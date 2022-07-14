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06862 海底撈
即時 按盤價 跌16.020 -0.680 (-4.072%)
大手異動

14/07/2022 09:39

《異動股》海底撈跌逾２％，申請分拆海外業務惟遭瑞信唱淡

　　《經濟通通訊社１４日專訊》海底撈（０６８６２）現價跌２﹒１１％，報１６﹒６８元，
該股成交約３５萬股，涉資５８７萬元。
　　海底撈公布，持有９０％股權的特海國際就申請於主板上市於昨天向聯交所遞交申請，而該
集團建議以介紹形式分拆該公司上市已獲聯交所確認可進行。
　　集團指，特海國際從事於大中華區外的餐廳業務經營，其餘１０％股權由一個僱員激勵平台
擁有，該集團以實物形式向股東分派所持特海全部股份，為股東提供對特海股份保證配額，而建
議分拆概不向公眾發售新特海股份。有關保證配額詳情尚未落實。
　
＊瑞信看淡餐飲股＊
　
　　瑞信發表研究報告，下調海底撈及九毛九（０９９２２）目標價與評級，下表列瑞信對部分
餐飲股最新目標評級：
　
　　　股份╱編號　　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　
　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　
　　　　九毛九　　　　２１﹒００→２０﹒００　　跑贏大市→中性
　　（０９９２２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　海底撈　　　　１６﹒５０→１４﹒００　　中性→跑輸大市
　　（０６８６２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　呷哺呷哺　　　　　　維持５﹒００　　　　　維持跑贏大市　
　　（００５２０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　百勝中國　　　４４７﹒４５→４４２﹒００　維持跑贏大市　
　　（０９９８７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　周黑鴨　　　　　８﹒８０→６﹒５０　　　維持跑贏大市　
　　（０１４５８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　現時，恒生指數報２０７４９，跌４８點或跌０﹒２４％，主板成交５８﹒１９億元。國企
指數報７１３４，跌１１點或跌０﹒１５％。恒生科技指數報４５７２，升２５點或升
０﹒５７％。
　　即月期指新報２０７６３，跌６２點，高水１４點。即月國指期貨報７１４０，跌２０點，
高水５點。即月科指期貨新報４５７４，升１０點，高水４點。
　　上證綜合指數報３２７１，跌１３點或跌０﹒４０％，成交２２８﹒５２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７３，跌３５點或跌０﹒２８％，成交４０８﹒２０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海底撈（０６８６２）　　　１６﹒６８元　跌２﹒１１％
　　九毛九（０９９２２）　　　１８﹒１２元　跌２﹒１６％
　　呷哺呷哺（００５２０）　　　３﹒６９元　升０﹒５４％
　　百勝中國（０９９８７）　３６３﹒００元　　　　無升跌
　　海倫司（０９８６９）　　　１５﹒５２元　跌２﹒５１％
　　奈雪的茶（０２１５０）　　　６﹒４１元　跌０﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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