《中資異動》郵儲行（０１６５８）跌近５％，報５﹒１３元

《經濟通通訊社１４日專訊》郵儲行（０１６５８）跌４﹒６５％，報５﹒１３元，最低價

５﹒１１元，創１個月新低，最高價５﹒３７元；成交３０６２﹒０１萬股，成交金額１﹒６億

元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２２２９﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為

高盛亞洲證券，金額７７０﹒４４萬元，加權平均成交價５﹒１８３元；現時最大淨被動賣出券

商為瑞士信貸證券香港，金額７５７﹒２６萬元，加權平均成交價５﹒２元。以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅９﹒６８％。

現時，恒生指數報２０７８８，跌９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報７１３８，跌７

點或０﹒１１％；恒生科技指數報４５８３，升３６點或０﹒７９％；主板成交１６０﹒３６億

元。

上證綜合指數報３２６８，跌１６點或０﹒４９％，成交８２３﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５１４，升５點或０﹒０５％，成交５２８﹒６６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ５﹒１３０ 變動 －４﹒６５％

最高價 ５﹒３７０ 最低價 ５﹒１１０

成交股數 ３０６２﹒０１萬股 成交金額 １﹒６億

１０天平均 ５﹒６８０ 歷史波幅％ ２７﹒２６３

２０天平均 ５﹒６６４ 加權平均價 ５﹒２１４

５０天平均 ５﹒６４３ ＲＳＩ１４ ２７﹒０４８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２２２９﹒７萬元；暫連

跌２日，累計跌幅９﹒６８％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

郵儲行（０１６５８） ５﹒１３ －４﹒６５

建行（００９３９） ５﹒０１ －０﹒９９

中信銀行（００９９８） ３﹒２５ －２﹒１１

農行（０１２８８） ２﹒５５ －１﹒９２

工行（０１３９８） ４﹒０９ －１﹒４５

民行（０１９８８） ２﹒６０ －１﹒１４

中銀（０２３８８） ２８﹒５５ 無升跌

招行（０３９６８） ４１﹒７５ －４﹒５７

中行（０３９８８） ２﹒７３ －１﹒８０

光大銀行（０６８１８） ２﹒４１ －１﹒２３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

