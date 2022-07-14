《異動股》天齊（９６９６）開升逾１％，獲大和首予「跑贏大市」

《經濟通通訊社１４日專訊》天齊鋰業（０９６９６）Ｈ股現價升１﹒４％，報８３﹒１５

元，該股成交約８５萬股，涉資７０４８萬元。

天齊鋰業Ｈ股上市首日即獲大和發表研究報告，首予「跑贏大市」評級及９０元初始目標價

。

現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或升０﹒１０％，主板成交２５﹒７５億元。國企

指數報７１６２，升１６點或升０﹒２３％。恒生科技指數報４５６４，升１７點或升

０﹒３８％。

即月期指新報２０８１６，跌９點，低水２點。即月國指期貨報７１６１，升１點，低水１

點。即月科指期貨新報４５７２，升８點，高水２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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天齊鋰業（０９６９６） ８３﹒１５元 升１﹒４０％

贛鋒鋰業（０１７７２） ７７﹒５０元 升１﹒５１％

江銅（００３５８） ９﹒７４元 無升跌

洛鉬（０３９９３） ３﹒８７元 跌１﹒０２％

中國宏橋（０１３７８） ８﹒３５元 升１﹒８３％

金力永磁（０６６８０） ３１﹒３５元 無升跌

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（ｈｃ）

