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01658 郵儲銀行
即時 按盤價 跌4.980 -0.130 (-2.544%)
大手異動

14/07/2022 09:46

《中資異動》郵儲行（０１６５８）跌近５％，報５﹒１３元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》郵儲行（０１６５８）跌４﹒６５％，報５﹒１３元，最低價
５﹒１１元，創１個月新低，最高價５﹒３７元；成交３０６２﹒０１萬股，成交金額１﹒６億
元；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２２２９﹒７萬元。現時最大淨被動買入券商為
高盛亞洲證券，金額７７０﹒４４萬元，加權平均成交價５﹒１８３元；現時最大淨被動賣出券
商為瑞士信貸證券香港，金額７５７﹒２６萬元，加權平均成交價５﹒２元。以現價計，該股暫
連跌２日，累計跌幅９﹒６８％。
　　現時，恒生指數報２０７８８，跌９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報７１３８，跌７
點或０﹒１１％；恒生科技指數報４５８３，升３６點或０﹒７９％；主板成交１６０﹒３６億
元。
　　上證綜合指數報３２６８，跌１６點或０﹒４９％，成交８２３﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１４，升５點或０﹒０５％，成交５２８﹒６６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　５﹒１３０　變動　　　　－４﹒６５％
　　最高價　　　　　　　５﹒３７０　最低價　　　　５﹒１１０
　　成交股數　　３０６２﹒０１萬股　成交金額　　　　１﹒６億
　　１０天平均　　　　　５﹒６８０　歷史波幅％　２７﹒２６３
　　２０天平均　　　　　５﹒６６４　加權平均價　　５﹒２１４
　　５０天平均　　　　　５﹒６４３　ＲＳＩ１４　２７﹒０４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４２：５８，資金淨主動賣出２２２９﹒７萬元；暫連
跌２日，累計跌幅９﹒６８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　郵儲行（０１６５８）　　　５﹒１３　－４﹒６５
　　建行（００９３９）　　　　５﹒０１　－０﹒９９
　　中信銀行（００９９８）　　３﹒２５　－２﹒１１
　　農行（０１２８８）　　　　２﹒５５　－１﹒９２
　　工行（０１３９８）　　　　４﹒０９　－１﹒４５
　　民行（０１９８８）　　　　２﹒６０　－１﹒１４
　　中銀（０２３８８）　　　２８﹒５５　　　無升跌
　　招行（０３９６８）　　　４１﹒７５　－４﹒５７
　　中行（０３９８８）　　　　２﹒７３　－１﹒８０
　　光大銀行（０６８１８）　　２﹒４１　－１﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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