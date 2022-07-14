《異動股》比亞迪電子升近５％突破２０天線，報２２﹒１５元

《經濟通通訊社１４日專訊》比亞迪電子（００２８５）升４﹒９８％，報２２﹒１５元，

升穿２０天線（２２﹒０９３元），最高價２２﹒３元，最低價２１﹒０５元；成交３３０﹒８

萬股，成交金額７１９４﹒９７萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入

１９１４﹒７２萬元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券，金額２５６﹒９３萬元，加權

平均成交價２１﹒８１３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額４９９﹒３６萬元，加權平

均成交價２１﹒６３元。

現時，恒生指數報２０７８３，跌１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報７１３１，跌

１４點或０﹒２％；恒生科技指數報４５８８，升４０點或０﹒９％；主板成交２８９﹒６６億

元。

上證綜合指數報３２７８，跌５點或０﹒１７％，成交１４９４﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２５７４，升６５點或０﹒５２％，成交９９６﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２﹒１５０ 變動 ＋４﹒９８％

最高價 ２２﹒３００ 最低價 ２１﹒０５０

成交股數 ３３０﹒８萬股 成交金額 ７１９４﹒９７萬

１０天平均 ２２﹒８４０ 歷史波幅％ ７９﹒３５２

２０天平均 ２２﹒０９３ 加權平均價 ２１﹒７５０

５０天平均 １８﹒６４５ ＲＳＩ１４ ５４﹒８８４

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入１９１４﹒７２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪電子（００２８５） ２２﹒１５ ＋４﹒９８

偉易達（００３０３） ６１﹒２５ ＋０﹒９１

中興（００７６３） １６﹒９０ ＋０﹒６０

中國鐵塔（００７８８） １﹒０１ ＋１﹒００

天能動力（００８１９） ８﹒３９ 無升跌

理士（００８４２） ０﹒７０ －２﹒７８

超威動力（００９５１） １﹒８４ ＋１﹒６６

比亞迪（０１２１１） ２７１﹒４０ ＋１﹒１９

贛鋒鋰業（０１７７２） ７５﹒９０ －０﹒５９

長飛光纖（０６８６９） １４﹒０２ ＋０﹒１４

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（ｅｄ）

