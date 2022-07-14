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00836 華潤電力
即時 按盤價 升15.620 +0.060 (+0.386%)
大手異動

14/07/2022 13:40

《中資異動》潤電跌近５％失守２０天線，報１５﹒５６元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》潤電（００８３６）跌４﹒８９％，報１５﹒５６元，跌穿
２０天線（１５﹒５９１元），最低價１５﹒５２元，最高價１６﹒５元；成交１４３４﹒９３
萬股，成交金額２﹒２８億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出２００７﹒０４萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１１３９﹒１４萬元，加權平均成交價
１５﹒８８５元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額６７２﹒６６萬元，加權平均成
交價１５﹒８８３元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅９﹒６４％。
　　現時，恒生指數報２０７４０，跌５７點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１１９，跌
２５點或０﹒３６％；恒生科技指數報４５８８，升４１點或０﹒９１％；主板成交
６６１﹒１６億元。
　　上證綜合指數報３２８７，升３點或０﹒１１％，成交３２１４﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６３３，升１２４點或０﹒９９％，成交２１４７﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１５﹒５６０　變動　　　　－４﹒８９％
　　最高價　　　　　　１６﹒５００　最低價　　　１５﹒５２０
　　成交股數　　１４３４﹒９３萬股　成交金額　　　２﹒２８億
　　１０天平均　　　　１６﹒５９０　歷史波幅％　４９﹒７０９
　　２０天平均　　　　１５﹒５９１　加權平均價　１５﹒８７１
　　５０天平均　　　　１５﹒１２２　ＲＳＩ１４　４８﹒５３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出２００７﹒０４萬元；暫
連跌５日，累計跌幅９﹒６４％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤電（００８３６）　　　１５﹒５６　－４﹒８９
　　電能（００００６）　　　５０﹒３０　－０﹒９８
　　華能國電（００９０２）　　３﹒９５　－７﹒０６
　　大唐發電（００９９１）　　１﹒４３　－４﹒６７
　　長建（０１０３８）　　　４８﹒３５　－０﹒１０
　　華電國際（０１０７１）　　２﹒８３　－４﹒３９
　　中廣核電（０１８１６）　　２﹒００　－２﹒４４
　　中國電力（０２３８０）　　４﹒８８　－３﹒９４
　　港燈（０２６３８）　　　　７﹒１６　－０﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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