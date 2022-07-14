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00853 微創醫療
即時 按盤價 跌20.600 -1.150 (-5.287%)
大手異動

14/07/2022 10:03

《異動股》微創醫療漲逾１０％突破２０天線，報２２元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》微創醫療（００８５３）升１０﹒１１％，報２２元，升穿
２０天線（２１﹒６０６元），最高價２２﹒０５元，最低價２０﹒３５元；成交４６６﹒０３
萬股，成交金額９８７３﹒６６萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
１０６４﹒７６萬元。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額３２５﹒８３萬元，加權
平均成交價２１﹒５２２元；現時最大淨被動賣出券商為華興證券香港，金額５２１﹒８萬元，
加權平均成交價２１﹒０２４元。
　　現時，恒生指數報２０８４６，升４８點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１５７，升
１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４５９８，升５１點或１﹒１３％；主板成交
２５６﹒６４億元。
　　上證綜合指數報３２８０，跌３點或０﹒１２％，成交１２９８﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５８８，升７９點或０﹒６３％，成交８７２﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２２﹒０００　變動　　　　　＋１０﹒１１％
　　最高價　　　　　２２﹒０５０　最低價　　　　　２０﹒３５０
　　成交股數　　４６６﹒０３萬股　成交金額　　９８７３﹒６６萬
　　１０天平均　　　２２﹒２２３　歷史波幅％　　　９４﹒７６９
　　２０天平均　　　２１﹒６０６　加權平均價　　　２１﹒１８７
　　５０天平均　　　１７﹒７８１　ＲＳＩ１４　　　５６﹒０９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１０６４﹒７６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微創醫療（００８５３）　　　２２﹒００　＋１０﹒１１
　　威高股份（０１０６６）　　　　９﹒７６　　＋３﹒２８
　　心通醫療（０２１６０）　　　　２﹒９２　　＋３﹒９１
　　百心安（０２１８５）　　　　６８﹒２０　　－０﹒５８
　　歸創通橋（０２１９０）　　　１２﹒００　　＋２﹒２１
　　微創機器人（０２２５２）　　３９﹒３０　　＋５﹒７９
　　啟明醫療（０２５００）　　　１５﹒３８　　＋３﹒６４
　　環球醫療（０２６６６）　　　　４﹒６０　　－０﹒２２
　　諾輝健康（０６６０６）　　　２５﹒７０　　＋２﹒８０
　　時代天使（０６６９９）　　１４１﹒００　　＋４﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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