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02171 科濟藥業－Ｂ
即時 按盤價 跌15.680 -1.740 (-9.989%)
大手異動

14/07/2022 09:53

《異動股》科濟藥業升近１０％突破１０天線，報１６﹒７４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》科濟藥業（０２１７１）升９﹒７％，報１６﹒７４元，升穿
１０天線（１６﹒５４４元），最高價１６﹒８元，最低價１５﹒５６元；成交３７﹒８５萬股
，成交金額６１１﹒４４萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３５７﹒９７萬元。
現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額１４﹒８７萬元，加權平均成交價１５﹒６５３
元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額６３﹒１６萬元，加權平均成交價
１６﹒０５７元。
　　現時，恒生指數報２０７３７，跌６０點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７１１６，跌
２９點或０﹒４１％；恒生科技指數報４５６７，升２０點或０﹒４５％；主板成交
２０４﹒５３億元。
　　上證綜合指數報３２６７，跌１７點或０﹒５２％，成交１０３５﹒４７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５１６，升７點或０﹒０６％，成交６８０﹒４８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１６﹒７４０　變動　　　　　＋９﹒７０％
　　最高價　　　　１６﹒８００　最低價　　　　１５﹒５６０
　　成交股數　　３７﹒８５萬股　成交金額　　６１１﹒４４萬
　　１０天平均　　１６﹒５４４　歷史波幅％　１０２﹒４０９
　　２０天平均　　１５﹒３４８　加權平均價　　１６﹒１５４
　　５０天平均　　１２﹒８０３　ＲＳＩ１４　　６０﹒０２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３５７﹒９７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　科濟藥業（０２１７１）　　１６﹒７４　＋９﹒７０
　　金斯瑞（０１５４８）　　　３２﹒２５　＋３﹒７０
　　信達生物（０１８０１）　　３８﹒０５　＋４﹒６８
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　６﹒４９　＋３﹒８４
　　騰盛博藥（０２１３７）　　１１﹒１６　－１﹒０６
　　藥明生物（０２２６９）　　７７﹒９５　＋２﹒９０
　　泰格醫藥（０３３４７）　　９５﹒４０　＋４﹒２６
　　百濟神州（０６１６０）　１０３﹒８０　－１﹒９８
　　康方生物（０９９２６）　　２２﹒９０　＋４﹒８１
　　榮昌生物（０９９９５）　　４５﹒６０　＋４﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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