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00285 比亞迪電子
即時 按盤價 跌22.350 -0.050 (-0.223%)
大手異動

14/07/2022 10:12

《異動股》比亞迪電子升近５％突破２０天線，報２２﹒１５元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》比亞迪電子（００２８５）升４﹒９８％，報２２﹒１５元，
升穿２０天線（２２﹒０９３元），最高價２２﹒３元，最低價２１﹒０５元；成交３３０﹒８
萬股，成交金額７１９４﹒９７萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入
１９１４﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額２５６﹒９３萬元，加權
平均成交價２１﹒８１３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４９９﹒３６萬元，加權平
均成交價２１﹒６３元。
　　現時，恒生指數報２０７８３，跌１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報７１３１，跌
１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５８８，升４０點或０﹒９％；主板成交２８９﹒６６億
元。
　　上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１７％，成交１４９４﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５７４，升６５點或０﹒５２％，成交９９６﹒０９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２２﹒１５０　變動　　　　　　＋４﹒９８％
　　最高價　　　　２２﹒３００　最低價　　　　　２１﹒０５０
　　成交股數　　３３０﹒８萬股　成交金額　　７１９４﹒９７萬
　　１０天平均　　２２﹒８４０　歷史波幅％　　　７９﹒３５２
　　２０天平均　　２２﹒０９３　加權平均價　　　２１﹒７５０
　　５０天平均　　１８﹒６４５　ＲＳＩ１４　　　５４﹒８８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１９１４﹒７２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　２２﹒１５　＋４﹒９８
　　偉易達（００３０３）　　　　６１﹒２５　＋０﹒９１
　　中興（００７６３）　　　　　１６﹒９０　＋０﹒６０
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　１﹒０１　＋１﹒００
　　天能動力（００８１９）　　　　８﹒３９　　　無升跌
　　理士（００８４２）　　　　　　０﹒７０　－２﹒７８
　　超威動力（００９５１）　　　　１﹒８４　＋１﹒６６
　　比亞迪（０１２１１）　　　２７１﹒４０　＋１﹒１９
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　７５﹒９０　－０﹒５９
　　長飛光纖（０６８６９）　　　１４﹒０２　＋０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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