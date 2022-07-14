《異動股》微創醫療漲逾１０％突破２０天線，報２２元

《經濟通通訊社１４日專訊》微創醫療（００８５３）升１０﹒１１％，報２２元，升穿
２０天線（２１﹒６０６元），最高價２２﹒０５元，最低價２０﹒３５元；成交４６６﹒０３
萬股，成交金額９８７３﹒６６萬元；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入
１０６４﹒７６萬元。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券，金額３２５﹒８３萬元，加權
平均成交價２１﹒５２２元；現時最大淨被動賣出券商為華興證券香港，金額５２１﹒８萬元，
加權平均成交價２１﹒０２４元。
現時，恒生指數報２０８４６，升４８點或０﹒２３％；恒生中國企業指數報７１５７，升
１１點或０﹒１６％；恒生科技指數報４５９８，升５１點或１﹒１３％；主板成交
２５６﹒６４億元。
上證綜合指數報３２８０，跌３點或０﹒１２％，成交１２９８﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２５８８，升７９點或０﹒６３％，成交８７２﹒４６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２﹒０００ 變動 ＋１０﹒１１％
最高價 ２２﹒０５０ 最低價 ２０﹒３５０
成交股數 ４６６﹒０３萬股 成交金額 ９８７３﹒６６萬
１０天平均 ２２﹒２２３ 歷史波幅％ ９４﹒７６９
２０天平均 ２１﹒６０６ 加權平均價 ２１﹒１８７
５０天平均 １７﹒７８１ ＲＳＩ１４ ５６﹒０９９
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１０６４﹒７６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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微創醫療（００８５３） ２２﹒００ ＋１０﹒１１
威高股份（０１０６６） ９﹒７６ ＋３﹒２８
心通醫療（０２１６０） ２﹒９２ ＋３﹒９１
百心安（０２１８５） ６８﹒２０ －０﹒５８
歸創通橋（０２１９０） １２﹒００ ＋２﹒２１
微創機器人（０２２５２） ３９﹒３０ ＋５﹒７９
啟明醫療（０２５００） １５﹒３８ ＋３﹒６４
環球醫療（０２６６６） ４﹒６０ －０﹒２２
諾輝健康（０６６０６） ２５﹒７０ ＋２﹒８０
時代天使（０６６９９） １４１﹒００ ＋４﹒４４
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（ｅｄ）
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