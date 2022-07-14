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09618 京東集團－ＳＷ
即時 按盤價 跌236.600 -7.400 (-3.033%)
大手異動

14/07/2022 09:47

《中概異動》隔晚美股中概股靠穩，京東升逾２％，美團升逾１％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》京東集團（０９６１８）現價升２﹒６９％，報２４４元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒７２％。該股成交約６６萬股，涉資１﹒６１億元。
　　美國６月份ＣＰＩ按年升幅再創４０年新高至９﹒１％，大幅超出預期的８﹒８％。阿特蘭
大聯儲銀行行長波斯提克指局方採取任何行動皆有可能，市場隨之揣測聯儲局本月加息１厘的可
能性。美股市場憂心忡忡，道指跌２０８點，納指微跌１７點。中概股跑贏大市，阿里
（ＢＡＢＡ）跌不足１％收報１０９﹒１０美元，京東（ＪＤ）升２﹒５６％收報６１﹒７０美
元，拼多多（ＰＤＤ）升０﹒２５％收報５６﹒３５美元，網易（ＮＴＥＳ）升３﹒３５％收報
８９﹒３９美元，百度（ＢＩＤＵ）升１﹒２４％收報１４５﹒２６美元。
　
＊科技股開市靠穩＊
　
　　港股科技股開市後來同樣靠穩；騰訊（００７００）升０﹒１２％，報３３５﹒８元；美團
（０３６９０）升１﹒１６％，報１８２﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
２﹒５８％；阿里（０９９８８）升０﹒７４％，報１０８﹒２元；百度（０９８８８）升
０﹒２１％，報１４２元。惟商湯（０００２０）沽壓未止，現跌５﹒０２％，報２﹒２７元，
低見２﹒２５再創新低，暫連跌５日累跌１２﹒６９％。
　　現時，恒生指數報２０７４０，跌５７點或跌０﹒２８％，主板成交１２８﹒５０億元。國
企指數報７１２３，跌２２點或跌０﹒３１％。恒生科技指數報４５７１，升２３點或升
０﹒５３％。
　　即月期指新報２０７５１，跌７４點，高水１１點。即月國指期貨報７１２５，跌３５點，
高水２點。即月科指期貨新報４５７５，升１１點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３２６３，跌２０點或跌０﹒６２％，成交６４１﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５０５，跌３點或跌０﹒０３％，成交９８３﹒８８億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２４４﹒００元　升２﹒６９％
　　騰訊（００７００）　　　３３５﹒８０元　升０﹒１２％
　　美團（０３６９０）　　　１８２﹒６０元　升１﹒１６％
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒２０元　升０﹒７４％
　　百度（０９８８８）　　　１４２﹒００元　升０﹒２１％
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒７０元　跌０﹒１４％
　　商湯（０００２０）　　　　　２﹒２７元　跌５﹒０２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９０﹒６０元　跌１﹒７５％
　　快手（０１０２４）　　　　８０﹒７０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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