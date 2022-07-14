《異動股》晶門（２８７８）高開一成三，料中期多賺近８７％

《經濟通通訊社１４日專訊》晶門（０２８７８）現價升１３﹒７３％，報０﹒５８元，該

股成交約３６８萬股，涉資２１３萬元。

晶門半導體公布，預期截至６月３０日止中期溢利不少於約２０００萬美元，較去年同期增

加約８６﹒９％。集團指，溢利增加主因提高部分產品平均售價，並調整其產品組合以包含相對

高利潤率的產品，使收入及毛利增加。此外，該集團亦因部分成本並無因應收入增加而同比上升

，能從經營槓桿中受惠。

現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或升０﹒１０％，主板成交２５﹒７５億元。國企

指數報７１６２，升１６點或升０﹒２３％。恒生科技指數報４５６４，升１７點或升

０﹒３８％。

即月期指新報２０８０５，跌２０點，低水１３點。即月國指期貨報７１５５，跌５點，低

水７點。即月科指期貨新報４５６７，升３點，高水２點。

上證綜合指數報３２７７，跌６點或跌０﹒２１％，成交２９﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２４７９，跌２９點或跌０﹒２４％，成交５８﹒２７億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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晶門（０２８７８） ０﹒５８元 升１３﹒７３％

ＡＳＭ（００５２２） ６２﹒２０元 無升跌

中芯（００９８１） １６﹒１８元 無升跌

華虹（０１３４７） ２４﹒１５元 無升跌

宏光半導體（０６９０８） ３﹒６６元 升２﹒８１％

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（ｈｃ）

