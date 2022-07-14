《中概異動》隔晚美股中概股靠穩，京東升逾２％，美團升逾１％

《經濟通通訊社１４日專訊》京東集團（０９６１８）現價升２﹒６９％，報２４４元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒７２％。該股成交約６６萬股，涉資１﹒６１億元。

美國６月份ＣＰＩ按年升幅再創４０年新高至９﹒１％，大幅超出預期的８﹒８％。阿特蘭

大聯儲銀行行長波斯提克指局方採取任何行動皆有可能，市場隨之揣測聯儲局本月加息１厘的可

能性。美股市場憂心忡忡，道指跌２０８點，納指微跌１７點。中概股跑贏大市，阿里

（ＢＡＢＡ）跌不足１％收報１０９﹒１０美元，京東（ＪＤ）升２﹒５６％收報６１﹒７０美

元，拼多多（ＰＤＤ）升０﹒２５％收報５６﹒３５美元，網易（ＮＴＥＳ）升３﹒３５％收報

８９﹒３９美元，百度（ＢＩＤＵ）升１﹒２４％收報１４５﹒２６美元。



＊科技股開市靠穩＊



港股科技股開市後來同樣靠穩；騰訊（００７００）升０﹒１２％，報３３５﹒８元；美團

（０３６９０）升１﹒１６％，報１８２﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

２﹒５８％；阿里（０９９８８）升０﹒７４％，報１０８﹒２元；百度（０９８８８）升

０﹒２１％，報１４２元。惟商湯（０００２０）沽壓未止，現跌５﹒０２％，報２﹒２７元，

低見２﹒２５再創新低，暫連跌５日累跌１２﹒６９％。

現時，恒生指數報２０７４０，跌５７點或跌０﹒２８％，主板成交１２８﹒５０億元。國

企指數報７１２３，跌２２點或跌０﹒３１％。恒生科技指數報４５７１，升２３點或升

０﹒５３％。

即月期指新報２０７５１，跌７４點，高水１１點。即月國指期貨報７１２５，跌３５點，

高水２點。即月科指期貨新報４５７５，升１１點，高水１０點。

上證綜合指數報３２６３，跌２０點或跌０﹒６２％，成交６４１﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１２５０５，跌３點或跌０﹒０３％，成交９８３﹒８８億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２４４﹒００元 升２﹒６９％

騰訊（００７００） ３３５﹒８０元 升０﹒１２％

美團（０３６９０） １８２﹒６０元 升１﹒１６％

阿里（０９９８８） １０８﹒２０元 升０﹒７４％

百度（０９８８８） １４２﹒００元 升０﹒２１％

網易（０９９９９） １３８﹒７０元 跌０﹒１４％

商湯（０００２０） ２﹒２７元 跌５﹒０２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９０﹒６０元 跌１﹒７５％

快手（０１０２４） ８０﹒７０元 無升跌

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（ｈｃ）

