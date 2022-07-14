《異動股》瑞聲（２０１８）開升１％，擬分拆誠瑞光學上交所上市

《經濟通通訊社１４日專訊》瑞聲（０２０１８）現價升１﹒１３％，報１６﹒１６元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒２５％。該股成交約９萬股，涉資１４２萬元。

瑞聲科技公布，擬分拆誠瑞光學於上海證券交易所獨立上市，目前預期上市籌集款項將介乎

約４０億至８０億人民幣。

集團指，所持誠瑞光學權益預期將由８１﹒０９４９％，減少至最低約６２﹒９９％，乃假

設發售規模為誠瑞光學經擴大已發行股本的２０％，而集資淨額其中約２５﹒７２％用作發展及

改善高精度光學玻塑混合鏡頭；約５０﹒２４％用作改善晶圓級光學玻璃鏡片及超精密光學零件

，以及約２４﹒０４％用作補充流動資金。誠瑞光學產銷產品包括晶圓級玻璃的玻塑鏡頭、塑膠

鏡頭及光學模組，客戶包括消費電子產品及智能手機生產商，去年虧損約２﹒７億人民幣，去年

底淨資產約７３﹒６２億人民幣。

現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或升０﹒１０％，主板成交２５﹒７５億元。國企

指數報７１６２，升１６點或升０﹒２３％。恒生科技指數報４５６４，升１７點或升

０﹒３８％。

即月期指新報２０８２４，跌１點，高水６點。即月國指期貨報７１６２，升２點，平水。

即月科指期貨新報４５７０，升６點，低水４點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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瑞聲（０２０１８） １６﹒１６元 升１﹒１３％

舜宇（０２３８２） １０８﹒７０元 升０﹒１８％

高偉電子（０１４１５） １１﹒１２元 無升跌

丘鈦（０１４７８） ４﹒７１元 無升跌

小米（０１８１０） １２﹒８４元 升０﹒３１％

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（ｈｃ）

