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00688 中國海外發展
即時 按盤價 跌22.200 -0.900 (-3.896%)
大手異動

14/07/2022 09:44

《異動股》中海外跌逾３％失守１００天線，報２２﹒６元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中海外（００６８８）跌３％，報２２﹒６元，跌穿１００天
線（２３﹒２１元），最低價２２﹒５５元，最高價２３﹒４元；成交３４０﹒３８萬股，成交
金額７８０２﹒７７萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１３６８﹒３９萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額６３３﹒１８萬元，加權平均成交價２２﹒８２８元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４７８﹒４５萬元，加權平均成交價２２﹒８４８元。
以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒２４％。
　　現時，恒生指數報２０７６５，跌３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７１３３，跌
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４５８４，升３７點或０﹒８２％；主板成交
１４２﹒２６億元。
　　上證綜合指數報３２６４，跌２０點或０﹒６２％，成交７３７﹒９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９９，跌９點或０﹒０８％，成交４７２﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒６００　變動　　　　　　－３﹒００％
　　最高價　　　　　２３﹒４００　最低價　　　　　２２﹒５５０
　　成交股數　　３４０﹒３８萬股　成交金額　　７８０２﹒７７萬
　　１０天平均　　　２４﹒２３０　歷史波幅％　　　４４﹒８５３
　　２０天平均　　　２３﹒６０５　加權平均價　　　２２﹒９２４
　　５０天平均　　　２２﹒９３９　ＲＳＩ１４　　　４３﹒１４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１３６８﹒３９萬元；
暫連跌４日，累計跌幅９﹒２４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　２２﹒６０　－３﹒００
　　中國金茂（００８１７）　　１﹒９０　－２﹒５６
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒５２　－１﹒９５
　　龍湖（００９６０）　　　２９﹒５５　－５﹒７４
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒７１　－３﹒２１
　　潤地（０１１０９）　　　３４﹒６５　－１﹒２８
　　合景泰富（０１８１３）　　１﹒６８　－５﹒０８
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒５６　－３﹒００
　　萬科（０２２０２）　　　１６﹒６８　－１﹒７６
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒８２　－２﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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