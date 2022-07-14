《異動股》海底撈跌逾２％，申請分拆海外業務惟遭瑞信唱淡

《經濟通通訊社１４日專訊》海底撈（０６８６２）現價跌２﹒１１％，報１６﹒６８元，

該股成交約３５萬股，涉資５８７萬元。

海底撈公布，持有９０％股權的特海國際就申請於主板上市於昨天向聯交所遞交申請，而該

集團建議以介紹形式分拆該公司上市已獲聯交所確認可進行。

集團指，特海國際從事於大中華區外的餐廳業務經營，其餘１０％股權由一個僱員激勵平台

擁有，該集團以實物形式向股東分派所持特海全部股份，為股東提供對特海股份保證配額，而建

議分拆概不向公眾發售新特海股份。有關保證配額詳情尚未落實。



＊瑞信看淡餐飲股＊



瑞信發表研究報告，下調海底撈及九毛九（０９９２２）目標價與評級，下表列瑞信對部分

餐飲股最新目標評級：



股份╱編號 目標價變動 評級變動

（元）

九毛九 ２１﹒００→２０﹒００ 跑贏大市→中性

（０９９２２）

海底撈 １６﹒５０→１４﹒００ 中性→跑輸大市

（０６８６２）

呷哺呷哺 維持５﹒００ 維持跑贏大市

（００５２０）

百勝中國 ４４７﹒４５→４４２﹒００ 維持跑贏大市

（０９９８７）

周黑鴨 ８﹒８０→６﹒５０ 維持跑贏大市

（０１４５８）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



現時，恒生指數報２０７４９，跌４８點或跌０﹒２４％，主板成交５８﹒１９億元。國企

指數報７１３４，跌１１點或跌０﹒１５％。恒生科技指數報４５７２，升２５點或升

０﹒５７％。

即月期指新報２０７６３，跌６２點，高水１４點。即月國指期貨報７１４０，跌２０點，

高水５點。即月科指期貨新報４５７４，升１０點，高水４點。

上證綜合指數報３２７１，跌１３點或跌０﹒４０％，成交２２８﹒５２億元人民幣。

深證成份指數報１２４７３，跌３５點或跌０﹒２８％，成交４０８﹒２０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

海底撈（０６８６２） １６﹒６８元 跌２﹒１１％

九毛九（０９９２２） １８﹒１２元 跌２﹒１６％

呷哺呷哺（００５２０） ３﹒６９元 升０﹒５４％

百勝中國（０９９８７） ３６３﹒００元 無升跌

海倫司（０９８６９） １５﹒５２元 跌２﹒５１％

奈雪的茶（０２１５０） ６﹒４１元 跌０﹒６２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

