《中資異動》潤電跌近５％失守２０天線，報１５﹒５６元

《經濟通通訊社１４日專訊》潤電（００８３６）跌４﹒８９％，報１５﹒５６元，跌穿
２０天線（１５﹒５９１元），最低價１５﹒５２元，最高價１６﹒５元；成交１４３４﹒９３
萬股，成交金額２﹒２８億元；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出２００７﹒０４萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１１３９﹒１４萬元，加權平均成交價
１５﹒８８５元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額６７２﹒６６萬元，加權平均成
交價１５﹒８８３元。以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅９﹒６４％。
現時，恒生指數報２０７４０，跌５７點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１１９，跌
２５點或０﹒３６％；恒生科技指數報４５８８，升４１點或０﹒９１％；主板成交
６６１﹒１６億元。
上證綜合指數報３２８７，升３點或０﹒１１％，成交３２１４﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２６３３，升１２４點或０﹒９９％，成交２１４７﹒０２億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒５６０ 變動 －４﹒８９％
最高價 １６﹒５００ 最低價 １５﹒５２０
成交股數 １４３４﹒９３萬股 成交金額 ２﹒２８億
１０天平均 １６﹒５９０ 歷史波幅％ ４９﹒７０９
２０天平均 １５﹒５９１ 加權平均價 １５﹒８７１
５０天平均 １５﹒１２２ ＲＳＩ１４ ４８﹒５３７
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出２００７﹒０４萬元；暫
連跌５日，累計跌幅９﹒６４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤電（００８３６） １５﹒５６ －４﹒８９
電能（００００６） ５０﹒３０ －０﹒９８
華能國電（００９０２） ３﹒９５ －７﹒０６
大唐發電（００９９１） １﹒４３ －４﹒６７
長建（０１０３８） ４８﹒３５ －０﹒１０
華電國際（０１０７１） ２﹒８３ －４﹒３９
中廣核電（０１８１６） ２﹒００ －２﹒４４
中國電力（０２３８０） ４﹒８８ －３﹒９４
港燈（０２６３８） ７﹒１６ －０﹒５６
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（ｅｄ）
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