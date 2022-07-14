《異動股》華虹（０１３４７）升逾４％，報２５﹒１５元

《經濟通通訊社１４日專訊》華虹（０１３４７）升４﹒１４％，報２５﹒１５元，最高價
２５﹒４元，最低價２４﹒０５元；成交２５７﹒３６萬股，成交金額６３５６﹒２萬元；主動
買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２７２９﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額２２５﹒２７萬元，加權平均成交價２４﹒５３元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額６２０﹒６５萬元，加權平均成交價２４﹒６４３元。
現時，恒生指數報２０８２４，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７１４９，升
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４６１３，升６６點或１﹒４６％；主板成交４１２﹒９１
億元。
上證綜合指數報３２８３，跌不足１點，成交２１７７﹒５７億元人民幣。
深證成份指數報１２６０９，升１０１點或０﹒８１％，成交１４３３﹒１６億元人民幣。
基本資料
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現價 ２５﹒１５０ 變動 ＋４﹒１４％
最高價 ２５﹒４００ 最低價 ２４﹒０５０
成交股數 ２５７﹒３６萬股 成交金額 ６３５６﹒２萬
１０天平均 ２５﹒６６５ 歷史波幅％ ４８﹒９３０
２０天平均 ２６﹒２６８ 加權平均價 ２４﹒６９７
５０天平均 ２７﹒５３０ ＲＳＩ１４ ４２﹒０９３
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股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２７２９﹒６２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華虹（０１３４７） ２５﹒１５０ ＋４﹒１４
ＡＳＭ（００５２２） ６２﹒３５０ ＋０﹒２４
先思行（００５９５） ０﹒５４０ 無升跌
瑞鑫（００７２４） ０﹒０２７ 無升跌
中芯（００９８１） １６﹒３００ ＋０﹒７４
上海復旦（０１３８５） ２８﹒２００ ＋２﹒０９
芯智（０２１６６） １﹒８３０ －２﹒１４
晶門（０２８７８） ０﹒５７０ ＋１１﹒７６
宏光半導體（０６９０８） ３﹒５５０ －０﹒２８
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（ｅｄ）
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