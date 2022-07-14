  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00297 中化化肥
即時 按盤價 跌1.040 -0.050 (-4.587%)
大手異動

14/07/2022 09:35

《異動股》中化化肥（２９７）開升逾４％，料中期多賺最少四成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中化化肥（００２９７）現價升４﹒７６％，報１﹒１元，該
股成交約５８萬股，涉資６４萬元。
　　中化化肥發盈喜，預期截至６月３０日止６個月之純利按年增長４０％至６０％。集團指，
業績大幅增長主要在於強化戰略採購，發揮供應鏈優勢，獲取穩定優質貨源，保障工農業生產需
求；不斷優化產品結構，加速推進差異化戰略，實施研產銷一體化，推動產品毛利提升；生產企
業充分發揮資源優勢，確保安穩長滿優運行；持續加強與控股股東先正達集團股份有限公司的內
部戰略協同，協同銷售同比實現大幅增長；及集團也受益於糧食價格上漲帶動化肥產品毛利率同
比提升。
　　現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或升０﹒１０％，主板成交２５﹒７５億元。國企
指數報７１６２，升１６點或升０﹒２３％。恒生科技指數報４５６４，升１７點或升
０﹒３８％。
　　即月期指新報２０８０１，跌２４點，低水１７點。即月國指期貨報７１５４，跌６點，低
水８點。即月科指期貨新報４５６６，升２點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２７７，跌６點或跌０﹒２１％，成交２９﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７９，跌２９點或跌０﹒２４％，成交５８﹒２７億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中化化肥（００２９７）　１﹒１０元　升４﹒７６％
　　心連心（０１８６６）　　５﹒２９元　跌０﹒１９％
　　東岳（００１８９）　　　８﹒７５元　升０﹒６９％
　　天德化工（００６０９）　２﹒３９元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰22/03/2022 15:07  《異動股》中化化肥升逾１０％突破２５０天線，報１﹒２９元

其他大手異動
More

16/03/2022 14:39  《異動股》嗶哩嗶哩等５家公司下午２：３８異動

14/03/2022 15:42  《異動股》中化化肥跌近１０％失守５０天線，報１﹒０４元

03/03/2022 14:44  《異動股》龍光等３家公司下午２：４３異動

20/01/2022 09:27  《異動股》大成生化飊兩成四，屬哈爾濱大成遭清盤，影響不重大

備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金