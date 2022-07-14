《異動股》華能國電插近８％，美國存托股退市，涉可換１億Ｈ股

《經濟通通訊社１４日專訊》華能國電（００９０２）現價跌７﹒５３％，報３﹒９３元，

該股成交約８２７３萬股，涉資３﹒３３億元，盤中高見４﹒２６元，最低見３﹒９元；潤電

（００８３６）跌５﹒９９％，報１５﹒３８元；龍源電力（００９１６）跌６﹒２％，報

１４﹒２２元；大唐發電（００９９１）跌５﹒３３％，報１﹒４２元。

華能國電公布，美國存托證券股份於紐約證券交易所退市已於本月７日生效，截至該日，存

托股數量約２５８﹒３８萬份，等於約１﹒０３３億股Ｈ股，佔已發行Ｈ股總數約２﹒２％，存

托股份代理機構紐約梅隆銀行已通知所有存托股持有人，存托股計劃將於１０月１１日終止。

該集團指，存托股持有人在明年１０月１６日前有權將存托股交還給紐約梅隆銀行以換取Ｈ

股，交還的每１份存托股可換取４０股Ｈ股。紐約梅隆銀行預期將於截止日後盡快出售未交還的

存托股所代表Ｈ股，然後將實收的現金款項扣除相關費用支出後，分發給尚未交還存托股的持有

人。

現時，恒生指數報２０６６４，跌１３３點或跌０﹒６４％，主板成交７５１﹒６４億元。

國企指數報７０９７，跌４８點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４５６８，升２１點或升

０﹒４７％。

即月期指新報２０６６３，跌１６２點，低水２點。即月國指期貨報７０９７，跌６３點，

平水。即月科指期貨新報４５６８，升４點，平水。

上證綜合指數報３２８２，跌１點或跌０﹒０５％，成交３４６６﹒３３億元人民幣。

深證成份指數報１２６１２，升１０３點或升０﹒８３％，成交２３０２﹒９９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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華能國電（００９０２） ３﹒９３元 跌７﹒５３％

潤電（００８３６） １５﹒３８元 跌５﹒９９％

龍源電力（００９１６） １４﹒２２元 跌６﹒２％

大唐發電（００９９１） １﹒４２元 跌５﹒３３％

華電國際（０１０７１） ２﹒８２元 跌４﹒７３％

大唐新能源（０１７９８） ２﹒４元 跌３﹒６１％

中國電力（０２３８０） ４﹒７９元 跌５﹒７１％

新奧能源（０２６８８） １２４﹒６元 跌２﹒４３％

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（ｅｒ）

