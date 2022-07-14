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01211 比亞迪股份
即時 按盤價 升294.200 +11.200 (+3.958%)
大手異動

14/07/2022 13:09

《異動股》比亞迪（０１２１１）升逾４％，報２８０﹒２元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》比亞迪（０１２１１）升４﹒４７％，報２８０﹒２元，最高
價２８２﹒４元，最低價２６７﹒６元；成交５５９﹒６１萬股，成交金額１５﹒３８億元；主
動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒２８億元。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證
券，金額４６０４﹒１５萬元，加權平均成交價２７３﹒３６４元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞銀，金額５９３５﹒１２萬元，加權平均成交價２７６﹒４５１元。
　　現時，恒生指數報２０８１６，升１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１５０，升
４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４６１３，升６６點或１﹒４７％；主板成交５８４﹒４２
億元。
　　上證綜合指數報３２９２，升８點或０﹒２６％，成交２８０５﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６６７，升１５８點或１﹒２７％，成交１８７７﹒７７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　２８０﹒２００　變動　　　　　＋４﹒４７％
　　最高價　　　　２８２﹒４００　最低價　　　２６７﹒６００
　　成交股數　　５５９﹒６１萬股　成交金額　　　１５﹒３８億
　　１０天平均　　３０３﹒２００　歷史波幅％　　５９﹒４３５
　　２０天平均　　３０４﹒８９０　加權平均價　２７４﹒８２０
　　５０天平均　　２８１﹒６９８　ＲＳＩ１４　　４２﹒６２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒２８億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　２８０﹒２０　＋４﹒４７
　　吉利（００１７５）　　　　１６﹒５２　－０﹒９６
　　力勁（００５５８）　　　　１３﹒０６　＋４﹒９８
　　中升（００８８１）　　　　５３﹒６０　＋０﹒６６
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７６﹒３５　　　無升跌
　　理想汽車（０２０１５）　１５３﹒９０　＋４﹒７７
　　廣汽（０２２３８）　　　　　７﹒６４　＋０﹒６６
　　長汽（０２３３３）　　　　１３﹒１４　－０﹒６１
　　永達汽車（０３６６９）　　　７﹒３５　＋４﹒７０
　　小鵬汽車（０９８６８）　１２０﹒９０　＋３﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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