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02018 瑞聲科技
即時 按盤價 跌15.760 -0.820 (-4.946%)
大手異動

14/07/2022 09:25

《異動股》瑞聲（２０１８）開升１％，擬分拆誠瑞光學上交所上市

　　《經濟通通訊社１４日專訊》瑞聲（０２０１８）現價升１﹒１３％，報１６﹒１６元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒２５％。該股成交約９萬股，涉資１４２萬元。
　　瑞聲科技公布，擬分拆誠瑞光學於上海證券交易所獨立上市，目前預期上市籌集款項將介乎
約４０億至８０億人民幣。
　　集團指，所持誠瑞光學權益預期將由８１﹒０９４９％，減少至最低約６２﹒９９％，乃假
設發售規模為誠瑞光學經擴大已發行股本的２０％，而集資淨額其中約２５﹒７２％用作發展及
改善高精度光學玻塑混合鏡頭；約５０﹒２４％用作改善晶圓級光學玻璃鏡片及超精密光學零件
，以及約２４﹒０４％用作補充流動資金。誠瑞光學產銷產品包括晶圓級玻璃的玻塑鏡頭、塑膠
鏡頭及光學模組，客戶包括消費電子產品及智能手機生產商，去年虧損約２﹒７億人民幣，去年
底淨資產約７３﹒６２億人民幣。
　　現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或升０﹒１０％，主板成交２５﹒７５億元。國企
指數報７１６２，升１６點或升０﹒２３％。恒生科技指數報４５６４，升１７點或升
０﹒３８％。
　　即月期指新報２０８２４，跌１點，高水６點。即月國指期貨報７１６２，升２點，平水。
即月科指期貨新報４５７０，升６點，低水４點。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲（０２０１８）　　　　１６﹒１６元　升１﹒１３％
　　舜宇（０２３８２）　　　１０８﹒７０元　升０﹒１８％
　　高偉電子（０１４１５）　　１１﹒１２元　　　　無升跌
　　丘鈦（０１４７８）　　　　　４﹒７１元　　　　無升跌
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒８４元　升０﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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