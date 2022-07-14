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00241 阿里健康
即時 按盤價 跌5.030 -0.290 (-5.451%)
大手異動

14/07/2022 10:08

《異動股》阿里健康升逾３％突破２０天線，報５﹒３４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》阿里健康（００２４１）升３﹒０９％，報５﹒３４元，升穿
２０天線（５﹒３２６元），最高價５﹒３５元，最低價５﹒１７元；成交８７７﹒７３萬股，
成交金額４６０９﹒７６萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７２４﹒５４萬元
。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２６６﹒５萬元，加權平均成交價５﹒２４９元；現時
最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６１３﹒７４萬元，加權平均成交價５﹒２４３元。以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０９％。
　　現時，恒生指數報２０８２７，升２９點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１４９，升
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４６００，升５３點或１﹒１７％；主板成交２７６﹒１６
億元。
　　上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１８％，成交１４１１﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６７，升５８點或０﹒４７％，成交９４１﹒９５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　５﹒３４０　變動　　　　　　＋３﹒０９％
　　最高價　　　　　　５﹒３５０　最低價　　　　　　５﹒１７０
　　成交股數　　８７７﹒７３萬股　成交金額　　４６０９﹒７６萬
　　１０天平均　　　　５﹒４４４　歷史波幅％　　　９１﹒０２３
　　２０天平均　　　　５﹒３２６　加權平均價　　　　５﹒２５２
　　５０天平均　　　　４﹒６４５　ＲＳＩ１４　　　５４﹒０９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７２４﹒５４萬元；暫
連升２日，累計升幅４﹒０９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒３４　＋３﹒０９
　　騰訊（００７００）　　　３３５﹒８０　＋０﹒１２
　　快手（０１０２４）　　　　８１﹒１５　＋０﹒５６
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒９８　＋１﹒４１
　　美團（０３６９０）　　　１８４﹒８０　＋２﹒３８
　　京東集團（０９６１８）　２４５﹒６０　＋３﹒３７
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９２﹒９０　－０﹒５７
　　百度（０９８８８）　　　１４３﹒１０　＋０﹒９９
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒９０　＋１﹒４０
　　網易（０９９９９）　　　１４０﹒６０　＋１﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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