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01810 小米集團－Ｗ
即時 按盤價 跌12.460 -0.320 (-2.504%)
大手異動

14/07/2022 11:47

《大手成交》小米一手約２５９萬股交叉盤，涉資３３６０萬元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》小米（０１８１０）於１１：４６ａｍ錄得１手２５９﹒０４
萬股交叉盤，每股造１２﹒９７元，較上日收市價高１﹒３３％，涉資３３５９﹒７５萬元。
　　小米現價升１﹒２５％，報１２﹒９６元；成交２５０７﹒４９萬股，成交金額３﹒２５億
元，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入７２４４﹒２３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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