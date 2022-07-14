《異動股》微創醫療（８５３）升近８％，微創腦科學超購４４倍

《經濟通通訊社１４日專訊》微創醫療（００８５３）現價升７﹒８６％，報２１﹒５５元

，該股成交約３７２萬股，涉資７８１７萬元。

由微創醫療分拆在主板上市的微創腦科學（０２１７２）明日掛牌，全球發售１３７０萬股

，今日公布招股結果，香港公開發售超購４４﹒２７倍，一手１０００股中籤率４﹒８８％，認

購２５手穩中１手，認購６８﹒５萬股的「頭錘飛」有６張，中籤率１６﹒２５％。國際配售初

步提呈超購約１﹒１４倍。經過重新分配後，香港及國際發售比例由１比９，改為３比７。

現時，恒生指數報２０８２４，升２６點或升０﹒１３％，主板成交２３６﹒８０億元。國

企指數報７１４９，升３點或升０﹒０５％。恒生科技指數報４５９３，升４６點或升

１﹒０２％。

即月期指新報２０８３７，升１２點，高水１３點。即月國指期貨報７１５４，跌６點，高

水４點。即月科指期貨新報４５９７，升３３點，低水４點。

上證綜合指數報３２７６，跌７點或跌０﹒２４％，成交１１９１﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２５６５，升５６點或升０﹒４５％，成交１７７３﹒９９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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微創醫療（００８５３） ２１﹒５５元 升７﹒８６％

微創機器人（０２２５２） ３９﹒６元 升６﹒５９％

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（ｈｃ）

