《異動股》恒隆地產（００１０１）跌逾３％，報１３﹒５４元

《經濟通通訊社１４日專訊》恒隆地產（００１０１）跌３﹒０１％，報１３﹒５４元，最
低價１３﹒５２元，創１個月新低，最高價１３﹒９６元；成交２７８﹒２９萬股，成交金額
３８０８﹒９７萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１７０﹒１９萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２３９﹒０７萬元，加權平均成交價１３﹒６７５元；現
時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額２６７﹒２７萬元，加權平均成交價１３﹒６３５元
。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒１３％。
現時，恒生指數報２０６８１，跌１１６點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７０９７，
跌４８點或０﹒６８％；恒生科技指數報４５６９，升２２點或０﹒５％；主板成交
６７８﹒３９億元。
上證綜合指數報３２８３，跌不足１點，成交３２６１﹒５２億元人民幣。
深證成份指數報１２６１５，升１０７點或０﹒８６％，成交２１７６﹒５８億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １３﹒５４０ 變動 －３﹒０１％
最高價 １３﹒９６０ 最低價 １３﹒５２０
成交股數 ２７８﹒２９萬股 成交金額 ３８０８﹒９７萬
１０天平均 １４﹒３３２ 歷史波幅％ ２４﹒５９３
２０天平均 １４﹒４９２ 加權平均價 １３﹒６８７
５０天平均 １４﹒５３３ ＲＳＩ１４ ３１﹒９５５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１７０﹒１９萬元；暫連
跌４日，累計跌幅７﹒１３％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒隆地產（００１０１） １３﹒５４ －３﹒０１
越地（００１２３） ９﹒５２ －１﹒４５
中海外（００６８８） ２３﹒００ －１﹒２９
旭輝（００８８４） ２﹒７３ ＋６﹒２３
新城發展（０１０３０） ２﹒７７ －１﹒０７
潤地（０１１０９） ３４﹒００ －３﹒１３
合景泰富（０１８１３） １﹒７０ －３﹒９５
碧桂園（０２００７） ３﹒６１ －１﹒６３
萬科（０２２０２） １６﹒４０ －３﹒４０
綠城（０３９００） １６﹒０２ －１﹒３５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動