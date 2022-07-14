《異動股》支付通挫逾１３％創新低，報０﹒０９９元

《經濟通通訊社１４日專訊》支付通（０８３２５）跌１３﹒１６％，報０﹒０９９元，最

低價０﹒０９６元，創上市新低，最高價０﹒１０７元；成交１５６萬股，成交金額１６﹒０５

萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為極

訊亞太，金額４０２０元，加權平均成交價０﹒１０３元；現時最大淨被動賣出券商為光大證券

投資服務，金額８﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒１０３元。

現時，恒生指數報２０８７０，升７２點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報７１７２，升

２６點或０﹒３７％；恒生科技指數報４６３５，升８８點或１﹒９４％；主板成交５２８﹒９

億元。

上證綜合指數報３２９４，升１０點或０﹒３１％，成交２６４９﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１２６６６，升１５７點或１﹒２６％，成交１７６８﹒９７億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０９９ 變動 －１３﹒１６％

最高價 ０﹒１０７ 最低價 ０﹒０９６

成交股數 １５６萬股 成交金額 １６﹒０５萬

１０天平均 ０﹒１１８ 歷史波幅％ １１２﹒４８７

２０天平均 ０﹒１１９ 加權平均價 ０﹒１０３

５０天平均 ０﹒１２９ ＲＳＩ１４ ３３﹒８０４

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１﹒０６萬元



（ｅｄ）

