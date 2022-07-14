《異動股》比亞迪（０１２１１）升逾４％，報２８０﹒２元

《經濟通通訊社１４日專訊》比亞迪（０１２１１）升４﹒４７％，報２８０﹒２元，最高

價２８２﹒４元，最低價２６７﹒６元；成交５５９﹒６１萬股，成交金額１５﹒３８億元；主

動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒２８億元。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證

券，金額４６０４﹒１５萬元，加權平均成交價２７３﹒３６４元；現時最大淨被動賣出券商為

瑞銀，金額５９３５﹒１２萬元，加權平均成交價２７６﹒４５１元。

現時，恒生指數報２０８１６，升１８點或０﹒０９％；恒生中國企業指數報７１５０，升

４點或０﹒０６％；恒生科技指數報４６１３，升６６點或１﹒４７％；主板成交５８４﹒４２

億元。

上證綜合指數報３２９２，升８點或０﹒２６％，成交２８０５﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１２６６７，升１５８點或１﹒２７％，成交１８７７﹒７７億元人民幣。



基本資料

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現價 ２８０﹒２００ 變動 ＋４﹒４７％

最高價 ２８２﹒４００ 最低價 ２６７﹒６００

成交股數 ５５９﹒６１萬股 成交金額 １５﹒３８億

１０天平均 ３０３﹒２００ 歷史波幅％ ５９﹒４３５

２０天平均 ３０４﹒８９０ 加權平均價 ２７４﹒８２０

５０天平均 ２８１﹒６９８ ＲＳＩ１４ ４２﹒６２０

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股份狀態：主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入３﹒２８億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２８０﹒２０ ＋４﹒４７

吉利（００１７５） １６﹒５２ －０﹒９６

力勁（００５５８） １３﹒０６ ＋４﹒９８

中升（００８８１） ５３﹒６０ ＋０﹒６６

贛鋒鋰業（０１７７２） ７６﹒３５ 無升跌

理想汽車（０２０１５） １５３﹒９０ ＋４﹒７７

廣汽（０２２３８） ７﹒６４ ＋０﹒６６

長汽（０２３３３） １３﹒１４ －０﹒６１

永達汽車（０３６６９） ７﹒３５ ＋４﹒７０

小鵬汽車（０９８６８） １２０﹒９０ ＋３﹒８７

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（ｅｄ）

