《異動股》半新股天齊鋰業上市翌日跌近４％惟曾破頂

《經濟通通訊社１４日專訊》天齊鋰業（０９６９６）跌３﹒７８％，報７８﹒９元，最低

價為７８﹒８元，最高價為８３﹒５５元，創上市新高；成交３８４﹒５５萬股，涉資３﹒１５

億元。

半新股天齊鋰業昨日（１３日）首掛，現價較招股價８２元低３﹒７８％。該股一手２００

股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面蝕６２０元。

現時，恒生指數報２０７６２，跌３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７１２８，跌

１７點或０﹒２４％；恒生科技指數報４５７６，升２９點或０﹒６５％；主板成交１８２﹒１

億元。

上證綜合指數報３２７０，跌１３點或０﹒４２％，成交９２９﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２５３３，升２４點或０﹒２％，成交６０６﹒８９億元人民幣。



近月上市之半新股表現（以上市日子排序）

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％） 招股價（元）

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天齊鋰業（０９６９６） ７８﹒９０ －３﹒７８ ８２﹒００

湖州燃氣（０６６６１） ５﹒４４ －２﹒８６ ６﹒０８

諾亞控股－Ｓ（０６６８６） ２８１﹒００ ＋０﹒７２ ２９２﹒００

名創優品（０９８９６） １３﹒０８ －２﹒２４ １３﹒８０

中康控股（０２３６１） ６﹒４０ －８﹒５７ ５﹒３６

讀書郎（０２３８５） ７﹒６８ ＋４﹒４９ ７﹒６０

魯商服務（０２３７６） ３﹒７４ ＋０﹒２７ ５﹒９２

玄武雲（０２３９２） ５﹒７７ ＋２﹒１２ ６﹒２４

富邦滬深港高股息（０３１９０） ９﹒８７ －１﹒００ １０﹒００

Ａ三星亞太元宇宙（０３１７２） １４﹒６６ －０﹒４１ １５﹒００

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（ｅｄ）

