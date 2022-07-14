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01109 華潤置地
即時 按盤價 跌33.400 -0.550 (-1.620%)
大手異動

14/07/2022 10:24

《異動股》潤地（１１０９）跌逾３％失守１００天線，報３４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒１３％，報３４元，跌穿１００天
線（３４﹒６６５元），最低價３４元，最高價３５﹒２元；成交４２０﹒２萬股，成交金額
１﹒４５億元；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出３９６９﹒９萬元。現時最大淨被動
買入券商為摩根士丹利，金額１９９７﹒７１萬元，加權平均成交價３４﹒３５元；現時最大淨
被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額６４０﹒１５萬元，加權平均成交價３４﹒２３６元。
以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅８﹒１１％。
　　現時，恒生指數報２０８１２，升１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報７１４１，跌
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４６０３，升５６點或１﹒２３％；主板成交３３０﹒１９
億元。
　　上證綜合指數報３２８２，跌１點或０﹒０４％，成交１７３８﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０５，升９６點或０﹒７７％，成交１１５２﹒６９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３４﹒０００　變動　　　　－３﹒１３％
　　最高價　　　　３５﹒２００　最低價　　　３４﹒０００
　　成交股數　　４２０﹒２萬股　成交金額　　　１﹒４５億
　　１０天平均　　３５﹒９７５　歷史波幅％　３９﹒４０４
　　２０天平均　　３５﹒１８７　加權平均價　３４﹒４７１
　　５０天平均　　３３﹒８２９　ＲＳＩ１４　４４﹒５３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１００天線；主動買沽比率３４：６６，資金淨主動賣出３９６９﹒９萬元；暫
連跌４日，累計跌幅８﹒１１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　３４﹒００　－３﹒１３
　　越地（００１２３）　　　　９﹒３６　－３﹒１１
　　中海外（００６８８）　　２２﹒６０　－３﹒００
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒４７　－３﹒８９
　　龍湖（００９６０）　　　２８﹒４０　－９﹒４１
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒７２　－２﹒８６
　　合景泰富（０１８１３）　　１﹒６３　－７﹒９１
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒４９　－４﹒９０
　　萬科（０２２０２）　　　１６﹒５２　－２﹒７０
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒６６　－３﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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