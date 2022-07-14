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03759 康龍化成
即時 按盤價 跌74.800 -3.950 (-5.016%)
大手異動

14/07/2022 09:46

《大手成交》康龍化成一手約１４萬股交叉盤，涉資１１０６萬元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》康龍化成（０３７５９）於９：４５ａｍ錄得１手１３﹒７４
萬股交叉盤，每股造８０﹒４７５元，較上日收市價高３﹒２４％，涉資１１０５﹒７３萬元。
　　康龍化成現價升３﹒４％，報８０﹒６元；成交１８﹒８萬股，成交金額１５０６﹒１２萬
元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒５７萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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