《異動股》華虹（０１３４７）升逾４％，報２５﹒１５元

《經濟通通訊社１４日專訊》華虹（０１３４７）升４﹒１４％，報２５﹒１５元，最高價

２５﹒４元，最低價２４﹒０５元；成交２５７﹒３６萬股，成交金額６３５６﹒２萬元；主動

買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２７２９﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞

洲證券，金額２２５﹒２７萬元，加權平均成交價２４﹒５３元；現時最大淨被動賣出券商為摩

根大通，金額６２０﹒６５萬元，加權平均成交價２４﹒６４３元。

現時，恒生指數報２０８２４，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７１４９，升

３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４６１３，升６６點或１﹒４６％；主板成交４１２﹒９１

億元。

上證綜合指數報３２８３，跌不足１點，成交２１７７﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１２６０９，升１０１點或０﹒８１％，成交１４３３﹒１６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ２５﹒１５０ 變動 ＋４﹒１４％

最高價 ２５﹒４００ 最低價 ２４﹒０５０

成交股數 ２５７﹒３６萬股 成交金額 ６３５６﹒２萬

１０天平均 ２５﹒６６５ 歷史波幅％ ４８﹒９３０

２０天平均 ２６﹒２６８ 加權平均價 ２４﹒６９７

５０天平均 ２７﹒５３０ ＲＳＩ１４ ４２﹒０９３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２７２９﹒６２萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

華虹（０１３４７） ２５﹒１５０ ＋４﹒１４

ＡＳＭ（００５２２） ６２﹒３５０ ＋０﹒２４

先思行（００５９５） ０﹒５４０ 無升跌

瑞鑫（００７２４） ０﹒０２７ 無升跌

中芯（００９８１） １６﹒３００ ＋０﹒７４

上海復旦（０１３８５） ２８﹒２００ ＋２﹒０９

芯智（０２１６６） １﹒８３０ －２﹒１４

晶門（０２８７８） ０﹒５７０ ＋１１﹒７６

宏光半導體（０６９０８） ３﹒５５０ －０﹒２８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

