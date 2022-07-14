《異動股》潤地（１１０９）跌逾３％失守１００天線，報３４元

《經濟通通訊社１４日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒１３％，報３４元，跌穿１００天
線（３４﹒６６５元），最低價３４元，最高價３５﹒２元；成交４２０﹒２萬股，成交金額
１﹒４５億元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出３９６９﹒９萬元。現時最大淨被動
買入券商為摩根士丹利，金額１９９７﹒７１萬元，加權平均成交價３４﹒３５元；現時最大淨
被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額６４０﹒１５萬元，加權平均成交價３４﹒２３６元。
以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒１１％。
現時，恒生指數報２０８１２，升１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報７１４１，跌
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４６０３，升５６點或１﹒２３％；主板成交３３０﹒１９
億元。
上證綜合指數報３２８２，跌１點或０﹒０４％，成交１７３８﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２６０５，升９６點或０﹒７７％，成交１１５２﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 ３４﹒０００ 變動 －３﹒１３％
最高價 ３５﹒２００ 最低價 ３４﹒０００
成交股數 ４２０﹒２萬股 成交金額 １﹒４５億
１０天平均 ３５﹒９７５ 歷史波幅％ ３９﹒４０４
２０天平均 ３５﹒１８７ 加權平均價 ３４﹒４７１
５０天平均 ３３﹒８２９ ＲＳＩ１４ ４４﹒５３２
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股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出３９６９﹒９萬元；暫
連跌４日，累計跌幅８﹒１１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３４﹒００ －３﹒１３
越地（００１２３） ９﹒３６ －３﹒１１
中海外（００６８８） ２２﹒６０ －３﹒００
旭輝（００８８４） ２﹒４７ －３﹒８９
龍湖（００９６０） ２８﹒４０ －９﹒４１
新城發展（０１０３０） ２﹒７２ －２﹒８６
合景泰富（０１８１３） １﹒６３ －７﹒９１
碧桂園（０２００７） ３﹒４９ －４﹒９０
萬科（０２２０２） １６﹒５２ －２﹒７０
綠城（０３９００） １５﹒６６ －３﹒５７
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（ｅｄ）
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