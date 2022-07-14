《異動股》科濟藥業升近１０％突破１０天線，報１６﹒７４元

《經濟通通訊社１４日專訊》科濟藥業（０２１７１）升９﹒７％，報１６﹒７４元，升穿

１０天線（１６﹒５４４元），最高價１６﹒８元，最低價１５﹒５６元；成交３７﹒８５萬股

，成交金額６１１﹒４４萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３５７﹒９７萬元。

現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額１４﹒８７萬元，加權平均成交價１５﹒６５３

元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額６３﹒１６萬元，加權平均成交價

１６﹒０５７元。

現時，恒生指數報２０７３７，跌６０點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７１１６，跌

２９點或０﹒４１％；恒生科技指數報４５６７，升２０點或０﹒４５％；主板成交

２０４﹒５３億元。

上證綜合指數報３２６７，跌１７點或０﹒５２％，成交１０３５﹒４７億元人民幣。

深證成份指數報１２５１６，升７點或０﹒０６％，成交６８０﹒４８億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒７４０ 變動 ＋９﹒７０％

最高價 １６﹒８００ 最低價 １５﹒５６０

成交股數 ３７﹒８５萬股 成交金額 ６１１﹒４４萬

１０天平均 １６﹒５４４ 歷史波幅％ １０２﹒４０９

２０天平均 １５﹒３４８ 加權平均價 １６﹒１５４

５０天平均 １２﹒８０３ ＲＳＩ１４ ６０﹒０２６

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３５７﹒９７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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科濟藥業（０２１７１） １６﹒７４ ＋９﹒７０

金斯瑞（０１５４８） ３２﹒２５ ＋３﹒７０

信達生物（０１８０１） ３８﹒０５ ＋４﹒６８

錦欣生殖（０１９５１） ６﹒４９ ＋３﹒８４

騰盛博藥（０２１３７） １１﹒１６ －１﹒０６

藥明生物（０２２６９） ７７﹒９５ ＋２﹒９０

泰格醫藥（０３３４７） ９５﹒４０ ＋４﹒２６

百濟神州（０６１６０） １０３﹒８０ －１﹒９８

康方生物（０９９２６） ２２﹒９０ ＋４﹒８１

榮昌生物（０９９９５） ４５﹒６０ ＋４﹒２３

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（ｅｄ）

