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02878 晶門半導體
即時 按盤價 跌0.560 -0.040 (-6.667%)
大手異動

14/07/2022 09:35

《異動股》晶門（２８７８）高開一成三，料中期多賺近８７％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》晶門（０２８７８）現價升１３﹒７３％，報０﹒５８元，該
股成交約３６８萬股，涉資２１３萬元。
　　晶門半導體公布，預期截至６月３０日止中期溢利不少於約２０００萬美元，較去年同期增
加約８６﹒９％。集團指，溢利增加主因提高部分產品平均售價，並調整其產品組合以包含相對
高利潤率的產品，使收入及毛利增加。此外，該集團亦因部分成本並無因應收入增加而同比上升
，能從經營槓桿中受惠。
　　現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或升０﹒１０％，主板成交２５﹒７５億元。國企
指數報７１６２，升１６點或升０﹒２３％。恒生科技指數報４５６４，升１７點或升
０﹒３８％。
　　即月期指新報２０８０５，跌２０點，低水１３點。即月國指期貨報７１５５，跌５點，低
水７點。即月科指期貨新報４５６７，升３點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２７７，跌６點或跌０﹒２１％，成交２９﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７９，跌２９點或跌０﹒２４％，成交５８﹒２７億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５８元　升１３﹒７３％
　　ＡＳＭ（００５２２）　　　６２﹒２０元　　　　　無升跌
　　中芯（００９８１）　　　　１６﹒１８元　　　　　無升跌
　　華虹（０１３４７）　　　　２４﹒１５元　　　　　無升跌
　　宏光半導體（０６９０８）　　３﹒６６元　　升２﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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