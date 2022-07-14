《異動股》恒生（０００１１）跌逾３％，報１２８﹒８元

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生（０００１１）跌３﹒０１％，報１２８﹒８元，最低價
１２８﹒８元，創１個月新低，最高價１３２﹒８元；成交９０﹒８２萬股，成交金額１﹒１９
億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１１８７﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券
商為恒生證券，金額９２０﹒４萬元，加權平均成交價１３１﹒５２１元；現時最大淨被動賣出
券商為美銀，金額１０９１﹒８１萬元，加權平均成交價１３０﹒８２７元。
現時，恒生指數報２０７５７，跌４０點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７１２３，跌
２２點或０﹒３１％；恒生科技指數報４５９０，升４３點或０﹒９６％；主板成交
６３８﹒０４億元。
上證綜合指數報３２９０，升５點或０﹒１８％，成交３０７５億元人民幣。
深證成份指數報１２６４０，升１３１點或１﹒０５％，成交２０６０﹒７６億元人民幣。
基本資料
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現價 １２８﹒８００ 變動 －３﹒０１％
最高價 １３２﹒８００ 最低價 １２８﹒８００
成交股數 ９０﹒８２萬股 成交金額 １﹒１９億
１０天平均 １３３﹒５６０ 歷史波幅％ １３﹒４００
２０天平均 １３５﹒８３５ 加權平均價 １３１﹒１７８
５０天平均 １３７﹒２２４ ＲＳＩ１４ ２６﹒２７６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１１８７﹒８７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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恒生（０００１１） １２８﹒８０ －３﹒０１
匯控（００００５） ４９﹒２５ ＋０﹒３１
東亞（０００２３） １０﹒５６ －２﹒４０
建行（００９３９） ４﹒９９ －１﹒３８
工行（０１３９８） ４﹒０６ －２﹒１７
郵儲行（０１６５８） ５﹒１８ －３﹒７２
大新銀行（０２３５６） ６﹒２３ －１﹒２７
中銀（０２３８８） ２８﹒５５ 無升跌
渣打（０２８８８） ５３﹒７０ －０﹒１９
招行（０３９６８） ４１﹒７５ －４﹒５７
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（ｅｄ）
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