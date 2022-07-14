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02318 中國平安
即時 按盤價 跌46.800 -1.250 (-2.601%)
大手異動

14/07/2022 09:43

《異動股》平保（０２３１８）跌逾３％，報４９﹒２５元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》平保（０２３１８）跌３﹒０５％，報４９﹒２５元，最低價
４９﹒２５元，最高價５０﹒８５元；成交８０２﹒５８萬股，成交金額４﹒０２億元；主動買
沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７５８﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金
額９５０﹒１５萬元，加權平均成交價４９﹒８２４元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，
金額１９４１﹒２８萬元，加權平均成交價４９﹒７９６元。以現價計，該股暫連跌４日，累計
跌幅６﹒８１％。
　　現時，恒生指數報２０７３７，跌６０點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７１２２，跌
２３點或０﹒３３％；恒生科技指數報４５７２，升２５點或０﹒５６％；主板成交
１３６﹒０２億元。
　　上證綜合指數報３２６２，跌２１點或０﹒６５％，成交６８９﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０１，跌７點或０﹒０６％，成交４５２﹒８５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４９﹒２５０　變動　　　　－３﹒０５％
　　最高價　　　　　５０﹒８５０　最低價　　　４９﹒２５０
　　成交股數　　８０２﹒５８萬股　成交金額　　　４﹒０２億
　　１０天平均　　　５２﹒０７０　歷史波幅％　３６﹒７２３
　　２０天平均　　　５２﹒２３５　加權平均價　５０﹒１４５
　　５０天平均　　　４９﹒１６３　ＲＳＩ１４　４０﹒８３６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１７５８﹒７８萬元；暫連跌４日，累計
跌幅６﹒８１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平保（０２３１８）　　　　４９﹒２５　－３﹒０５
　　匯控（００００５）　　　　４８﹒９５　－０﹒３１
　　港交所（００３８８）　　３６１﹒６０　＋０﹒２２
　　騰訊（００７００）　　　３３５﹒６０　＋０﹒０６
　　建行（００９３９）　　　　　５﹒０１　－０﹒９９
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒５０　－０﹒１０
　　友邦（０１２９９）　　　　８３﹒００　－１﹒１９
　　藥明生物（０２２６９）　　７７﹒００　＋１﹒６５
　　美團（０３６９０）　　　１８２﹒８０　＋１﹒２７
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒２０　＋０﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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12/07/2022 15:49  《大手成交》平保一手１００萬股交叉盤，涉資５１１２萬元

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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