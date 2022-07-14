《異動股》恒隆地產（００１０１）跌逾３％，報１３﹒５４元

《經濟通通訊社１４日專訊》恒隆地產（００１０１）跌３﹒０１％，報１３﹒５４元，最

低價１３﹒５２元，創１個月新低，最高價１３﹒９６元；成交２７８﹒２９萬股，成交金額

３８０８﹒９７萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１７０﹒１９萬元。現時最大

淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２３９﹒０７萬元，加權平均成交價１３﹒６７５元；現

時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額２６７﹒２７萬元，加權平均成交價１３﹒６３５元

。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒１３％。

現時，恒生指數報２０６８１，跌１１６點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７０９７，

跌４８點或０﹒６８％；恒生科技指數報４５６９，升２２點或０﹒５％；主板成交

６７８﹒３９億元。

上證綜合指數報３２８３，跌不足１點，成交３２６１﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２６１５，升１０７點或０﹒８６％，成交２１７６﹒５８億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒５４０ 變動 －３﹒０１％

最高價 １３﹒９６０ 最低價 １３﹒５２０

成交股數 ２７８﹒２９萬股 成交金額 ３８０８﹒９７萬

１０天平均 １４﹒３３２ 歷史波幅％ ２４﹒５９３

２０天平均 １４﹒４９２ 加權平均價 １３﹒６８７

５０天平均 １４﹒５３３ ＲＳＩ１４ ３１﹒９５５

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１７０﹒１９萬元；暫連

跌４日，累計跌幅７﹒１３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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恒隆地產（００１０１） １３﹒５４ －３﹒０１

越地（００１２３） ９﹒５２ －１﹒４５

中海外（００６８８） ２３﹒００ －１﹒２９

旭輝（００８８４） ２﹒７３ ＋６﹒２３

新城發展（０１０３０） ２﹒７７ －１﹒０７

潤地（０１１０９） ３４﹒００ －３﹒１３

合景泰富（０１８１３） １﹒７０ －３﹒９５

碧桂園（０２００７） ３﹒６１ －１﹒６３

萬科（０２２０２） １６﹒４０ －３﹒４０

綠城（０３９００） １６﹒０２ －１﹒３５

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（ｅｄ）

