《經濟通通訊社１４日專訊》康龍化成（０３７５９）於９：４５ａｍ錄得１手１３﹒７４
萬股交叉盤，每股造８０﹒４７５元，較上日收市價高３﹒２４％，涉資１１０５﹒７３萬元。
康龍化成現價升３﹒４％，報８０﹒６元；成交１８﹒８萬股，成交金額１５０６﹒１２萬
元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒５７萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
14/07/2022 09:46
《大手成交》康龍化成一手約１４萬股交叉盤，涉資１１０６萬元
《經濟通通訊社１４日專訊》康龍化成（０３７５９）於９：４５ａｍ錄得１手１３﹒７４
萬股交叉盤，每股造８０﹒４７５元，較上日收市價高３﹒２４％，涉資１１０５﹒７３萬元。
康龍化成現價升３﹒４％，報８０﹒６元；成交１８﹒８萬股，成交金額１５０６﹒１２萬
元，主動買沽比率４９：５１，資金淨主動賣出８﹒５７萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰15/07/2022 13:19 《異動股》世茂服務等２家公司下午１：１８異動
下一篇新聞︰13/07/2022 09:30 《異動股》中國中藥低開近１５％，料中期盈利跌最多６０％
12/07/2022 09:32 《異動股》藥明康德高開近１％，料中期盈利４６億人幣增７３％
29/06/2022 09:41 《大手成交》康龍化成一手約２５萬股交叉盤，涉資１９３４萬元
24/06/2022 10:55 《異動股》康龍化成（０３７５９）升近１０％，報７６﹒１元
14/06/2022 09:31 《異動股》力勁等４家港股通股份上午９：３０異動
13/06/2022 09:27 《異動股》藥明康德低開近６％，實際控制股東擬沽最高３％股權
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰