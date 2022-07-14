《異動股》龍湖（００９６０）跌逾１０％，報２８﹒２元

《經濟通通訊社１４日專訊》龍湖（００９６０）跌１０﹒０５％，報２８﹒２元，最低價

２８﹒２元，創１個月新低，最高價３１﹒４元；成交５２１﹒５６萬股，成交金額１﹒５２億

元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２５０８﹒８９萬元。現時最大淨被動買入券商

為法國興業證券，金額３２５﹒３９萬元，加權平均成交價２９﹒２１４元；現時最大淨被動賣

出券商為花旗環球金融亞洲，金額１００３﹒４２萬元，加權平均成交價２８﹒６８７元。以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒８９％。

現時，恒生指數報２０７８３，跌１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報７１２９，跌

１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４５９３，升４６點或１﹒０２％；主板成交

３３７﹒２８億元。

上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０９％，成交１７７５﹒７億元人民幣。

深證成份指數報１２６００，升９１點或０﹒７３％，成交１１７９﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２８﹒２００ 變動 －１０﹒０５％

最高價 ３１﹒４００ 最低價 ２８﹒２００

成交股數 ５２１﹒５６萬股 成交金額 １﹒５２億

１０天平均 ３３﹒５３６ 歷史波幅％ ５０﹒６４４

２０天平均 ３３﹒１５１ 加權平均價 ２９﹒０５５

５０天平均 ３４﹒８１３ ＲＳＩ１４ ２９﹒０７２

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２５０８﹒８９萬元；暫

連跌２日，累計跌幅１３﹒８９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２８﹒２０ －１０﹒０５

越地（００１２３） ９﹒３３ －３﹒４２

中海外（００６８８） ２２﹒５５ －３﹒２２

旭輝（００８８４） ２﹒４６ －４﹒２８

新城發展（０１０３０） ２﹒７２ －２﹒８６

潤地（０１１０９） ３３﹒８５ －３﹒５６

合景泰富（０１８１３） １﹒６５ －６﹒７８

碧桂園（０２００７） ３﹒４８ －５﹒１８

萬科（０２２０２） １６﹒４６ －３﹒０５

綠城（０３９００） １５﹒６６ －３﹒５７

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（ｅｄ）

