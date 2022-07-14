《異動股》吉利（００１７５）跌逾３％，報１６﹒１６元

《經濟通通訊社１４日專訊》吉利（００１７５）跌３﹒１２％，報１６﹒１６元，最低價
１６﹒１６元，最高價１６﹒８２元；成交３８６５﹒４６萬股，成交金額６﹒３９億元；主動
買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出２﹒２３億元。現時最大淨被動買入券商為大和資本市場
香港，金額２５５３﹒８８萬元，加權平均成交價１６﹒６０５元；現時最大淨被動賣出券商為
美銀，金額９３１﹒６８萬元，加權平均成交價１６﹒６３８元。以現價計，該股暫連跌２日，
累計跌幅４﹒９４％。
現時，恒生指數報２０７３９，跌５８點或０﹒２８％；恒生中國企業指數報７１１８，跌
２６點或０﹒３８％；恒生科技指數報４５８７，升４０點或０﹒８８％；主板成交
６６２﹒９５億元。
上證綜合指數報３２８６，升１點或０﹒０５％，成交３２２６﹒６億元人民幣。
深證成份指數報１２６２８，升１１９點或０﹒９６％，成交２１５４﹒２７億元人民幣。
基本資料
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現價 １６﹒１６０ 變動 －３﹒１２％
最高價 １６﹒８２０ 最低價 １６﹒１６０
成交股數 ３８６５﹒４６萬股 成交金額 ６﹒３９億
１０天平均 １６﹒９７６ 歷史波幅％ ６３﹒９３２
２０天平均 １６﹒７５４ 加權平均價 １６﹒５２６
５０天平均 １４﹒９１７ ＲＳＩ１４ ４９﹒３０１
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股份狀態：主動買沽比率３２：６８，資金淨主動賣出２﹒２３億元；暫連跌２日，累計跌幅
４﹒９４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利（００１７５） １６﹒１６ －３﹒１２
力勁（００５５８） １２﹒９６ ＋４﹒１８
中升（００８８１） ５３﹒３０ ＋０﹒０９
比亞迪（０１２１１） ２７７﹒８０ ＋３﹒５８
贛鋒鋰業（０１７７２） ７６﹒２０ －０﹒２０
理想汽車（０２０１５） １５３﹒００ ＋４﹒１５
廣汽（０２２３８） ７﹒５７ －０﹒２６
長汽（０２３３３） １３﹒０６ －１﹒２１
永達汽車（０３６６９） ７﹒２７ ＋３﹒５６
小鵬汽車（０９８６８） １１９﹒６０ ＋２﹒７５
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（ｅｄ）
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