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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 跌108.300 -3.100 (-2.783%)
大手異動

14/07/2022 10:20

《大手成交》舜宇一手５０萬股交叉盤，涉資５５０５萬元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》舜宇（０２３８２）於１０：１９ａｍ錄得１手５０萬股交叉
盤，每股造１１０﹒１元，較上日收市價高１﹒４７％，涉資５５０５萬元。
　　舜宇現價升１﹒２９％，報１０９﹒９元；成交１４８﹒８萬股，成交金額１﹒６３億元，
主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入１１１６﹒９９萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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