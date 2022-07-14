《異動股》吉利（００１７５）跌逾３％，報１６﹒１６元

《經濟通通訊社１４日專訊》吉利（００１７５）跌３﹒１２％，報１６﹒１６元，最低價

１６﹒１６元，最高價１６﹒８２元；成交３８６５﹒４６萬股，成交金額６﹒３９億元；主動

買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出２﹒２３億元。現時最大淨被動買入券商為大和資本市場

香港，金額２５５３﹒８８萬元，加權平均成交價１６﹒６０５元；現時最大淨被動賣出券商為

美銀，金額９３１﹒６８萬元，加權平均成交價１６﹒６３８元。以現價計，該股暫連跌２日，

累計跌幅４﹒９４％。

現時，恒生指數報２０７３９，跌５８點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１１８，跌

２６點或０﹒３８％；恒生科技指數報４５８７，升４０點或０﹒８８％；主板成交

６６２﹒９５億元。

上證綜合指數報３２８６，升１點或０﹒０５％，成交３２２６﹒６億元人民幣。

深證成份指數報１２６２８，升１１９點或０﹒９６％，成交２１５４﹒２７億元人民幣。



基本資料

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現價 １６﹒１６０ 變動 －３﹒１２％

最高價 １６﹒８２０ 最低價 １６﹒１６０

成交股數 ３８６５﹒４６萬股 成交金額 ６﹒３９億

１０天平均 １６﹒９７６ 歷史波幅％ ６３﹒９３２

２０天平均 １６﹒７５４ 加權平均價 １６﹒５２６

５０天平均 １４﹒９１７ ＲＳＩ１４ ４９﹒３０１

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股份狀態：主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出２﹒２３億元；暫連跌２日，累計跌幅

４﹒９４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利（００１７５） １６﹒１６ －３﹒１２

力勁（００５５８） １２﹒９６ ＋４﹒１８

中升（００８８１） ５３﹒３０ ＋０﹒０９

比亞迪（０１２１１） ２７７﹒８０ ＋３﹒５８

贛鋒鋰業（０１７７２） ７６﹒２０ －０﹒２０

理想汽車（０２０１５） １５３﹒００ ＋４﹒１５

廣汽（０２２３８） ７﹒５７ －０﹒２６

長汽（０２３３３） １３﹒０６ －１﹒２１

永達汽車（０３６６９） ７﹒２７ ＋３﹒５６

小鵬汽車（０９８６８） １１９﹒６０ ＋２﹒７５

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（ｅｄ）

