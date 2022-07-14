《經濟通通訊社１４日專訊》百度（０９８８８）於９：４７ａｍ錄得１手２２﹒５１萬股
交叉盤，每股造１４２﹒５元，較上日收市價高０﹒５６％，涉資３２０７﹒６８萬元。
百度現價升０﹒７８％，報１４２﹒８元；成交１３６﹒２１萬股，成交金額１﹒９４億元
，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１３９﹒９８萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
14/07/2022 09:48
《大手成交》百度一手約２３萬股交叉盤，涉資３２０８萬元
《經濟通通訊社１４日專訊》百度（０９８８８）於９：４７ａｍ錄得１手２２﹒５１萬股
交叉盤，每股造１４２﹒５元，較上日收市價高０﹒５６％，涉資３２０７﹒６８萬元。
百度現價升０﹒７８％，報１４２﹒８元；成交１３６﹒２１萬股，成交金額１﹒９４億元
，主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１１３９﹒９８萬元。（ｒｗ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰15/07/2022 09:23 《中概異動》科技股受壓，阿里巴巴低開近６％，嗶哩嗶哩挫４％
下一篇新聞︰14/07/2022 09:47 《中概異動》隔晚美股中概股靠穩，京東升逾２％，美團升逾１％
15/07/2022 14:59 《異動股》三巽等３家公司下午２：５８異動
14/07/2022 09:05 《大手成交》百度等７家公司上午９：０４市前大手交易
13/07/2022 11:05 《異動股》京東（９６１８）升５％冠藍籌，高盛唱好科技股第三季
13/07/2022 10:19 《大手成交》百度一手約８１萬股交叉盤，涉資１﹒１５億元
12/07/2022 09:26 《中概異動》科技股沽壓未止，阿里巴巴挫５％，騰訊、京東跌１％
|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰