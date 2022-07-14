《異動股》中化化肥（２９７）開升逾４％，料中期多賺最少四成

《經濟通通訊社１４日專訊》中化化肥（００２９７）現價升４﹒７６％，報１﹒１元，該

股成交約５８萬股，涉資６４萬元。

中化化肥發盈喜，預期截至６月３０日止６個月之純利按年增長４０％至６０％。集團指，

業績大幅增長主要在於強化戰略採購，發揮供應鏈優勢，獲取穩定優質貨源，保障工農業生產需

求；不斷優化產品結構，加速推進差異化戰略，實施研產銷一體化，推動產品毛利提升；生產企

業充分發揮資源優勢，確保安穩長滿優運行；持續加強與控股股東先正達集團股份有限公司的內

部戰略協同，協同銷售同比實現大幅增長；及集團也受益於糧食價格上漲帶動化肥產品毛利率同

比提升。

現時，恒生指數報２０８１８，升２０點或升０﹒１０％，主板成交２５﹒７５億元。國企

指數報７１６２，升１６點或升０﹒２３％。恒生科技指數報４５６４，升１７點或升

０﹒３８％。

即月期指新報２０８０１，跌２４點，低水１７點。即月國指期貨報７１５４，跌６點，低

水８點。即月科指期貨新報４５６６，升２點，高水２點。

上證綜合指數報３２７７，跌６點或跌０﹒２１％，成交２９﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２４７９，跌２９點或跌０﹒２４％，成交５８﹒２７億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中化化肥（００２９７） １﹒１０元 升４﹒７６％

心連心（０１８６６） ５﹒２９元 跌０﹒１９％

東岳（００１８９） ８﹒７５元 升０﹒６９％

天德化工（００６０９） ２﹒３９元 無升跌

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（ｈｃ）

