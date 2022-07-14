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02778 冠君產業信託
即時 按盤價 跌3.400 -0.090 (-2.579%)
大手異動

14/07/2022 13:01

《大手成交》冠君產託一手３００萬股交叉盤，涉資１０５０萬元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》冠君產託（０２７７８）於１：００ｐｍ錄得１手３００萬股
交叉盤，每股造３﹒５元，較上日收市價高１﹒１６％，涉資１０５０萬元。
　　冠君產託現價跌０﹒２９％，報３﹒４５元；成交３１１﹒５萬股，成交金額
１０８９﹒６９萬元，主動買沽比率１９：８１，資金淨主動賣出２４﹒４８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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