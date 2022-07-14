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00902 華能國際電力股份
即時 按盤價 跌3.920 -0.040 (-1.010%)
大手異動

14/07/2022 14:00

《異動股》華能國電插近８％，美國存托股退市，涉可換１億Ｈ股

　　《經濟通通訊社１４日專訊》華能國電（００９０２）現價跌７﹒５３％，報３﹒９３元，
該股成交約８２７３萬股，涉資３﹒３３億元，盤中高見４﹒２６元，最低見３﹒９元；潤電
（００８３６）跌５﹒９９％，報１５﹒３８元；龍源電力（００９１６）跌６﹒２％，報
１４﹒２２元；大唐發電（００９９１）跌５﹒３３％，報１﹒４２元。
　　華能國電公布，美國存托證券股份於紐約證券交易所退市已於本月７日生效，截至該日，存
托股數量約２５８﹒３８萬份，等於約１﹒０３３億股Ｈ股，佔已發行Ｈ股總數約２﹒２％，存
托股份代理機構紐約梅隆銀行已通知所有存托股持有人，存托股計劃將於１０月１１日終止。
　　該集團指，存托股持有人在明年１０月１６日前有權將存托股交還給紐約梅隆銀行以換取Ｈ
股，交還的每１份存托股可換取４０股Ｈ股。紐約梅隆銀行預期將於截止日後盡快出售未交還的
存托股所代表Ｈ股，然後將實收的現金款項扣除相關費用支出後，分發給尚未交還存托股的持有
人。
　　現時，恒生指數報２０６６４，跌１３３點或跌０﹒６４％，主板成交７５１﹒６４億元。
國企指數報７０９７，跌４８點或跌０﹒６８％。恒生科技指數報４５６８，升２１點或升
０﹒４７％。
　　即月期指新報２０６６３，跌１６２點，低水２點。即月國指期貨報７０９７，跌６３點，
平水。即月科指期貨新報４５６８，升４點，平水。
　　上證綜合指數報３２８２，跌１點或跌０﹒０５％，成交３４６６﹒３３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２６１２，升１０３點或升０﹒８３％，成交２３０２﹒９９億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華能國電（００９０２）　　　３﹒９３元　跌７﹒５３％
　　潤電（００８３６）　　　　１５﹒３８元　跌５﹒９９％
　　龍源電力（００９１６）　　１４﹒２２元　　跌６﹒２％
　　大唐發電（００９９１）　　　１﹒４２元　跌５﹒３３％
　　華電國際（０１０７１）　　　２﹒８２元　跌４﹒７３％
　　大唐新能源（０１７９８）　　　２﹒４元　跌３﹒６１％
　　中國電力（０２３８０）　　　４﹒７９元　跌５﹒７１％
　　新奧能源（０２６８８）　　１２４﹒６元　跌２﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 15/07/2022 17:59
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