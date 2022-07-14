《異動股》阿里健康升逾３％突破２０天線，報５﹒３４元

《經濟通通訊社１４日專訊》阿里健康（００２４１）升３﹒０９％，報５﹒３４元，升穿

２０天線（５﹒３２６元），最高價５﹒３５元，最低價５﹒１７元；成交８７７﹒７３萬股，

成交金額４６０９﹒７６萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７２４﹒５４萬元

。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額２６６﹒５萬元，加權平均成交價５﹒２４９元；現時

最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６１３﹒７４萬元，加權平均成交價５﹒２４３元。以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０９％。

現時，恒生指數報２０８２７，升２９點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報７１４９，升

３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４６００，升５３點或１﹒１７％；主板成交２７６﹒１６

億元。

上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１８％，成交１４１１﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１２５６７，升５８點或０﹒４７％，成交９４１﹒９５億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒３４０ 變動 ＋３﹒０９％

最高價 ５﹒３５０ 最低價 ５﹒１７０

成交股數 ８７７﹒７３萬股 成交金額 ４６０９﹒７６萬

１０天平均 ５﹒４４４ 歷史波幅％ ９１﹒０２３

２０天平均 ５﹒３２６ 加權平均價 ５﹒２５２

５０天平均 ４﹒６４５ ＲＳＩ１４ ５４﹒０９６

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１７２４﹒５４萬元；暫

連升２日，累計升幅４﹒０９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ５﹒３４ ＋３﹒０９

騰訊（００７００） ３３５﹒８０ ＋０﹒１２

快手（０１０２４） ８１﹒１５ ＋０﹒５６

小米（０１８１０） １２﹒９８ ＋１﹒４１

美團（０３６９０） １８４﹒８０ ＋２﹒３８

京東集團（０９６１８） ２４５﹒６０ ＋３﹒３７

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９２﹒９０ －０﹒５７

百度（０９８８８） １４３﹒１０ ＋０﹒９９

阿里（０９９８８） １０８﹒９０ ＋１﹒４０

網易（０９９９９） １４０﹒６０ ＋１﹒２２

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（ｅｄ）

