹒２５ －３﹒０５
匯控（００００５） ４８﹒９５ －０﹒３１
港交所（００３８８） ３６１﹒６０ ＋０﹒２２
騰訊（００７００） ３３５﹒６０ ＋０﹒０６
建行（００９３９） ５﹒０１ －０﹒９９
中移動（００９４１） ４９﹒５０ －０﹒１０
友邦（０１２９９） ８３﹒００ －１﹒１９
藥明生物（０２２６９） ７７﹒００ ＋１﹒６５
美團（０３６９０） １８２﹒８０ ＋１﹒２７
阿里（０９９８８） １０８﹒２０ ＋０﹒７４
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（ｅｄ）
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