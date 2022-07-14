《異動股》融信（０３３０１）跌逾４％創新低，報１﹒１４元

《經濟通通訊社１４日專訊》融信（０３３０１）跌４﹒２％，報１﹒１４元，最低價
１﹒１４元，創上市新低，最高價１﹒２元；成交１５２﹒４５萬股，成交金額１７７﹒５５萬
元；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出７２﹒９７萬元。現時最大淨被動買入券商為中
國創盈市場服務，金額２９﹒３２萬元，加權平均成交價１﹒１６元；現時最大淨被動賣出券商
為瑞銀，金額７﹒２５萬元，加權平均成交價１﹒１６９元。以現價計，該股暫連跌７日，累計
跌幅３０﹒９１％。
現時，恒生指數報２０７６２，跌３５點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報７１２２，跌
２３點或０﹒３３％；恒生科技指數報４５９０，升４２點或０﹒９４％；主板成交
３４５﹒０１億元。
上證綜合指數報３２８１，跌３點或０﹒０９％，成交１８１４﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２５９４，升８５點或０﹒６９％，成交１２０１﹒７７億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒１４０ 變動 －４﹒２０％
最高價 １﹒２００ 最低價 １﹒１４０
成交股數 １５２﹒４５萬股 成交金額 １７７﹒５５萬
１０天平均 １﹒５０３ 歷史波幅％ ９０﹒６２９
２０天平均 １﹒７００ 加權平均價 １﹒１６５
５０天平均 １﹒９２２ ＲＳＩ１４ １８﹒５８１
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２９：７１，資金淨主動賣出７２﹒９７萬元；暫連跌７
日，累計跌幅３０﹒９１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融信（０３３０１） １﹒１４ －４﹒２０
恒隆地產（００１０１） １３﹒６８ －２﹒０１
中海外（００６８８） ２２﹒５０ －３﹒４３
旭輝（００８８４） ２﹒４７ －３﹒８９
新城發展（０１０３０） ２﹒７２ －２﹒８６
潤地（０１１０９） ３４﹒００ －３﹒１３
合景泰富（０１８１３） １﹒６５ －６﹒７８
碧桂園（０２００７） ３﹒４８ －５﹒１８
萬科（０２２０２） １６﹒４８ －２﹒９３
綠城（０３９００） １５﹒６８ －３﹒４５
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（ｅｄ）
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