  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00011 恒生銀行
即時 按盤價 跌125.200 -3.500 (-2.720%)
大手異動

14/07/2022 13:29

《異動股》恒生（０００１１）跌逾３％，報１２８﹒８元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒生（０００１１）跌３﹒０１％，報１２８﹒８元，最低價
１２８﹒８元，創１個月新低，最高價１３２﹒８元；成交９０﹒８２萬股，成交金額１﹒１９
億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１１８７﹒８７萬元。現時最大淨被動買入券
商為恒生證券，金額９２０﹒４萬元，加權平均成交價１３１﹒５２１元；現時最大淨被動賣出
券商為美銀，金額１０９１﹒８１萬元，加權平均成交價１３０﹒８２７元。
　　現時，恒生指數報２０７５７，跌４０點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報７１２３，跌
２２點或０﹒３１％；恒生科技指數報４５９０，升４３點或０﹒９６％；主板成交
６３８﹒０４億元。
　　上證綜合指數報３２９０，升５點或０﹒１８％，成交３０７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６４０，升１３１點或１﹒０５％，成交２０６０﹒７６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１２８﹒８００　變動　　　　　－３﹒０１％
　　最高價　　　１３２﹒８００　最低價　　　１２８﹒８００
　　成交股數　　９０﹒８２萬股　成交金額　　　　１﹒１９億
　　１０天平均　１３３﹒５６０　歷史波幅％　　１３﹒４００
　　２０天平均　１３５﹒８３５　加權平均價　１３１﹒１７８
　　５０天平均　１３７﹒２２４　ＲＳＩ１４　　２６﹒２７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出１１８７﹒８７萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生（０００１１）　　　１２８﹒８０　－３﹒０１
　　匯控（００００５）　　　　４９﹒２５　＋０﹒３１
　　東亞（０００２３）　　　　１０﹒５６　－２﹒４０
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒９９　－１﹒３８
　　工行（０１３９８）　　　　　４﹒０６　－２﹒１７
　　郵儲行（０１６５８）　　　　５﹒１８　－３﹒７２
　　大新銀行（０２３５６）　　　６﹒２３　－１﹒２７
　　中銀（０２３８８）　　　　２８﹒５５　　　無升跌
　　渣打（０２８８８）　　　　５３﹒７０　－０﹒１９
　　招行（０３９６８）　　　　４１﹒７５　－４﹒５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

上一篇新聞︰15/07/2022 09:36  《異動股》碧桂園服務等５家公司上午９：３５異動

下一篇新聞︰06/07/2022 09:33  《異動股》匯控跌近３％，財相辭職拖累英鎊失守１﹒２美元關

其他大手異動
More

15/07/2022 10:18  《異動股》匯控跌逾２％，聯儲局官員傾向加息０﹒７５厘

04/07/2022 09:36  《異動股》港交所（３８８）急跌逾４％，保險股、銀行股同捱沽

04/07/2022 09:34  《異動股》進智公交等３家公司上午９：３３異動

21/06/2022 09:45  《異動股》匯控（００００５）升逾３％，隔晚英國股市揚逾５％

16/06/2022 09:27  《異動股》匯控（５）升近１％，金融股普遍高開，美加息四分三厘

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金