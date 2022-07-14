《異動股》鄭州銀行（０６１９６）微跌創新低，報１﹒４２元

《經濟通通訊社１４日專訊》鄭州銀行（０６１９６）跌０﹒７％，報１﹒４２元，最低價
１﹒４２元，創上市新低，最高價１﹒４３元；成交２１﹒３萬股，成交金額３０﹒４３萬元；
主動買沽比率４：９６，資金淨主動賣出２７﹒８６萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈
市場服務，金額７﹒４萬元，加權平均成交價１﹒４３元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌
幅２﹒０７％。
現時，恒生指數報２０８５５，升５７點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１６５，升
１９點或０﹒２７％；恒生科技指數報４６２７，升８０點或１﹒７７％；主板成交
４８３﹒８７億元。
上證綜合指數報３２９３，升９點或０﹒２８％，成交２５２２﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２６６４，升１５６點或１﹒２５％，成交１６７９﹒９９億元人民幣。
基本資料
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現價 １﹒４２０ 變動 －０﹒７０％
最高價 １﹒４３０ 最低價 １﹒４２０
成交股數 ２１﹒３萬股 成交金額 ３０﹒４３萬
１０天平均 １﹒４５３ 歷史波幅％ １３﹒１２１
２０天平均 １﹒４６５ 加權平均價 １﹒４２９
５０天平均 １﹒４７７ ＲＳＩ１４ ２９﹒１０３
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４：９６，資金淨主動賣出２７﹒８６萬元；暫連跌２日
，累計跌幅２﹒０７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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鄭州銀行（０６１９６） １﹒４２ －０﹒７０
建行（００９３９） ５﹒０１ －０﹒９９
中信銀行（００９９８） ３﹒２７ －１﹒５１
農行（０１２８８） ２﹒５６ －１﹒５４
工行（０１３９８） ４﹒０８ －１﹒６９
郵儲行（０１６５８） ５﹒１３ －４﹒６５
民行（０１９８８） ２﹒６０ －１﹒１４
中銀（０２３８８） ２８﹒８５ ＋１﹒０５
招行（０３９６８） ４１﹒７５ －４﹒５７
中行（０３９８８） ２﹒７５ －１﹒０８
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（ｅｄ）
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