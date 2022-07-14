《異動股》龍湖（００９６０）跌逾１０％，報２８﹒２元

《經濟通通訊社１４日專訊》龍湖（００９６０）跌１０﹒０５％，報２８﹒２元，最低價
２８﹒２元，創１個月新低，最高價３１﹒４元；成交５２１﹒５６萬股，成交金額１﹒５２億
元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２５０８﹒８９萬元。現時最大淨被動買入券商
為法國興業證券，金額３２５﹒３９萬元，加權平均成交價２９﹒２１４元；現時最大淨被動賣
出券商為花旗環球金融亞洲，金額１００３﹒４２萬元，加權平均成交價２８﹒６８７元。以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒８９％。
現時，恒生指數報２０７８３，跌１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報７１２９，跌
１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４５９３，升４６點或１﹒０２％；主板成交
３３７﹒２８億元。
上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０９％，成交１７７５﹒７億元人民幣。
深證成份指數報１２６００，升９１點或０﹒７３％，成交１１７９﹒１８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２８﹒２００ 變動 －１０﹒０５％
最高價 ３１﹒４００ 最低價 ２８﹒２００
成交股數 ５２１﹒５６萬股 成交金額 １﹒５２億
１０天平均 ３３﹒５３６ 歷史波幅％ ５０﹒６４４
２０天平均 ３３﹒１５１ 加權平均價 ２９﹒０５５
５０天平均 ３４﹒８１３ ＲＳＩ１４ ２９﹒０７２
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２５０８﹒８９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１３﹒８９％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２８﹒２０ －１０﹒０５
越地（００１２３） ９﹒３３ －３﹒４２
中海外（００６８８） ２２﹒５５ －３﹒２２
旭輝（００８８４） ２﹒４６ －４﹒２８
新城發展（０１０３０） ２﹒７２ －２﹒８６
潤地（０１１０９） ３３﹒８５ －３﹒５６
合景泰富（０１８１３） １﹒６５ －６﹒７８
碧桂園（０２００７） ３﹒４８ －５﹒１８
萬科（０２２０２） １６﹒４６ －３﹒０５
綠城（０３９００） １５﹒６６ －３﹒５７
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（ｅｄ）
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