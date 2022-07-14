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00853 微創醫療
即時 按盤價 跌20.600 -1.150 (-5.287%)
大手異動

14/07/2022 10:00

《異動股》微創醫療（８５３）升近８％，微創腦科學超購４４倍

　　《經濟通通訊社１４日專訊》微創醫療（００８５３）現價升７﹒８６％，報２１﹒５５元
，該股成交約３７２萬股，涉資７８１７萬元。
　　由微創醫療分拆在主板上市的微創腦科學（０２１７２）明日掛牌，全球發售１３７０萬股
，今日公布招股結果，香港公開發售超購４４﹒２７倍，一手１０００股中籤率４﹒８８％，認
購２５手穩中１手，認購６８﹒５萬股的「頭錘飛」有６張，中籤率１６﹒２５％。國際配售初
步提呈超購約１﹒１４倍。經過重新分配後，香港及國際發售比例由１比９，改為３比７。
　　現時，恒生指數報２０８２４，升２６點或升０﹒１３％，主板成交２３６﹒８０億元。國
企指數報７１４９，升３點或升０﹒０５％。恒生科技指數報４５９３，升４６點或升
１﹒０２％。
　　即月期指新報２０８３７，升１２點，高水１３點。即月國指期貨報７１５４，跌６點，高
水４點。即月科指期貨新報４５９７，升３３點，低水４點。
　　上證綜合指數報３２７６，跌７點或跌０﹒２４％，成交１１９１﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２５６５，升５６點或升０﹒４５％，成交１７７３﹒９９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微創醫療（００８５３）　　２１﹒５５元　升７﹒８６％
　　微創機器人（０２２５２）　　３９﹒６元　升６﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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