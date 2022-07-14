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02269 藥明生物
即時 按盤價 跌76.000 -3.450 (-4.342%)
大手異動

14/07/2022 11:02

《異動股》藥明生物升近５％突破１０天線，報７９﹒４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》藥明生物（０２２６９）升４﹒８２％，報７９﹒４元，升穿
１０天線（７８﹒４９５元），最高價７９﹒６５元，最低價７５﹒７元；成交６０３﹒５２萬
股，成交金額４﹒７２億元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入９８３２﹒５３萬元。
現時最大淨被動買入券商為大和資本市場香港，金額１８０７﹒４４萬元，加權平均成交價
７８﹒００１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額３００８﹒９２萬元，加權平均
成交價７８﹒１３１元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒０８％。
　　現時，恒生指數報２０８３８，升４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報７１５６，升
１０點或０﹒１５％；恒生科技指數報４６２３，升７６點或１﹒６８％；主板成交
４４０﹒１１億元。
　　上證綜合指數報３２８９，升５點或０﹒１６％，成交２３２４﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６４６，升１３７點或１﹒１％，成交１５３２﹒９１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７９﹒４００　變動　　　　＋４﹒８２％
　　最高價　　　　　７９﹒６５０　最低價　　　７５﹒７００
　　成交股數　　６０３﹒５２萬股　成交金額　　　４﹒７２億
　　１０天平均　　　７８﹒４９５　歷史波幅％　６４﹒３８４
　　２０天平均　　　７４﹒８２５　加權平均價　７８﹒１６７
　　５０天平均　　　６４﹒４７９　ＲＳＩ１４　６０﹒６２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入９８３２﹒５３萬元；暫
連升２日，累計升幅６﹒０８％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　７９﹒４０　＋４﹒８２
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒４０　＋０﹒６１
　　港交所（００３８８）　　３６１﹒６０　＋０﹒２２
　　騰訊（００７００）　　　３３５﹒８０　＋０﹒１２
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９９　－１﹒３８
　　中移動（００９４１）　　　４９﹒５５　　　無升跌
　　友邦（０１２９９）　　　　８３﹒２０　－０﹒９５
　　平保（０２３１８）　　　　４８﹒８５　－３﹒８４
　　美團（０３６９０）　　　１８４﹒７０　＋２﹒３３
　　阿里（０９９８８）　　　１０９﹒１０　＋１﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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