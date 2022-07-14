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00316 東方海外國際
即時 按盤價 升234.000 +7.200 (+3.175%)
大手異動

14/07/2022 10:35

《異動股》東方海外升逾３％突破２０天線，報２２３﹒４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》東方海外（００３１６）升３﹒１４％，報２２３﹒４元，升
穿２０天線（２２０﹒０５元），最高價２２３﹒４元，最低價２１７﹒４元；成交４８﹒２萬
股，成交金額１﹒０６億元；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０００﹒５６萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額８３１﹒１８萬元，加權平均成交價
２２１﹒３６８元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額８１３﹒３２萬元，加權平
均成交價２２１﹒９２２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒０８％。
　　現時，恒生指數報２０７７２，跌２５點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報７１２１，跌
２４點或０﹒３４％；恒生科技指數報４５８６，升３９點或０﹒８８％；主板成交
３６５﹒４５億元。
　　上證綜合指數報３２８２，跌１點或０﹒０５％，成交１９４０﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５９５，升８６點或０﹒６９％，成交１２８３﹒７２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２２３﹒４００　變動　　　　　＋３﹒１４％
　　最高價　　　２２３﹒４００　最低價　　　２１７﹒４００
　　成交股數　　　４８﹒２萬股　成交金額　　　　１﹒０６億
　　１０天平均　２１４﹒９４０　歷史波幅％　　５２﹒０３９
　　２０天平均　２２０﹒０５０　加權平均價　２２０﹒６７３
　　５０天平均　２２４﹒８７８　ＲＳＩ１４　　５０﹒９５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６２：３８，資金淨主動買入２０００﹒５６萬元；暫
連升２日，累計升幅６﹒０８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方海外（００３１６）　　２２３﹒４０　＋３﹒１４
　　招商局（００１４４）　　　　１３﹒３８　－１﹒７６
　　中遠海能（０１１３８）　　　　４﹒７０　＋３﹒９８
　　中遠海港（０１１９９）　　　　５﹒４７　－０﹒９１
　　中遠海控（０１９１９）　　　１１﹒４２　－０﹒３５
　　太平洋航運（０２３４３）　　　３﹒０２　＋０﹒３３
　　中遠海發（０２８６６）　　　　１﹒５３　－１﹒２９
　　遼港股份（０２８８０）　　　　０﹒７０　＋１﹒４５
　　廈門港務（０３３７８）　　　　２﹒１４　　　無升跌
　　天津港（０３３８２）　　　　　０﹒６１　－１﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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