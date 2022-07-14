《異動股》科濟藥業升近１０％突破１０天線，報１６﹒７４元

《經濟通通訊社１４日專訊》科濟藥業（０２１７１）升９﹒７％，報１６﹒７４元，升穿
１０天線（１６﹒５４４元），最高價１６﹒８元，最低價１５﹒５６元；成交３７﹒８５萬股
，成交金額６１１﹒４４萬元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３５７﹒９７萬元。
現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額１４﹒８７萬元，加權平均成交價１５﹒６５３
元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額６３﹒１６萬元，加權平均成交價
１６﹒０５７元。
現時，恒生指數報２０７３７，跌６０點或０﹒２９％；恒生中國企業指數報７１１６，跌
２９點或０﹒４１％；恒生科技指數報４５６７，升２０點或０﹒４５％；主板成交
２０４﹒５３億元。
上證綜合指數報３２６７，跌１７點或０﹒５２％，成交１０３５﹒４７億元人民幣。
深證成份指數報１２５１６，升７點或０﹒０６％，成交６８０﹒４８億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒７４０ 變動 ＋９﹒７０％
最高價 １６﹒８００ 最低價 １５﹒５６０
成交股數 ３７﹒８５萬股 成交金額 ６１１﹒４４萬
１０天平均 １６﹒５４４ 歷史波幅％ １０２﹒４０９
２０天平均 １５﹒３４８ 加權平均價 １６﹒１５４
５０天平均 １２﹒８０３ ＲＳＩ１４ ６０﹒０２６
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入３５７﹒９７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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科濟藥業（０２１７１） １６﹒７４ ＋９﹒７０
金斯瑞（０１５４８） ３２﹒２５ ＋３﹒７０
信達生物（０１８０１） ３８﹒０５ ＋４﹒６８
錦欣生殖（０１９５１） ６﹒４９ ＋３﹒８４
騰盛博藥（０２１３７） １１﹒１６ －１﹒０６
藥明生物（０２２６９） ７７﹒９５ ＋２﹒９０
泰格醫藥（０３３４７） ９５﹒４０ ＋４﹒２６
百濟神州（０６１６０） １０３﹒８０ －１﹒９８
康方生物（０９９２６） ２２﹒９０ ＋４﹒８１
榮昌生物（０９９９５） ４５﹒６０ ＋４﹒２３
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（ｅｄ）
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