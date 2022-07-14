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00101 恒隆地產
即時 按盤價 跌13.740 -0.100 (-0.723%)
大手異動

14/07/2022 13:44

《異動股》恒隆地產（００１０１）跌逾３％，報１３﹒５４元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恒隆地產（００１０１）跌３﹒０１％，報１３﹒５４元，最
低價１３﹒５２元，創１個月新低，最高價１３﹒９６元；成交２７８﹒２９萬股，成交金額
３８０８﹒９７萬元；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１７０﹒１９萬元。現時最大
淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額２３９﹒０７萬元，加權平均成交價１３﹒６７５元；現
時最大淨被動賣出券商為星展唯高達，金額２６７﹒２７萬元，加權平均成交價１３﹒６３５元
。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒１３％。
　　現時，恒生指數報２０６８１，跌１１６點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報７０９７，
跌４８點或０﹒６８％；恒生科技指數報４５６９，升２２點或０﹒５％；主板成交
６７８﹒３９億元。
　　上證綜合指數報３２８３，跌不足１點，成交３２６１﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１５，升１０７點或０﹒８６％，成交２１７６﹒５８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１３﹒５４０　變動　　　　　　－３﹒０１％
　　最高價　　　　　１３﹒９６０　最低價　　　　　１３﹒５２０
　　成交股數　　２７８﹒２９萬股　成交金額　　３８０８﹒９７萬
　　１０天平均　　　１４﹒３３２　歷史波幅％　　　２４﹒５９３
　　２０天平均　　　１４﹒４９２　加權平均價　　　１３﹒６８７
　　５０天平均　　　１４﹒５３３　ＲＳＩ１４　　　３１﹒９５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４８：５２，資金淨主動賣出１７０﹒１９萬元；暫連
跌４日，累計跌幅７﹒１３％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒隆地產（００１０１）　１３﹒５４　－３﹒０１
　　越地（００１２３）　　　　９﹒５２　－１﹒４５
　　中海外（００６８８）　　２３﹒００　－１﹒２９
　　旭輝（００８８４）　　　　２﹒７３　＋６﹒２３
　　新城發展（０１０３０）　　２﹒７７　－１﹒０７
　　潤地（０１１０９）　　　３４﹒００　－３﹒１３
　　合景泰富（０１８１３）　　１﹒７０　－３﹒９５
　　碧桂園（０２００７）　　　３﹒６１　－１﹒６３
　　萬科（０２２０２）　　　１６﹒４０　－３﹒４０
　　綠城（０３９００）　　　１６﹒０２　－１﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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