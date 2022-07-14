《中資異動》郵儲行（０１６５８）跌近５％，報５﹒１３元

《經濟通通訊社１４日專訊》郵儲行（０１６５８）跌４﹒６５％，報５﹒１３元，最低價
５﹒１１元，創１個月新低，最高價５﹒３７元；成交３０６２﹒０１萬股，成交金額１﹒６億
元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２２２９﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為
高盛亞洲證券，金額７７０﹒４４萬元，加權平均成交價５﹒１８３元；現時最大淨被動賣出券
商為瑞士信貸證券香港，金額７５７﹒２６萬元，加權平均成交價５﹒２元。以現價計，該股暫
連跌２日，累計跌幅９﹒６８％。
現時，恒生指數報２０７８８，跌９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報７１３８，跌７
點或０﹒１１％；恒生科技指數報４５８３，升３６點或０﹒７９％；主板成交１６０﹒３６億
元。
上證綜合指數報３２６８，跌１６點或０﹒４９％，成交８２３﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２５１４，升５點或０﹒０５％，成交５２８﹒６６億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒１３０ 變動 －４﹒６５％
最高價 ５﹒３７０ 最低價 ５﹒１１０
成交股數 ３０６２﹒０１萬股 成交金額 １﹒６億
１０天平均 ５﹒６８０ 歷史波幅％ ２７﹒２６３
２０天平均 ５﹒６６４ 加權平均價 ５﹒２１４
５０天平均 ５﹒６４３ ＲＳＩ１４ ２７﹒０４８
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２２２９﹒７萬元；暫連
跌２日，累計跌幅９﹒６８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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郵儲行（０１６５８） ５﹒１３ －４﹒６５
建行（００９３９） ５﹒０１ －０﹒９９
中信銀行（００９９８） ３﹒２５ －２﹒１１
農行（０１２８８） ２﹒５５ －１﹒９２
工行（０１３９８） ４﹒０９ －１﹒４５
民行（０１９８８） ２﹒６０ －１﹒１４
中銀（０２３８８） ２８﹒５５ 無升跌
招行（０３９６８） ４１﹒７５ －４﹒５７
中行（０３９８８） ２﹒７３ －１﹒８０
光大銀行（０６８１８） ２﹒４１ －１﹒２３
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（ｅｄ）
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