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01347 華虹半導體
即時 按盤價 跌24.850 -0.050 (-0.201%)
大手異動

14/07/2022 10:51

《異動股》華虹（０１３４７）升逾４％，報２５﹒１５元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》華虹（０１３４７）升４﹒１４％，報２５﹒１５元，最高價
２５﹒４元，最低價２４﹒０５元；成交２５７﹒３６萬股，成交金額６３５６﹒２萬元；主動
買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２７２９﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞
洲證券，金額２２５﹒２７萬元，加權平均成交價２４﹒５３元；現時最大淨被動賣出券商為摩
根大通，金額６２０﹒６５萬元，加權平均成交價２４﹒６４３元。
　　現時，恒生指數報２０８２４，升２６點或０﹒１３％；恒生中國企業指數報７１４９，升
３點或０﹒０５％；恒生科技指數報４６１３，升６６點或１﹒４６％；主板成交４１２﹒９１
億元。
　　上證綜合指數報３２８３，跌不足１點，成交２１７７﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６０９，升１０１點或０﹒８１％，成交１４３３﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２５﹒１５０　變動　　　　　＋４﹒１４％
　　最高價　　　　　２５﹒４００　最低價　　　　２４﹒０５０
　　成交股數　　２５７﹒３６萬股　成交金額　　６３５６﹒２萬
　　１０天平均　　　２５﹒６６５　歷史波幅％　　４８﹒９３０
　　２０天平均　　　２６﹒２６８　加權平均價　　２４﹒６９７
　　５０天平均　　　２７﹒５３０　ＲＳＩ１４　　４２﹒０９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入２７２９﹒６２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹（０１３４７）　　　　２５﹒１５０　　＋４﹒１４
　　ＡＳＭ（００５２２）　　　６２﹒３５０　　＋０﹒２４
　　先思行（００５９５）　　　　０﹒５４０　　　　無升跌
　　瑞鑫（００７２４）　　　　　０﹒０２７　　　　無升跌
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒３００　　＋０﹒７４
　　上海復旦（０１３８５）　　２８﹒２００　　＋２﹒０９
　　芯智（０２１６６）　　　　　１﹒８３０　　－２﹒１４
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５７０　＋１１﹒７６
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒５５０　　－０﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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