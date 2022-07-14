《異動股》藥明生物升近５％突破１０天線，報７９﹒４元

《經濟通通訊社１４日專訊》藥明生物（０２２６９）升４﹒８２％，報７９﹒４元，升穿

１０天線（７８﹒４９５元），最高價７９﹒６５元，最低價７５﹒７元；成交６０３﹒５２萬

股，成交金額４﹒７２億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入９８３２﹒５３萬元。

現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１８０７﹒４４萬元，加權平均成交價

７８﹒００１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額３００８﹒９２萬元，加權平均

成交價７８﹒１３１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒０８％。

現時，恒生指數報２０８３８，升４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７１５６，升

１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４６２３，升７６點或１﹒６８％；主板成交

４４０﹒１１億元。

上證綜合指數報３２８９，升５點或０﹒１６％，成交２３２４﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２６４６，升１３７點或１﹒１％，成交１５３２﹒９１億元人民幣。



基本資料

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現價 ７９﹒４００ 變動 ＋４﹒８２％

最高價 ７９﹒６５０ 最低價 ７５﹒７００

成交股數 ６０３﹒５２萬股 成交金額 ４﹒７２億

１０天平均 ７８﹒４９５ 歷史波幅％ ６４﹒３８４

２０天平均 ７４﹒８２５ 加權平均價 ７８﹒１６７

５０天平均 ６４﹒４７９ ＲＳＩ１４ ６０﹒６２６

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入９８３２﹒５３萬元；暫

連升２日，累計升幅６﹒０８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ７９﹒４０ ＋４﹒８２

匯控（００００５） ４９﹒４０ ＋０﹒６１

港交所（００３８８） ３６１﹒６０ ＋０﹒２２

騰訊（００７００） ３３５﹒８０ ＋０﹒１２

建行（００９３９） ４﹒９９ －１﹒３８

中移動（００９４１） ４９﹒５５ 無升跌

友邦（０１２９９） ８３﹒２０ －０﹒９５

平保（０２３１８） ４８﹒８５ －３﹒８４

美團（０３６９０） １８４﹒７０ ＋２﹒３３

阿里（０９９８８） １０９﹒１０ ＋１﹒５８

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（ｅｄ）

