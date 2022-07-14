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08325 中國支付通
即時 按盤價 跌0.082 -0.009 (-9.890%)
大手異動

14/07/2022 11:44

《異動股》支付通挫逾１３％創新低，報０﹒０９９元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》支付通（０８３２５）跌１３﹒１６％，報０﹒０９９元，最
低價０﹒０９６元，創上市新低，最高價０﹒１０７元；成交１５６萬股，成交金額１６﹒０５
萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１﹒０６萬元。現時最大淨被動買入券商為極
訊亞太，金額４０２０元，加權平均成交價０﹒１０３元；現時最大淨被動賣出券商為光大證券
投資服務，金額８﹒０３萬元，加權平均成交價０﹒１０３元。
　　現時，恒生指數報２０８７０，升７２點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報７１７２，升
２６點或０﹒３７％；恒生科技指數報４６３５，升８８點或１﹒９４％；主板成交５２８﹒９
億元。
　　上證綜合指數報３２９４，升１０點或０﹒３１％，成交２６４９﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６６６，升１５７點或１﹒２６％，成交１７６８﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０９９　變動　　　　－１３﹒１６％
　　最高價　　　０﹒１０７　最低價　　　　　０﹒０９６
　　成交股數　　１５６萬股　成交金額　　　１６﹒０５萬
　　１０天平均　０﹒１１８　歷史波幅％　１１２﹒４８７
　　２０天平均　０﹒１１９　加權平均價　　　０﹒１０３
　　５０天平均　０﹒１２９　ＲＳＩ１４　　３３﹒８０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入１﹒０６萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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