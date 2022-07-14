《異動股》中海外跌逾３％失守１００天線，報２２﹒６元

《經濟通通訊社１４日專訊》中海外（００６８８）跌３％，報２２﹒６元，跌穿１００天
線（２３﹒２１元），最低價２２﹒５５元，最高價２３﹒４元；成交３４０﹒３８萬股，成交
金額７８０２﹒７７萬元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１３６８﹒３９萬元。現
時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額６３３﹒１８萬元，加權平均成交價２２﹒８２８元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４７８﹒４５萬元，加權平均成交價２２﹒８４８元。
以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒２４％。
現時，恒生指數報２０７６５，跌３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報７１３３，跌
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４５８４，升３７點或０﹒８２％；主板成交
１４２﹒２６億元。
上證綜合指數報３２６４，跌２０點或０﹒６２％，成交７３７﹒９億元人民幣。
深證成份指數報１２４９９，跌９點或０﹒０８％，成交４７２﹒３１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒６００ 變動 －３﹒００％
最高價 ２３﹒４００ 最低價 ２２﹒５５０
成交股數 ３４０﹒３８萬股 成交金額 ７８０２﹒７７萬
１０天平均 ２４﹒２３０ 歷史波幅％ ４４﹒８５３
２０天平均 ２３﹒６０５ 加權平均價 ２２﹒９２４
５０天平均 ２２﹒９３９ ＲＳＩ１４ ４３﹒１４０
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出１３６８﹒３９萬元；
暫連跌４日，累計跌幅９﹒２４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） ２２﹒６０ －３﹒００
中國金茂（００８１７） １﹒９０ －２﹒５６
旭輝（００８８４） ２﹒５２ －１﹒９５
龍湖（００９６０） ２９﹒５５ －５﹒７４
新城發展（０１０３０） ２﹒７１ －３﹒２１
潤地（０１１０９） ３４﹒６５ －１﹒２８
合景泰富（０１８１３） １﹒６８ －５﹒０８
碧桂園（０２００７） ３﹒５６ －３﹒００
萬科（０２２０２） １６﹒６８ －１﹒７６
綠城（０３９００） １５﹒８２ －２﹒５９
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（ｅｄ）
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