《中資異動》中國電力跌近５％失守２０天線，報４﹒８４元

《經濟通通訊社１４日專訊》中國電力（０２３８０）跌４﹒７２％，報４﹒８４元，跌穿
２０天線（４﹒８８６元），最低價４﹒８２元，最高價５﹒１元；成交２０５２﹒９萬股，成
交金額１﹒０１億元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出５６２５﹒４９萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９８０﹒３１萬元，加權平均成交價４﹒９２４元；現
時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４４﹒７２萬元，加權平均成交價
４﹒９１６元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅８﹒１６％。
現時，恒生指數報２０７６１，跌３６點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報７１２１，跌
２４點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５８９，升４２點或０﹒９３％；主板成交
３５１﹒７５億元。
上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０７％，成交１８４９﹒８３億元人民幣。
深證成份指數報１２６０５，升９６點或０﹒７７％，成交１２２４﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４﹒８４０ 變動 －４﹒７２％
最高價 ５﹒１００ 最低價 ４﹒８２０
成交股數 ２０５２﹒９萬股 成交金額 １﹒０１億
１０天平均 ５﹒０１４ 歷史波幅％ ５７﹒１４９
２０天平均 ４﹒８８６ 加權平均價 ４﹒９２２
５０天平均 ４﹒２８６ ＲＳＩ１４ ５３﹒１７８
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出５６２５﹒４９萬元；暫
連跌５日，累計跌幅８﹒１６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國電力（０２３８０） ４﹒８４ －４﹒７２
京能清潔（００５７９） １﹒７８ －１﹒６６
潤電（００８３６） １５﹒６６ －４﹒２８
華能國電（００９０２） ４﹒０２ －５﹒４１
大唐發電（００９９１） １﹒４４ －４﹒００
長建（０１０３８） ４８﹒５５ ＋０﹒３１
華電國際（０１０７１） ２﹒８５ －３﹒７２
中廣核電（０１８１６） ２﹒０２ －１﹒４６
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（ｅｄ）
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