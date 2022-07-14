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09696 天齊鋰業
即時 按盤價 升79.250 +0.250 (+0.316%)
大手異動

14/07/2022 09:26

《異動股》天齊（９６９６）開升逾１％，獲大和首予「跑贏大市」

　　《經濟通通訊社１４日專訊》天齊鋰業（０９６９６）Ｈ股現價升１﹒４％，報８３﹒１５
元，該股成交約８５萬股，涉資７０４８萬元。
　　天齊鋰業Ｈ股上市首日即獲大和發表研究報告，首予「跑贏大市」評級及９０元初始目標價

　　現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或升０﹒１０％，主板成交２５﹒７５億元。國企
指數報７１６２，升１６點或升０﹒２３％。恒生科技指數報４５６４，升１７點或升
０﹒３８％。
　　即月期指新報２０８１６，跌９點，低水２點。即月國指期貨報７１６１，升１點，低水１
點。即月科指期貨新報４５７２，升８點，高水２點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天齊鋰業（０９６９６）　８３﹒１５元　升１﹒４０％
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　７７﹒５０元　升１﹒５１％
　　江銅（００３５８）　　　　９﹒７４元　　　　無升跌
　　洛鉬（０３９９３）　　　　３﹒８７元　跌１﹒０２％
　　中國宏橋（０１３７８）　　８﹒３５元　升１﹒８３％
　　金力永磁（０６６８０）　３１﹒３５元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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