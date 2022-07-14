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09696 天齊鋰業
即時 按盤價 升79.250 +0.250 (+0.316%)
大手異動

14/07/2022 09:50

《異動股》半新股天齊鋰業上市翌日跌近４％惟曾破頂

　　《經濟通通訊社１４日專訊》天齊鋰業（０９６９６）跌３﹒７８％，報７８﹒９元，最低
價為７８﹒８元，最高價為８３﹒５５元，創上市新高；成交３８４﹒５５萬股，涉資３﹒１５
億元。
　　半新股天齊鋰業昨日（１３日）首掛，現價較招股價８２元低３﹒７８％。該股一手２００
股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面蝕６２０元。
　　現時，恒生指數報２０７６２，跌３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７１２８，跌
１７點或０﹒２４％；恒生科技指數報４５７６，升２９點或０﹒６５％；主板成交１８２﹒１
億元。
　　上證綜合指數報３２７０，跌１３點或０﹒４２％，成交９２９﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５３３，升２４點或０﹒２％，成交６０６﹒８９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　近月上市之半新股表現（以上市日子排序）
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）　招股價（元）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天齊鋰業（０９６９６）　　　　　　７８﹒９０　－３﹒７８　　８２﹒００
　　湖州燃氣（０６６６１）　　　　　　　５﹒４４　－２﹒８６　　　６﹒０８
　　諾亞控股－Ｓ（０６６８６）　　　２８１﹒００　＋０﹒７２　２９２﹒００
　　名創優品（０９８９６）　　　　　　１３﹒０８　－２﹒２４　　１３﹒８０
　　中康控股（０２３６１）　　　　　　　６﹒４０　－８﹒５７　　　５﹒３６
　　讀書郎（０２３８５）　　　　　　　　７﹒６８　＋４﹒４９　　　７﹒６０
　　魯商服務（０２３７６）　　　　　　　３﹒７４　＋０﹒２７　　　５﹒９２
　　玄武雲（０２３９２）　　　　　　　　５﹒７７　＋２﹒１２　　　６﹒２４
　　富邦滬深港高股息（０３１９０）　　　９﹒８７　－１﹒００　　１０﹒００
　　Ａ三星亞太元宇宙（０３１７２）　　１４﹒６６　－０﹒４１　　１５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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