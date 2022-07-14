《異動股》海隆升近２０％突破１００天線，報０﹒６１元

《經濟通通訊社１４日專訊》海隆（０１６２３）升１９﹒６１％，報０﹒６１元，升穿
１００天線（０﹒５２４元），最高價０﹒６２元，創１個月新高，最低價０﹒５元；成交
２０１３﹒６萬股，成交金額１１３２﹒３２萬元；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入
８３８﹒８５萬元。現時最大淨被動買入券商為中順證券期貨，金額９﹒８７萬元，加權平均成
交價０﹒５８４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額１２９﹒１５萬元，加權平
均成交價０﹒５６６元。
現時，恒生指數報２０８３５，升３７點或０﹒１８％；恒生中國企業指數報７１５８，升
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４６２１，升７４點或１﹒６３％；主板成交
５０２﹒６８億元。
上證綜合指數報３２９４，升１０點或０﹒３１％，成交２６２９﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２６６７，升１５８點或１﹒２７％，成交１７５４﹒６９億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒６１０ 變動 ＋１９﹒６１％
最高價 ０﹒６２０ 最低價 ０﹒５００
成交股數 ２０１３﹒６萬股 成交金額 １１３２﹒３２萬
１０天平均 ０﹒５２０ 歷史波幅％ ８３﹒６３４
２０天平均 ０﹒５０３ 加權平均價 ０﹒５６２
５０天平均 ０﹒６４３ ＲＳＩ１４ ５７﹒０９７
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８７：１３，資金淨主動買入
８３８﹒８５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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海隆（０１６２３） ０﹒６１０ ＋１９﹒６１
山東墨龍（００５６８） ３﹒０３０ －０﹒９８
中化冠德（００９３４） ２﹒５３０ －１﹒１７
中化油服（０１０３３） ０﹒５８０ ＋１﹒７５
華油能源（０１２５１） ０﹒２５５ －１﹒９２
達力普（０１９２１） ２﹒６４０ ＋１﹒５４
中煉化（０２３８６） ３﹒５２０ －１﹒４０
中海油服（０２８８３） ７﹒２１０ ＋１﹒２６
安東油田（０３３３７） ０﹒４２５ －２﹒３０
中集安瑞科（０３８９９） ８﹒１７０ －０﹒３７
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（ｅｄ）
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