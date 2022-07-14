《異動股》業主斷供憂慮未息，內房內銀續跌，龍湖跌８％墊底藍籌

《經濟通通訊社１４日專訊》龍湖（００９６０）現價跌８﹒４５％，報２８﹒７元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒３７％。該股成交約１７４萬股，涉資５２４０萬元。

早前多個城市的爛尾預售樓盤業主向政府及銀行發《強制停貸告知書》，集體拒絕向銀行償

還房貸。日前江西景德鎮一處恒大（０３３３３）爛尾樓盤的業主發公開信，要求項目方須在今

年１０月底復工，否則會集體強制停貸，引發多地爛尾樓業主響應跟隨。



＊內房內銀沽壓未止＊



憂慮仍困擾股市，內房股內銀股面臨沉重沽壓；碧桂園（０２００７）跌４﹒９％，報

３﹒４９元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２２﹒６２％；碧桂園服務（０６０９８）

跌７﹒５１％，報２３﹒４元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２８﹒３３％；旭輝

（００８８４）跌４﹒２８％，報２﹒４６元，以現價計，該股暫連跌９日，累計跌幅

３７﹒５６％。

招行（０３９６８）跌４﹒８％，報４１﹒６５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

１４﹒５６％；郵儲行（０１６５８）跌４﹒６５％，報５﹒１３元，以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅９﹒６８％；農行（０１２８８）跌１﹒９２％，報２﹒５５元，以現價計，該股

暫連跌４日，累計跌幅５﹒５６％；中行（０３９８８）跌１﹒４４％，報２﹒７４元，以現價

計，該股暫連跌５日，累計跌幅４﹒８６％。

現時，恒生指數報２０７８７，跌１０點或跌０﹒０５％，主板成交１９０﹒８９億元。國

企指數報７１３７，跌８點或跌０﹒１１％。恒生科技指數報４５８７，升４０點或升

０﹒８９％。

即月期指新報２０７８２，跌４３點，低水６點。即月國指期貨報７１３６，跌２４點，低

水２點。即月科指期貨新報４５８８，升２４點，高水２點。

上證綜合指數報３２７０，跌１３點或跌０﹒４１％，成交９８１﹒１８億元人民幣。

深證成份指數報１２５４３，升３４點或升０﹒２８％，成交１４６６﹒７０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２８﹒７０元 跌８﹒４５％

碧桂園（０２００７） ３﹒４９元 跌４﹒９０％

碧桂園服務（０６０９８） ２３﹒４０元 跌７﹒５１％

旭輝（００８８４） ２﹒４６元 跌４﹒２８％

潤地（０１１０９） ３４﹒３５元 跌２﹒１４％

中海外（００６８８） ２２﹒４５元 跌３﹒６５％

招行（０３９６８） ４１﹒６５元 跌４﹒８０％

郵儲行（０１６５８） ５﹒１３元 跌４﹒６５％

農行（０１２８８） ２﹒５５元 跌１﹒９２％

中行（０３９８８） ２﹒７４元 跌１﹒４４％

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（ｈｃ）

