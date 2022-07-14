《異動股》融信（０３３０１）跌逾４％創新低，報１﹒１４元

《經濟通通訊社１４日專訊》融信（０３３０１）跌４﹒２％，報１﹒１４元，最低價

１﹒１４元，創上市新低，最高價１﹒２元；成交１５２﹒４５萬股，成交金額１７７﹒５５萬

元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出７２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為中

國創盈市場服務，金額２９﹒３２萬元，加權平均成交價１﹒１６元；現時最大淨被動賣出券商

為瑞銀，金額７﹒２５萬元，加權平均成交價１﹒１６９元。以現價計，該股暫連跌７日，累計

跌幅３０﹒９１％。

現時，恒生指數報２０７６２，跌３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７１２２，跌

２３點或０﹒３３％；恒生科技指數報４５９０，升４２點或０﹒９４％；主板成交

３４５﹒０１億元。

上證綜合指數報３２８１，跌３點或０﹒０９％，成交１８１４﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２５９４，升８５點或０﹒６９％，成交１２０１﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒１４０ 變動 －４﹒２０％

最高價 １﹒２００ 最低價 １﹒１４０

成交股數 １５２﹒４５萬股 成交金額 １７７﹒５５萬

１０天平均 １﹒５０３ 歷史波幅％ ９０﹒６２９

２０天平均 １﹒７００ 加權平均價 １﹒１６５

５０天平均 １﹒９２２ ＲＳＩ１４ １８﹒５８１

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出７２﹒９７萬元；暫連跌７

日，累計跌幅３０﹒９１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融信（０３３０１） １﹒１４ －４﹒２０

恒隆地產（００１０１） １３﹒６８ －２﹒０１

中海外（００６８８） ２２﹒５０ －３﹒４３

旭輝（００８８４） ２﹒４７ －３﹒８９

新城發展（０１０３０） ２﹒７２ －２﹒８６

潤地（０１１０９） ３４﹒００ －３﹒１３

合景泰富（０１８１３） １﹒６５ －６﹒７８

碧桂園（０２００７） ３﹒４８ －５﹒１８

萬科（０２２０２） １６﹒４８ －２﹒９３

綠城（０３９００） １５﹒６８ －３﹒４５

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（ｅｄ）

