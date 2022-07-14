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02380 中國電力
即時 按盤價 跌4.810 -0.100 (-2.037%)
大手異動

14/07/2022 10:30

《中資異動》中國電力跌近５％失守２０天線，報４﹒８４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國電力（０２３８０）跌４﹒７２％，報４﹒８４元，跌穿
２０天線（４﹒８８６元），最低價４﹒８２元，最高價５﹒１元；成交２０５２﹒９萬股，成
交金額１﹒０１億元；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出５６２５﹒４９萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９８０﹒３１萬元，加權平均成交價４﹒９２４元；現
時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４４﹒７２萬元，加權平均成交價
４﹒９１６元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅８﹒１６％。
　　現時，恒生指數報２０７６１，跌３６點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報７１２１，跌
２４點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５８９，升４２點或０﹒９３％；主板成交
３５１﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌２點或０﹒０７％，成交１８４９﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０５，升９６點或０﹒７７％，成交１２２４﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒８４０　變動　　　　－４﹒７２％
　　最高價　　　　　　５﹒１００　最低價　　　　４﹒８２０
　　成交股數　　２０５２﹒９萬股　成交金額　　　１﹒０１億
　　１０天平均　　　　５﹒０１４　歷史波幅％　５７﹒１４９
　　２０天平均　　　　４﹒８８６　加權平均價　　４﹒９２２
　　５０天平均　　　　４﹒２８６　ＲＳＩ１４　５３﹒１７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２２：７８，資金淨主動賣出５６２５﹒４９萬元；暫
連跌５日，累計跌幅８﹒１６％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電力（０２３８０）　　４﹒８４　－４﹒７２
　　京能清潔（００５７９）　　１﹒７８　－１﹒６６
　　潤電（００８３６）　　　１５﹒６６　－４﹒２８
　　華能國電（００９０２）　　４﹒０２　－５﹒４１
　　大唐發電（００９９１）　　１﹒４４　－４﹒００
　　長建（０１０３８）　　　４８﹒５５　＋０﹒３１
　　華電國際（０１０７１）　　２﹒８５　－３﹒７２
　　中廣核電（０１８１６）　　２﹒０２　－１﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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