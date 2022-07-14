《異動股》支付通挫逾１３％創新低，報０﹒０９９元

《經濟通通訊社１４日專訊》支付通（０８３２５）跌１３﹒１６％，報０﹒０９９元，最
低價０﹒０９６元，創上市新低，最高價０﹒１０７元；成交１５６萬股，成交金額１６﹒０５
萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為極
訊亞太，金額４０２０元，加權平均成交價０﹒１０３元；現時最大淨被動賣出券商為光大證券
投資服務，金額８﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒１０３元。
現時，恒生指數報２０８７０，升７２點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報７１７２，升
２６點或０﹒３７％；恒生科技指數報４６３５，升８８點或１﹒９４％；主板成交５２８﹒９
億元。
上證綜合指數報３２９４，升１０點或０﹒３１％，成交２６４９﹒６１億元人民幣。
深證成份指數報１２６６６，升１５７點或１﹒２６％，成交１７６８﹒９７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒０９９ 變動 －１３﹒１６％
最高價 ０﹒１０７ 最低價 ０﹒０９６
成交股數 １５６萬股 成交金額 １６﹒０５萬
１０天平均 ０﹒１１８ 歷史波幅％ １１２﹒４８７
２０天平均 ０﹒１１９ 加權平均價 ０﹒１０３
５０天平均 ０﹒１２９ ＲＳＩ１４ ３３﹒８０４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１﹒０６萬元
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動