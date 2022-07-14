《異動股》阿里健康升逾３％突破２０天線，報５﹒３４元

《經濟通通訊社１４日專訊》阿里健康（００２４１）升３﹒０９％，報５﹒３４元，升穿
２０天線（５﹒３２６元），最高價５﹒３５元，最低價５﹒１７元；成交８７７﹒７３萬股，
成交金額４６０９﹒７６萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７２４﹒５４萬元
。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２６６﹒５萬元，加權平均成交價５﹒２４９元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６１３﹒７４萬元，加權平均成交價５﹒２４３元。以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０９％。
現時，恒生指數報２０８２７，升２９點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１４９，升
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４６００，升５３點或１﹒１７％；主板成交２７６﹒１６
億元。
上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１８％，成交１４１１﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１２５６７，升５８點或０﹒４７％，成交９４１﹒９５億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒３４０ 變動 ＋３﹒０９％
最高價 ５﹒３５０ 最低價 ５﹒１７０
成交股數 ８７７﹒７３萬股 成交金額 ４６０９﹒７６萬
１０天平均 ５﹒４４４ 歷史波幅％ ９１﹒０２３
２０天平均 ５﹒３２６ 加權平均價 ５﹒２５２
５０天平均 ４﹒６４５ ＲＳＩ１４ ５４﹒０９６
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７２４﹒５４萬元；暫
連升２日，累計升幅４﹒０９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里健康（００２４１） ５﹒３４ ＋３﹒０９
騰訊（００７００） ３３５﹒８０ ＋０﹒１２
快手（０１０２４） ８１﹒１５ ＋０﹒５６
小米（０１８１０） １２﹒９８ ＋１﹒４１
美團（０３６９０） １８４﹒８０ ＋２﹒３８
京東集團（０９６１８） ２４５﹒６０ ＋３﹒３７
嗶哩嗶哩（０９６２６） １９２﹒９０ －０﹒５７
百度（０９８８８） １４３﹒１０ ＋０﹒９９
阿里（０９９８８） １０８﹒９０ ＋１﹒４０
網易（０９９９９） １４０﹒６０ ＋１﹒２２
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（ｅｄ）
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