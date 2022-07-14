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00960 龍湖集團
即時 按盤價 跌28.000 -1.850 (-6.198%)
大手異動

14/07/2022 10:26

《異動股》龍湖（００９６０）跌逾１０％，報２８﹒２元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》龍湖（００９６０）跌１０﹒０５％，報２８﹒２元，最低價
２８﹒２元，創１個月新低，最高價３１﹒４元；成交５２１﹒５６萬股，成交金額１﹒５２億
元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２５０８﹒８９萬元。現時最大淨被動買入券商
為法國興業證券，金額３２５﹒３９萬元，加權平均成交價２９﹒２１４元；現時最大淨被動賣
出券商為花旗環球金融亞洲，金額１００３﹒４２萬元，加權平均成交價２８﹒６８７元。以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１３﹒８９％。
　　現時，恒生指數報２０７８３，跌１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報７１２９，跌
１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４５９３，升４６點或１﹒０２％；主板成交
３３７﹒２８億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０９％，成交１７７５﹒７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６００，升９１點或０﹒７３％，成交１１７９﹒１８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２８﹒２００　變動　　　　－１０﹒０５％
　　最高價　　　　　３１﹒４００　最低價　　　　２８﹒２００
　　成交股數　　５２１﹒５６萬股　成交金額　　　　１﹒５２億
　　１０天平均　　　３３﹒５３６　歷史波幅％　　５０﹒６４４
　　２０天平均　　　３３﹒１５１　加權平均價　　２９﹒０５５
　　５０天平均　　　３４﹒８１３　ＲＳＩ１４　　２９﹒０７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入２５０８﹒８９萬元；暫
連跌２日，累計跌幅１３﹒８９％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　２８﹒２０　－１０﹒０５
　　越地（００１２３）　　　　９﹒３３　　－３﹒４２
　　中海外（００６８８）　　２２﹒５５　　－３﹒２２
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒４６　　－４﹒２８
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒７２　　－２﹒８６
　　潤地（０１１０９）　　　３３﹒８５　　－３﹒５６
　　合景泰富（０１８１３）　　１﹒６５　　－６﹒７８
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒４８　　－５﹒１８
　　萬科（０２２０２）　　　１６﹒４６　　－３﹒０５
　　綠城（０３９００）　　　１５﹒６６　　－３﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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