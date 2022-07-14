《異動股》鄭州銀行（０６１９６）微跌創新低，報１﹒４２元

《經濟通通訊社１４日專訊》鄭州銀行（０６１９６）跌０﹒７％，報１﹒４２元，最低價

１﹒４２元，創上市新低，最高價１﹒４３元；成交２１﹒３萬股，成交金額３０﹒４３萬元；

主動買沽比率４：９６，資金淨主動賣出２７﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈

市場服務，金額７﹒４萬元，加權平均成交價１﹒４３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌

幅２﹒０７％。

現時，恒生指數報２０８５５，升５７點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１６５，升

１９點或０﹒２７％；恒生科技指數報４６２７，升８０點或１﹒７７％；主板成交

４８３﹒８７億元。

上證綜合指數報３２９３，升９點或０﹒２８％，成交２５２２﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２６６４，升１５６點或１﹒２５％，成交１６７９﹒９９億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １﹒４２０ 變動 －０﹒７０％

最高價 １﹒４３０ 最低價 １﹒４２０

成交股數 ２１﹒３萬股 成交金額 ３０﹒４３萬

１０天平均 １﹒４５３ 歷史波幅％ １３﹒１２１

２０天平均 １﹒４６５ 加權平均價 １﹒４２９

５０天平均 １﹒４７７ ＲＳＩ１４ ２９﹒１０３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４：９６，資金淨主動賣出２７﹒８６萬元；暫連跌２日

，累計跌幅２﹒０７％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

鄭州銀行（０６１９６） １﹒４２ －０﹒７０

建行（００９３９） ５﹒０１ －０﹒９９

中信銀行（００９９８） ３﹒２７ －１﹒５１

農行（０１２８８） ２﹒５６ －１﹒５４

工行（０１３９８） ４﹒０８ －１﹒６９

郵儲行（０１６５８） ５﹒１３ －４﹒６５

民行（０１９８８） ２﹒６０ －１﹒１４

中銀（０２３８８） ２８﹒８５ ＋１﹒０５

招行（０３９６８） ４１﹒７５ －４﹒５７

中行（０３９８８） ２﹒７５ －１﹒０８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

