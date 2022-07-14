《經濟通通訊社１４日專訊》小米（０１８１０）於１１：４６ａｍ錄得１手２５９﹒０４
萬股交叉盤，每股造１２﹒９７元，較上日收市價高１﹒３３％，涉資３３５９﹒７５萬元。
小米現價升１﹒２５％，報１２﹒９６元；成交２５０７﹒４９萬股，成交金額３﹒２５億
元，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入７２４４﹒２３萬元。（ｒｗ）
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14/07/2022 11:47
《大手成交》小米一手約２５９萬股交叉盤，涉資３３６０萬元
《經濟通通訊社１４日專訊》小米（０１８１０）於１１：４６ａｍ錄得１手２５９﹒０４
萬股交叉盤，每股造１２﹒９７元，較上日收市價高１﹒３３％，涉資３３５９﹒７５萬元。
小米現價升１﹒２５％，報１２﹒９６元；成交２５０７﹒４９萬股，成交金額３﹒２５億
元，主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入７２４４﹒２３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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