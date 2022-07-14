《異動股》比亞迪（０１２１１）升逾４％，報２８０﹒２元

《經濟通通訊社１４日專訊》比亞迪（０１２１１）升４﹒４７％，報２８０﹒２元，最高
價２８２﹒４元，最低價２６７﹒６元；成交５５９﹒６１萬股，成交金額１５﹒３８億元；主
動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒２８億元。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證
券，金額４６０４﹒１５萬元，加權平均成交價２７３﹒３６４元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞銀，金額５９３５﹒１２萬元，加權平均成交價２７６﹒４５１元。
現時，恒生指數報２０８１６，升１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１５０，升
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４６１３，升６６點或１﹒４７％；主板成交５８４﹒４２
億元。
上證綜合指數報３２９２，升８點或０﹒２６％，成交２８０５﹒８１億元人民幣。
深證成份指數報１２６６７，升１５８點或１﹒２７％，成交１８７７﹒７７億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ２８０﹒２００ 變動 ＋４﹒４７％
最高價 ２８２﹒４００ 最低價 ２６７﹒６００
成交股數 ５５９﹒６１萬股 成交金額 １５﹒３８億
１０天平均 ３０３﹒２００ 歷史波幅％ ５９﹒４３５
２０天平均 ３０４﹒８９０ 加權平均價 ２７４﹒８２０
５０天平均 ２８１﹒６９８ ＲＳＩ１４ ４２﹒６２０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒２８億元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪（０１２１１） ２８０﹒２０ ＋４﹒４７
吉利（００１７５） １６﹒５２ －０﹒９６
力勁（００５５８） １３﹒０６ ＋４﹒９８
中升（００８８１） ５３﹒６０ ＋０﹒６６
贛鋒鋰業（０１７７２） ７６﹒３５ 無升跌
理想汽車（０２０１５） １５３﹒９０ ＋４﹒７７
廣汽（０２２３８） ７﹒６４ ＋０﹒６６
長汽（０２３３３） １３﹒１４ －０﹒６１
永達汽車（０３６６９） ７﹒３５ ＋４﹒７０
小鵬汽車（０９８６８） １２０﹒９０ ＋３﹒８７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動