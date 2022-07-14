《異動股》半新股天齊鋰業上市翌日跌近４％惟曾破頂

《經濟通通訊社１４日專訊》天齊鋰業（０９６９６）跌３﹒７８％，報７８﹒９元，最低
價為７８﹒８元，最高價為８３﹒５５元，創上市新高；成交３８４﹒５５萬股，涉資３﹒１５
億元。
半新股天齊鋰業昨日（１３日）首掛，現價較招股價８２元低３﹒７８％。該股一手２００
股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面蝕６２０元。
現時，恒生指數報２０７６２，跌３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７１２８，跌
１７點或０﹒２４％；恒生科技指數報４５７６，升２９點或０﹒６５％；主板成交１８２﹒１
億元。
上證綜合指數報３２７０，跌１３點或０﹒４２％，成交９２９﹒３３億元人民幣。
深證成份指數報１２５３３，升２４點或０﹒２％，成交６０６﹒８９億元人民幣。
近月上市之半新股表現（以上市日子排序）
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％） 招股價（元）
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天齊鋰業（０９６９６） ７８﹒９０ －３﹒７８ ８２﹒００
湖州燃氣（０６６６１） ５﹒４４ －２﹒８６ ６﹒０８
諾亞控股－Ｓ（０６６８６） ２８１﹒００ ＋０﹒７２ ２９２﹒００
名創優品（０９８９６） １３﹒０８ －２﹒２４ １３﹒８０
中康控股（０２３６１） ６﹒４０ －８﹒５７ ５﹒３６
讀書郎（０２３８５） ７﹒６８ ＋４﹒４９ ７﹒６０
魯商服務（０２３７６） ３﹒７４ ＋０﹒２７ ５﹒９２
玄武雲（０２３９２） ５﹒７７ ＋２﹒１２ ６﹒２４
富邦滬深港高股息（０３１９０） ９﹒８７ －１﹒００ １０﹒００
Ａ三星亞太元宇宙（０３１７２） １４﹒６６ －０﹒４１ １５﹒００
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（ｅｄ）
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