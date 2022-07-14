《異動股》東方海外升逾３％突破２０天線，報２２３﹒４元

《經濟通通訊社１４日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒１４％，報２２３﹒４元，升

穿２０天線（２２０﹒０５元），最高價２２３﹒４元，最低價２１７﹒４元；成交４８﹒２萬

股，成交金額１﹒０６億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０００﹒５６萬元。

現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額８３１﹒１８萬元，加權平均成交價

２２１﹒３６８元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額８１３﹒３２萬元，加權平

均成交價２２１﹒９２２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒０８％。

現時，恒生指數報２０７７２，跌２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７１２１，跌

２４點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５８６，升３９點或０﹒８８％；主板成交

３６５﹒４５億元。

上證綜合指數報３２８２，跌１點或０﹒０５％，成交１９４０﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１２５９５，升８６點或０﹒６９％，成交１２８３﹒７２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２２３﹒４００ 變動 ＋３﹒１４％

最高價 ２２３﹒４００ 最低價 ２１７﹒４００

成交股數 ４８﹒２萬股 成交金額 １﹒０６億

１０天平均 ２１４﹒９４０ 歷史波幅％ ５２﹒０３９

２０天平均 ２２０﹒０５０ 加權平均價 ２２０﹒６７３

５０天平均 ２２４﹒８７８ ＲＳＩ１４ ５０﹒９５３

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０００﹒５６萬元；暫

連升２日，累計升幅６﹒０８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） ２２３﹒４０ ＋３﹒１４

招商局（００１４４） １３﹒３８ －１﹒７６

中遠海能（０１１３８） ４﹒７０ ＋３﹒９８

中遠海港（０１１９９） ５﹒４７ －０﹒９１

中遠海控（０１９１９） １１﹒４２ －０﹒３５

太平洋航運（０２３４３） ３﹒０２ ＋０﹒３３

中遠海發（０２８６６） １﹒５３ －１﹒２９

遼港股份（０２８８０） ０﹒７０ ＋１﹒４５

廈門港務（０３３７８） ２﹒１４ 無升跌

天津港（０３３８２） ０﹒６１ －１﹒６１

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（ｅｄ）

