《異動股》恒生（０００１１）跌逾３％，報１２８﹒８元

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生（０００１１）跌３﹒０１％，報１２８﹒８元，最低價

１２８﹒８元，創１個月新低，最高價１３２﹒８元；成交９０﹒８２萬股，成交金額１﹒１９

億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１１８７﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券

商為恒生證券，金額９２０﹒４萬元，加權平均成交價１３１﹒５２１元；現時最大淨被動賣出

券商為美銀，金額１０９１﹒８１萬元，加權平均成交價１３０﹒８２７元。

現時，恒生指數報２０７５７，跌４０點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７１２３，跌

２２點或０﹒３１％；恒生科技指數報４５９０，升４３點或０﹒９６％；主板成交

６３８﹒０４億元。

上證綜合指數報３２９０，升５點或０﹒１８％，成交３０７５億元人民幣。

深證成份指數報１２６４０，升１３１點或１﹒０５％，成交２０６０﹒７６億元人民幣。



基本資料

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現價 １２８﹒８００ 變動 －３﹒０１％

最高價 １３２﹒８００ 最低價 １２８﹒８００

成交股數 ９０﹒８２萬股 成交金額 １﹒１９億

１０天平均 １３３﹒５６０ 歷史波幅％ １３﹒４００

２０天平均 １３５﹒８３５ 加權平均價 １３１﹒１７８

５０天平均 １３７﹒２２４ ＲＳＩ１４ ２６﹒２７６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１１８７﹒８７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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恒生（０００１１） １２８﹒８０ －３﹒０１

匯控（００００５） ４９﹒２５ ＋０﹒３１

東亞（０００２３） １０﹒５６ －２﹒４０

建行（００９３９） ４﹒９９ －１﹒３８

工行（０１３９８） ４﹒０６ －２﹒１７

郵儲行（０１６５８） ５﹒１８ －３﹒７２

大新銀行（０２３５６） ６﹒２３ －１﹒２７

中銀（０２３８８） ２８﹒５５ 無升跌

渣打（０２８８８） ５３﹒７０ －０﹒１９

招行（０３９６８） ４１﹒７５ －４﹒５７

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（ｅｄ）

