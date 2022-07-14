《異動股》東方海外升逾３％突破２０天線，報２２３﹒４元

《經濟通通訊社１４日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒１４％，報２２３﹒４元，升
穿２０天線（２２０﹒０５元），最高價２２３﹒４元，最低價２１７﹒４元；成交４８﹒２萬
股，成交金額１﹒０６億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０００﹒５６萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額８３１﹒１８萬元，加權平均成交價
２２１﹒３６８元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額８１３﹒３２萬元，加權平
均成交價２２１﹒９２２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒０８％。
現時，恒生指數報２０７７２，跌２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７１２１，跌
２４點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５８６，升３９點或０﹒８８％；主板成交
３６５﹒４５億元。
上證綜合指數報３２８２，跌１點或０﹒０５％，成交１９４０﹒６４億元人民幣。
深證成份指數報１２５９５，升８６點或０﹒６９％，成交１２８３﹒７２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２２３﹒４００ 變動 ＋３﹒１４％
最高價 ２２３﹒４００ 最低價 ２１７﹒４００
成交股數 ４８﹒２萬股 成交金額 １﹒０６億
１０天平均 ２１４﹒９４０ 歷史波幅％ ５２﹒０３９
２０天平均 ２２０﹒０５０ 加權平均價 ２２０﹒６７３
５０天平均 ２２４﹒８７８ ＲＳＩ１４ ５０﹒９５３
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０００﹒５６萬元；暫
連升２日，累計升幅６﹒０８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２２３﹒４０ ＋３﹒１４
招商局（００１４４） １３﹒３８ －１﹒７６
中遠海能（０１１３８） ４﹒７０ ＋３﹒９８
中遠海港（０１１９９） ５﹒４７ －０﹒９１
中遠海控（０１９１９） １１﹒４２ －０﹒３５
太平洋航運（０２３４３） ３﹒０２ ＋０﹒３３
中遠海發（０２８６６） １﹒５３ －１﹒２９
遼港股份（０２８８０） ０﹒７０ ＋１﹒４５
廈門港務（０３３７８） ２﹒１４ 無升跌
天津港（０３３８２） ０﹒６１ －１﹒６１
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（ｅｄ）
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